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Новости Война в Украине
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В Мариуполе взрослый и ребенок подоорвались на "разминированном" пляже

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пляж,міни

Двое жителей Мариуполя подорвались на заминированном российскими оккупантами пляже. Один из погибших – восьмилетний мальчик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Снова печальные новости. Мы получили подтверждение от наших источников из круга оккупационных властей, что действительно в пятницу, 03 июня, на пляже "Песчаный" два человека погибли из-за взрыва мины. Один из погибших - мальчик 8 лет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пляж "Песчаный" - это примыкающий к Мариупольскому порту пляж, который оккупанты так показательно, на камеры, разминировали с помощью работов-минеров. После этого разминирования глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко подчеркнул, что пляжи разминированы и открыты для посещения.

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"Результат – две смерти мариупольцев. Еще две смерти на руках Иващенко. Еще две смерти на руках российских военных. Еще две жертвы войны, уже даже без обстрелов и бомбардировок", - подчеркнул Андреющенко.

Несмотря на трагедию, оккупационная администрация города вместе с пропагандистами продолжает призывать людей на пляжи. "Красивые фото и видео им точно важнее жизни людей", - подытожил советник мэра.

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Рашисти прийшли в український Маріуполь. Смерть окупантам!
https://youtu.be/45RV4inUiyg
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05.06.2022 19:45 Ответить
Мариуполь должен и будет только украинским.
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05.06.2022 20:16 Ответить
Пляжний сезон по руськи
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05.06.2022 20:24 Ответить
Під час росокупації вирішили на пляжі поніжиться? А це точно наші люди?
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05.06.2022 20:44 Ответить
а пан точно не ***..тий? мала дитина загинула мабуть з татусем. в місті неможливо знаходитися, окупанти спеціально казали що пляє розмінований, бо змучені люди вийдуть на пляє щоб цього всього не бачити, а може й силою на той пляж випхали, щоб картинку своїм ви..м згодувати їм начхати що люди загинули.
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05.06.2022 22:31 Ответить
Бл... . Змучені люди по пляжам не лазять, довбой..б з Польщі. Ти мабуть збіг з України, щоб в окоп не попасти, цап?
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05.06.2022 22:38 Ответить
Так, стрільба кінчилась-почався пляжний сезон...
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06.06.2022 06:16 Ответить
 
 