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Уже 263 ребенка погибли из-за агрессии РФ, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 263 ребенка, пострадали более 730 детей.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 7 июня 2022 года более 730 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 263 ребенка погибли и более 467 ранены", - говорится в сообщении прокуратуры.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 190, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Также сообщается, что среди погибших двух человек 3 июня на пляже в Мариуполе Донецкой области из-за взрыва мины - мальчик 8 лет.

Кроме того, из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1940 учебных заведений. При этом 184 из них полностью разрушены.
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А что делают украинские посольства в мире для информации общества ???
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07.06.2022 10:13 Ответить
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07.06.2022 10:14 Ответить
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07.06.2022 10:15 Ответить
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07.06.2022 10:34 Ответить
 
 