Внук Марии Примаченко защищает Украину в ТрО, - Минобороны
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Внук всемирно известной художницы защищает Родину в рядах териториальной обороны.
Об этом сообщает Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.
Петр Примаченко – украинский художник и бизнесмен. Он принял участие в обороне столицы и Киевской области. Говорит, что труднее всего было, когда погибали побратимы.
"Больнее всего - терять близких людей. Моего товарища, отца Максима, россияне убили, а потом проехали по нему танками. Большего зверства и цинизма я в жизни не видел", - рассказал Примаченко.
Когда картина бабушки защитника, легендарной художницы Марии Примаченко была продана с аукциона за 500 тыс. долларов, семья Петра отказалась от роялти по продаже, и средства пошли на нужды ВСУ.
После победы Петр Примаченко мечтает об открытии собственной художественной выставки в родном пгт Иванков.
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