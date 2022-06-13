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Мы должны продолжать разговаривать с Россией, – Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боррель

ЕС вынужден будет сосуществовать с Россией после войны в Украине, и для этого должны быть каналы коммуникации.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. в интервью для официального журнала ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Боррель поддержал призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию".

"Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия сделала в Украине. Это вторжение, агрессия, уничтожение Украины. Мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте", - заявил он.

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При этом он отметил, что каналы связи с Россией никогда не закрывались.

"Канцлер Австрии недавно был в Москве, председатель Африканского союза возвращается из Сочи, а два посланника Генерального секретаря ООН находятся сегодня в России, чтобы попытаться найти решение проблемы украинского экспорта зерна. Мы должны продолжать переговоры с Россией", - сказал Боррель.

Напомним, недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Россию не нужно сейчас унижать, чтобы якобы после завершения войны против Украины она смогла выйти из политической изоляции.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+33
це у них мабуть невиліковне щось...
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13.06.2022 00:12
+30
Цікаво,про що реальне можливо говорити з параноїдними шизофреніками!!!)))
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13.06.2022 00:11
+25
Всі запитують, чому путлер безжально вбиває жінок і дітей, чому бомбардує лікарні, школи, дитячі садки, пологові будинки? Не можуть зрозуміти, чому він так робить. Не можуть збагнути, з ким мають справу. Людина не повинна так чинити. У цьому й відповідь, людина немає так робити, а демон саме так і робить. Для демона люди, це як для нас мікроби, він людей не помічає, а лише використовує енергії смертей та страждань для підживлення свого існування. У путлера демонічна аура, аура демона змія. Це виглядає як зеленувата, неприродно витягнута вгору на два метри над головою аура з контурами зміїної голови. Демон змій сам повністю просочений зеленою отрутою брехні. Отрута брехні від демона-змія поширюється на все навколо на величезні відстані і якщо хтось вбере в себе цю отруту, відбувається отруєння, наповнення отрутою аури. Таких отруєних в рашії дуже багато, є багато отруєних і по всьому світу.
Боррель думає що має справу з людиною...(
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13.06.2022 00:14
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Вроддена поведеність
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13.06.2022 10:07 Ответить
Звичка спілкування з фекаліями
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13.06.2022 10:08 Ответить
Унижаться перед подонком путлером? - тьфу!
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13.06.2022 11:09 Ответить
деяким тупи європейцям досі не дійшло
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13.06.2022 11:29 Ответить
лживые,продажные,лицемерные европейцы!забыли как их кацапы имели 45 лет,так скоро те им вмиг напомнят!
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13.06.2022 14:09 Ответить
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