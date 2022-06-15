За прошлые сутки на Харьковщине произошло 8 пожаров, вызванных обстрелами, - ГСЧС

В минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 28 оперативных выездов, 17 из которых на ликвидацию пожаров, в том числе 8 пожаров, вызванных обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Наибольшее количество пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошло в Чугуевском районе области. Там в разное время суток возникло 6 пожаров. По одной подобной вспышке возникло в Изюмском и Богодуховском районах. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складское здание, 2 мотоцикла", - говорится в сообщении.

Один из самых больших пожаров, вызванных обстрелами, произошел утром 14 июня в жилом секторе села Коробочкино Чугуевского района. На одном из частных дворов вспыхнули 2 хозяйственных здания и гараж. Пламя охватило площадь около 300 кв. Для ликвидации пожара задействовано пожарно-спасательное подразделение Чугуева. Силами ГСЧС огонь удалось ликвидировать через два часа. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Аварийно-спасательные работы производились на разрушенном вражеским обстрелом объекте в Слободском районе Харькова. Были привлечены 6 единиц техники и 20 специалистов личного состава.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали 20 вражеских боеприпасов.

Смотрите: Утром россияне сбросили снаряды на парашютах на Золочев Харьковской области, повреждены 4 дома. ФОТОрепортаж