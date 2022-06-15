Евросоюз передал Нацполиции оборудование для поддержки ИТ-инфраструктуры

Европейский Союз передал украинским стражам порядка современное оборудование для поддержки ИТ-инфраструктуры Нацполиции на сумму 356 тыс. евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Консультативной миссии ЕС в Украине (КМЕС).

В частности, очередной пакет технической помощи состоит из ноутбуков, многофункциональных офисных систем, смартфонов и программного обеспечения. Переданная техника поможет создавать мобильные рабочие места для подразделений досудебного расследования, уголовного розыска, подразделений информационной и аналитической поддержки.

"Только с новейшим оборудованием мы сможем победить: как в вооружении, так и в технике. Техника будет распределена, в том числе, и в те подразделения, которые пострадали от российской агрессии, где мы потеряли райотделы. Только так мы сможем победить нашего врага", – отметил заместитель Председателя Национальной полиции Украины Василий Тетеря.

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"Украинцы демонстрируют миру поразительную стойкость и решительность в борьбе за свою землю, свободу и европейские ценности. Я хотел бы заверить вас в нашей поддержке и солидарности перед лицом жестокой российской агрессии", – сказал глава КМЕС Антти Хартикайнен.

Из-за непровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину Консультативная миссия ЕС перенаправила весь свой проектный бюджет (1,6 млн евро) на неотложные нужды украинских правоохранителей. Благодаря этому быстрому перемещению средств КМЕС уже доставила Нацполиции, среди прочего, продовольственные пайки на сумму более полумиллиона евро.

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Это уже вторая поставка оборудования Национальной полиции за последнюю неделю. Несколько дней назад правоохранители получили средства индивидуальной защиты на сумму 3 миллиона евро в рамках финансируемой ЕС программы "Право Полиция".

Нацполиция получила от Евросоюза 1200 тактических плитоносок. В ближайшее время правоохранителям также будет передано 1200 бронежилетов и 1200 баллистических касок.