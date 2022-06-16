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Фермеры Мелитополя подсунули оккупантам отравленную черешню, - мэр Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мелитопольские фермеры отдали оккупантам отравленную черешню, что вызвало массовое заболевание у рашистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телемарафона мэр Иван Федоров.
"Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам - это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех оккупантов, которые воровали ее у фермеров. Это - очередной вид партизанского сопротивления, которое есть на территории Мелитопольского района. Не надо ничего у нас воровать! Это все выращивалось упорным трудом наших фермеров", - объяснил глава города.
Читайте: Оккупанты хотят скупать мелитопольскую черешню у фермеров за бесценок
Топ комментарии
+36 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий16.06.2022 12:26
+33 Злий Грицько
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+33 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий16.06.2022 12:25
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Окупанти їх знищать.
А що з зерном, яке у Сірію повезли - звідти новин не надходило?
(хорошо хоть фамилии фермеров не озвучил !!!)
Как это мыть под проточной, если мы воду в ведрах с улицы из под колонки носим...
якщо і потруїли чимось нахера це ляпать? щоб лапті точно знали від чого ригали пару днів?
і далі? ну похвалився ти цим? а тим хто це зробив можливо вже херово, якщо живі...
шо за дибілизм.... цей млять марафон суцільна зрада заради рейтингів... я в шоці, дибіли як і цей мер
Лучше бы эта история была фейком.