Фермеры Мелитополя подсунули оккупантам отравленную черешню, - мэр Федоров

Мелитопольские фермеры отдали оккупантам отравленную черешню, что вызвало массовое заболевание у рашистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телемарафона мэр Иван Федоров.

"Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам - это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех оккупантов, которые воровали ее у фермеров. Это - очередной вид партизанского сопротивления, которое есть на территории Мелитопольского района. Не надо ничего у нас воровать! Это все выращивалось упорным трудом наших фермеров", - объяснил глава города.

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