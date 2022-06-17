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Подбитый в Черном море российский буксир "Василий Бех" затонул. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бех

Корабль-буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех" затонул. В ночь на 17 июня вооруженные силы Украины поразили буксир ракетами Harpoon.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Максима Марченко.

"Сегодня утром нашими Военно-морскими силами было поражено судно обеспечения Черноморского флота "Василий Бех", на борту которого был установлен ЗРК "ТОР". Позже стало известно, что корабль затонул", - заявил Марченко.

"Неужели тупые орки снова будут говорить, что кто-то из экипажа неудачно покурил на борту? На счету наших вооруженных сил уже есть вражеский крейсер, несколько катеров, теперь добавилось судно обеспечения. Я уверен, что в скором времени наши военные прибавят туда фрегат, корвет и большой десантный корабль. И сможем сказать, что мы создали в Черноморском флоте России этакую подводную бригаду кораблей на дне Черного моря", - добавил он.

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Топ комментарии
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17.06.2022 20:57
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17.06.2022 20:48
+49
Мацква в дікам васторгє...
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17.06.2022 20:49
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Если потопим "Макаров" и "Эссен" - считай, что Черноморского флота нет. Остальные корабли потопить гораздо легче и они не представляют такой угрозы, как эти два фрегата.
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18.06.2022 11:34 Ответить
Треба забезпечувати ротацію моряків у команді Деві Джонса.

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19.06.2022 06:16 Ответить
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