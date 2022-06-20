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Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району Днепропетровщины, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Ночь в Днепропетровской области прошла с обстрелами, люди не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.


"Ночь с обстрелами. Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району. В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали.

В Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, возникшим из-за ракетной атаки.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+3
Хай криворіжці "дякують" за це своєму "славетному земляку" - саме його стараннями війна прийшла до порогу їх домівок!
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20.06.2022 07:53
+3
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…

А тепер перерахуй мені "досягнення" твого "Блазня"! Тільки ж май на увазі - після того з тебе "шерсть полетить шматками"! Бо я "в курсі" його "досягнень"! Тому всі твої "аргументи" будуть мною "розкладені по поличках" і аргументовано розбиті І тобі це "дуже не сподобається"!
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20.06.2022 08:49
+3
А вони голосували у стилі закликів мера одного з "Усть-Піздюйськів" у Росії: "А давайте наш город переименуем в "Путин" - тогда наш президент выделит фонды на то, чтобы наш город стал процветающим!"
Ці теж надіялися, що "земляк" їх "ощасливить" і Кривий Ріг стане "Нью-Васюками"! "ОЩАСЛИВИВ" - просрав не тільки Кривий Ріг, але і половину України!
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20.06.2022 08:56
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Хай криворіжці "дякують" за це своєму "славетному земляку" - саме його стараннями війна прийшла до порогу їх домівок!
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20.06.2022 07:53 Ответить
а криворіжці за кого проголосували? За Кошулинського зі Свободи, так?
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20.06.2022 08:05 Ответить
А вони голосували у стилі закликів мера одного з "Усть-Піздюйськів" у Росії: "А давайте наш город переименуем в "Путин" - тогда наш президент выделит фонды на то, чтобы наш город стал процветающим!"
Ці теж надіялися, що "земляк" їх "ощасливить" і Кривий Ріг стане "Нью-Васюками"! "ОЩАСЛИВИВ" - просрав не тільки Кривий Ріг, але і половину України!
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20.06.2022 08:56 Ответить
А от як був би порох ,все було б по іншому. Одяг би костюм з галстуком і все б вирішив. Хватить скиглить . У зе дуже багато помилок , є і досягнення . ***** хоче проковтнути нас , але подавиться . Не обсирай діючего президента України разом з кацапам .
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20.06.2022 08:12 Ответить
помилки, це коли гайковий ключ взяв не того розміру, а не це👇

https://twitter.com/i/status/1538233680166100997

а не це👇

https://twitter.com/i/status/1529888550833078272
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20.06.2022 08:29 Ответить
точнее и не...покажешь !!!
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20.06.2022 08:37 Ответить
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…

А тепер перерахуй мені "досягнення" твого "Блазня"! Тільки ж май на увазі - після того з тебе "шерсть полетить шматками"! Бо я "в курсі" його "досягнень"! Тому всі твої "аргументи" будуть мною "розкладені по поличках" і аргументовано розбиті І тобі це "дуже не сподобається"!
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20.06.2022 08:49 Ответить
Я бачу ти тільки і робиш ,що рахуєшь і аргументуєшь. ***** магазини рошена , та їх збільшення з 14 року, появу у політиці мертвенчука , та неспраможні плавати катери з рибальського. Не хочу рахувать весь бруд пороха, не хочу рахувать бруд зе. Але , він не став робити ,,мінськ 3 ,, , створив антикацапську коаліцію і робить багато для перемоги. Лайки на президента України краще відсилати одразу до *********** інформреесурсів ,вони дуже зрадіють.
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20.06.2022 09:20 Ответить
Ясно! Доводів нема - крім брехні з кремлівських методичок І не "крути сракою" - я тобі запропонував не "бруд пороха" чи "блазня" перечислять, а саме "досягнення "Блазня" А ти "злився" - бо "нема про що казать" Коаліцію антикацапську" і без нього створили - задовго до того, як він перестав стрибать на сцені і "блазнювать" перед московською публікою І діє ця коаліція не "завдяки його діяльності", а "всупереч" їй Йому просто діваться нікуди - от він і зображає з себе "патріота" Бо якщо втече - наступного дня буде створено "Тимчасовий уряд" зі справжніх патріотів, а всі "блазенята" опиняться на Лук"янівці Ну а "Блазень" (якщо його "беня" не дасть команду "придушить до смерті" - щоб не бовкав лишнього, опиниться на помийниці)
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20.06.2022 11:23 Ответить
Твої висловлювання в час війни звучать як теребеньки ,або зрадницьки вислови проти президента воюючої держави . Прикро , що диванні стратеги та аналізатори роблять із себе суддів , та навішують ярлики ,,блазнів та клованів,, . Не маю часу , щоб вести пусті розмови з балакунами. Життя і політика набагато складніша , ніж таблиця множення. Щоб на одну чашу терезів класти досягння на другу- прорахунки, та важити. Ти заряджений на ,,зраду,, , та пошуком винних серед українців , що ***** хоче нас сжерти. Не має сензу з тобою сперечатися. Злився, чи не злився - мені НАЧХАТИ.
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20.06.2022 11:52 Ответить
Так назви мені ті "досягнення"! Я саме цього від тебе вже яку годину добиваюся! А ти мені усе : "У попа була собака"
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20.06.2022 12:55 Ответить
 
 