Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району Днепропетровщины, - Резниченко

Ночь в Днепропетровской области прошла с обстрелами, люди не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.



"Ночь с обстрелами. Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району. В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали.

В Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, возникшим из-за ракетной атаки.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

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