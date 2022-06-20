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Санкции ЕС за аннексию Крыма продлены на год

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

крым,крим

Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Действующие до сих пор санкции были впервые введены в июне 2014 года.

Они включают запрет на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также запрет на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги с незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

Как заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей декларации от имени ЕС от 25 февраля 2022 года, спустя восемь лет после насильственной и незаконной аннексии ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова как серьезное нарушение международного права.

ЕС остается непреклонным в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и предан полной реализации своей политики непризнания.

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Там жорсткі санкції були - сама Меркель їх розробляла: Аксьонову та Константинову заборонили вʼїзд до Шенгену, а зраднику генералу Березовському закрили неіснуючий рахунок.
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20.06.2022 12:23 Ответить
Терпилоиды даже бессрочные санкции ввести не могут.
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20.06.2022 12:26 Ответить
А продлить санкции до деоккупации сразу нельзя? Или русня платит взятки за снятие?
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20.06.2022 12:28 Ответить
Там необхідно ввести санкції довічно. Ввели й забули, без постійної мороки.
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20.06.2022 12:40 Ответить
 
 