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Турчинов: Сегодня в Украине решается судьба всего мира. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня именно в Украине решается не только судьба нашего государства, решается судьба всего цивилизованного мира и прежде всего судьба Европы.

Об этом сказал секретарь СНБО 2014-2019 гг. Александр Турчинов, военнослужащий ВСУ, защищающий сегодня Украину на юго-востоке.

По его словам, то, что происходит сейчас – это война цивилизаций, "война с ордынским нашествием, с орками, у которых нет ни морали, ни традиций, ни ответственности".

"Когда мы вместе сможем их остановить, переломив им хребет, мы на многие годы вперед обезопасим и мир, и Европу от потенциальной опасности и агрессии", – резюмировал Турчинов.
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Топ комментарии
+43
AVE Пастор!
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20.06.2022 12:51
+23
Хай Господь береже вас, пане Олександре, та ваших побратимів. Повертайтесь з перемогою!
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20.06.2022 13:31
+21
AVE Пастор!
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20.06.2022 12:53
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AVE Пастор!
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20.06.2022 12:51 Ответить
AVE Пастор!
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20.06.2022 12:53 Ответить
Це не потенційна агресія , пане Турчинов , а реально сьогоднішня агресія орків !!
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20.06.2022 12:57 Ответить
Для Європи вона ще потенційна.
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20.06.2022 13:00 Ответить
Тільки Прибалтика нас розуміє. Навіть єкс-депутат із Єстонії пішла в ЗСУ медиком
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20.06.2022 22:46 Ответить
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20.06.2022 13:07 Ответить
С какой целью интересуетесь, хотелось бы спросить?
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20.06.2022 13:27 Ответить
С целью- я тут весь из себя зеленый воюю в Северодонецке, стою насмерть. а пастор не воюет.

Ну во первых ему не 30 даже не 50 лет, а намного больше, во вторых- он столько привез для армии на фронт, что ЗЕЛЕНОЙ ПАДАЛИ НАДО ЗАТКНУТЬ СВОЕ ПРОДАЖНОЕ ХЛЕБАЛО. Задрал этот тупой *********-зедебильный зомбиленд, у которых Родина- это жопа президента.
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20.06.2022 13:35 Ответить
Ну 58 ему...
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20.06.2022 14:34 Ответить
Збігайте дізнайтесь. Потім нам розповісте.
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20.06.2022 13:30 Ответить
Сколько раз ты пропустил приём галоперидола
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20.06.2022 13:47 Ответить
Олександер Турчинов - Великий Українець, Воїн, Патріот і Політик. Саме Турчинов мав би бути Президентом України і Головнокомандувачем Армії.
Тому запитання накшталт, як задалеко Турчинов знаходиться від фронту - то запитання шмаркатого суходрота із-за поребрика на чужих харчах і з-за чужих спин.
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20.06.2022 14:11 Ответить
пастор!)
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20.06.2022 13:10 Ответить
Хай Господь береже вас, пане Олександре, та ваших побратимів. Повертайтесь з перемогою!
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20.06.2022 13:31 Ответить
Кровавый пастор красавец!
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20.06.2022 13:48 Ответить
тільки ніде крові не видно, вже встиг повитирати
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20.06.2022 17:21 Ответить
Красава!!!
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20.06.2022 15:28 Ответить
вот его бы в президенты,толковый и порядочный мужик!
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20.06.2022 18:53 Ответить
Повернути його треба знову в РНБО)
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20.06.2022 22:52 Ответить
В мене є чуйка, що пастор воює не стрілецькою зброєю. Він ріже орків ножем.
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21.06.2022 01:09 Ответить
Это очевидно, что Украина защищая себя, защищает цивилизацию, но не уверен, что Шольц,Макрон и Байден на 100% на стороне цивилизации.
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21.06.2022 09:20 Ответить
- Господин Турчинов, когда Вы убивали простых русских солдат на Донбассе, которых дома ждали их матери, что вы чувствовали?

- Віддачу… Лише віддачу в плече, в залежності від типу зброї…
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21.06.2022 09:29 Ответить
 
 