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Турчинов: Сегодня в Украине решается судьба всего мира. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня именно в Украине решается не только судьба нашего государства, решается судьба всего цивилизованного мира и прежде всего судьба Европы.
Об этом сказал секретарь СНБО 2014-2019 гг. Александр Турчинов, военнослужащий ВСУ, защищающий сегодня Украину на юго-востоке.
По его словам, то, что происходит сейчас – это война цивилизаций, "война с ордынским нашествием, с орками, у которых нет ни морали, ни традиций, ни ответственности".
"Когда мы вместе сможем их остановить, переломив им хребет, мы на многие годы вперед обезопасим и мир, и Европу от потенциальной опасности и агрессии", – резюмировал Турчинов.
Топ комментарии
+43 SergTranscarpathian
показать весь комментарий20.06.2022 12:51
+23 Чайка Київ
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+21 Петрович 1
показать весь комментарий20.06.2022 12:53
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Ну во первых ему не 30 даже не 50 лет, а намного больше, во вторых- он столько привез для армии на фронт, что ЗЕЛЕНОЙ ПАДАЛИ НАДО ЗАТКНУТЬ СВОЕ ПРОДАЖНОЕ ХЛЕБАЛО. Задрал этот тупой *********-зедебильный зомбиленд, у которых Родина- это жопа президента.
Тому запитання накшталт, як задалеко Турчинов знаходиться від фронту - то запитання шмаркатого суходрота із-за поребрика на чужих харчах і з-за чужих спин.
- Віддачу… Лише віддачу в плече, в залежності від типу зброї…