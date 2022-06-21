РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4951 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 504 1
война (46991) Киевская область (3539) жертвы (1551) Небытов (142) военные преступления (1160)

На сегодняшний день в Киевской области найдены тела 1333 украинцев, - Небытов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

геноцид,труп,козлюк,насильство,жертви,злочин,звірства,тіла,тіло

По состоянию на 21 июня в Киевской области найдено 1333 тела местных жителей, погибших от рук оккупантов, 213 тел еще не идентифицированы, еще 300 человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, Об этом сообщил во вторник в эфире телемарафона начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

"К сожалению, мы продолжаем находить тела наших погибших граждан... На сегодняшний день имеем уже 1333 тела погибших украинцев, которые уже осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения", - сказал Небытов.

По его словам, более половины найденных украинцев погибли от стрелкового оружия.

Небитов рассказал, что в последнем найденном правоохранителями захоронении было семь тел. "Фактически люди были похоронены слоями… у каждого из них выстрелы в колени и в голову. Они были найдены в штатском, на сегодняшний день идет процесс их идентификации", - добавил Небытов.

В целом, как отметил начальник главка, в Киевской области не опознано еще 213 тел.

Еще 300 человек, по его словам, числятся пропавшими без вести.

Смотрите: Тела семерых гражданских, замученных российскими военными, обнаружены на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.06.2022 13:28 Ответить
 
 