На сегодняшний день в Киевской области найдены тела 1333 украинцев, - Небытов

По состоянию на 21 июня в Киевской области найдено 1333 тела местных жителей, погибших от рук оккупантов, 213 тел еще не идентифицированы, еще 300 человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, Об этом сообщил во вторник в эфире телемарафона начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

"К сожалению, мы продолжаем находить тела наших погибших граждан... На сегодняшний день имеем уже 1333 тела погибших украинцев, которые уже осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения", - сказал Небытов.

По его словам, более половины найденных украинцев погибли от стрелкового оружия.

Небитов рассказал, что в последнем найденном правоохранителями захоронении было семь тел. "Фактически люди были похоронены слоями… у каждого из них выстрелы в колени и в голову. Они были найдены в штатском, на сегодняшний день идет процесс их идентификации", - добавил Небытов.

В целом, как отметил начальник главка, в Киевской области не опознано еще 213 тел.

Еще 300 человек, по его словам, числятся пропавшими без вести.

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