В результате обстрела Золочева на Харьковщине погибли 3 человека, - прокуратура

Во время осмотра места обстрела пгт Золочев Харьковской области, совершенного российскими военными 21 июня, были найдены останки мужчины и женщины, таким образом количество погибших увеличилось до трех человек

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"В результате обстрела погиб 46-летний мужчина. Во время осмотра места происшествия под завалами были найдены фрагменты тел еще одного мужчины и женщины. Кроме того, вражеским огнем был разрушен и поврежден ряд жилых домов", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляется Богодуховским райотделом полиции. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в УСБУ в Харьковской области.

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