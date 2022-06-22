РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12077 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 168 2
обстрел (20060) прокуратура (4862) Харьковщина (4108)

В результате обстрела Золочева на Харьковщине погибли 3 человека, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

золочів

Во время осмотра места обстрела пгт Золочев Харьковской области, совершенного российскими военными 21 июня, были найдены останки мужчины и женщины, таким образом количество погибших увеличилось до трех человек

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"В результате обстрела погиб 46-летний мужчина. Во время осмотра места происшествия под завалами были найдены фрагменты тел еще одного мужчины и женщины. Кроме того, вражеским огнем был разрушен и поврежден ряд жилых домов", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляется Богодуховским райотделом полиции. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в УСБУ в Харьковской области.

Читайте: Российские оккупанты из минометов обстреляли Изюмщину: погибли пятеро женщин
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.06.2022 20:50 Ответить
Царство Небесне...
показать весь комментарий
22.06.2022 20:52 Ответить
 
 