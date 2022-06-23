В бою с оккупантами погиб Народный герой Украины Андрей Верхогляд

Военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев старший лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Верхогляд погиб в боях с российскими оккупантами.

Об этом в Facebook сообщил Владимир Рунец, передает Цензор.НЕТ.

"Понять, что ты теперь в лучшем, более справедливом мире, мне не дает то ли мой собственный эгоизм, то ли разум так защищается от страшной правды. Я не знаю. Я вспоминаю ту нашу первую встречу в Авдеевке, вспоминаю, сколько всего мы пережили – будто за плечами не годы, а столетие крепкой, настоящей дружбы.

Я знаю все твои поступки, знаю, как ты берег людей, знаю, как каждый день приближал Украину к победе. Ты – будущее, которое немытая сволочь у нас пытается отнять", - написал он.

Верхогляд был награжден орденом "Народный герой Украины".

Интервью с Андреем Верхоглядом для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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