В бою с россиянами погиб известный журналист и издатель Владимир Чеповой

Генеральный директор издательства "Блиц-инфо" и шеф-редактор журнала "Бизнес" Владимир Чеповой защищал Украину от оккупантов.

О гибели Владимира Чепового сообщил в фейсбуке политолог Виталий Кулик, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Чеповой ушел на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня. Тело только вчера было идентифицировано", - написал он.

Кулик называет Чепового "визионером, мотиватором, проповедником".

"Постоянно создавал среду доверия и социального бизнеса. Но его идеи опережали свое время. Бизнес только сейчас, с началом масштабной войны, приблизился к пониманию такого поворота", - пишет политолог.

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