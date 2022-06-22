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В бою с россиянами погиб известный журналист и издатель Владимир Чеповой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

володимир,чеповий

Генеральный директор издательства "Блиц-инфо" и шеф-редактор журнала "Бизнес" Владимир Чеповой защищал Украину от оккупантов.

О гибели Владимира Чепового сообщил в фейсбуке политолог Виталий Кулик, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Чеповой ушел на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня. Тело только вчера было идентифицировано", - написал он.

Кулик называет Чепового "визионером, мотиватором, проповедником".

"Постоянно создавал среду доверия и социального бизнеса. Но его идеи опережали свое время. Бизнес только сейчас, с началом масштабной войны, приблизился к пониманию такого поворота", - пишет политолог.

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Топ комментарии
+28
Найкращі українці гинуть..
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22.06.2022 09:08
+18
І тепер Чепового нема, а єрмак і ще якась там дрібнота в міністерствах - є (((
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22.06.2022 09:15
+13
Співчуття рідним! Вічна пам'ять та царство небесне! Гинуть кращі(((
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22.06.2022 09:22
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Найкращі українці гинуть..
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22.06.2022 09:08 Ответить
І тепер Чепового нема, а єрмак і ще якась там дрібнота в міністерствах - є (((
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22.06.2022 09:15 Ответить
Співчуття рідним! Вічна пам'ять та царство небесне! Гинуть кращі(((
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22.06.2022 09:22 Ответить
Треба трохи думати, кого брати на фронт і куди ставити.
Де від нього країна мала більше користі ?
Як солдат, він новачок, що навіть не пригинається на звук вибуху.
А як фахівець і патріот, то він і "мотиватор", і "візіонер"...
Світла пам'ять Порядній Людині !
Головна мета кремля - знищити найкращий генофонд країни -
про це казали російські полонені офіцери ще в 2014 році.
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22.06.2022 09:56 Ответить
Це його особистий і свідомий вибір. Не кожен з нас так зможе. Земля пухом, царство небесне і світла пам'ять Українцю Володимиру Чеповому...
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22.06.2022 10:40 Ответить
Не був він новачком...колишній офіцер спецназу, мій однокласник,людина з великої Літери...(((
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22.06.2022 11:01 Ответить
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22.06.2022 10:14 Ответить
Слава Герою, порядн1й 1 мужн1й людин1. Р1дним сп1вчуття.
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22.06.2022 10:22 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.06.2022 10:29 Ответить
Земля пухом Героям України.
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22.06.2022 12:50 Ответить
 
 