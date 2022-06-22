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В бою с россиянами погиб известный журналист и издатель Владимир Чеповой
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный директор издательства "Блиц-инфо" и шеф-редактор журнала "Бизнес" Владимир Чеповой защищал Украину от оккупантов.
О гибели Владимира Чепового сообщил в фейсбуке политолог Виталий Кулик, передает Цензор.НЕТ.
"Владимир Чеповой ушел на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня. Тело только вчера было идентифицировано", - написал он.
Кулик называет Чепового "визионером, мотиватором, проповедником".
"Постоянно создавал среду доверия и социального бизнеса. Но его идеи опережали свое время. Бизнес только сейчас, с началом масштабной войны, приблизился к пониманию такого поворота", - пишет политолог.
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+28 Ksenia VB
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+18 Ольга Жмудовська
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+13 Natalia Linnik
показать весь комментарий22.06.2022 09:22
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Де від нього країна мала більше користі ?
Як солдат, він новачок, що навіть не пригинається на звук вибуху.
А як фахівець і патріот, то він і "мотиватор", і "візіонер"...
Світла пам'ять Порядній Людині !
Головна мета кремля - знищити найкращий генофонд країни -
про це казали російські полонені офіцери ще в 2014 році.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!