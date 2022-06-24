По приблизительным подсчетам для разминирования Украины понадобится 10 лет, - ГСЧС

На разминирование территории Украины после войны против России по приблизительным расчетам понадобится не менее 10 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"Это оптимистичные подсчеты, потому что мы не знаем, что происходит на территориях, где ведутся активные боевые действия. И что мы увидим, когда освободим их от оккупантов. Подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием государства после Первой и Второй мировых войн", – сказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

В настоящее время очищено более 62 тысяч гектаров территории, обезврежено более 45 тысяч взрывоопасных предметов, из них около 2 тысяч авиационных бомб. Александр Хорунжий добавил, что специалисты ГСЧС проводят разминирование и водных объектов.

"В настоящее время наши спасатели и пиротехники работают над тем, чтобы очистить акватории. Сейчас очищено около 33 гектаров акватории - в Киевской, Сумской, Запорожской, Николаевской областях. В настоящее время изьяты и обезврежены 664 взрывоопасных предмета", - отметил прессофир.

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По данным ГСЧС, с начала летнего периода 129 человек погибли на воде, из них 16 детей. Специалисты ГСЧС спасли 22 человека, из них 6 – дети. Статистика печальная, но меньше, чем в предыдущем году, потому что ряд областей так и не начали купальный сезон. Также ряд регионов по-прежнему в оккупации, из них не поступает информация. На сегодняшний день в Украине местными органами исполнительной власти определено 240 мест отдыха на водных объектах. Из них 194 имеют пляж. Не начали купальные сезоны те области, которые деоккупированы или где проходят боевые действия. Киев также не открывает пляжи.

"Мы не рекомендуем выходить на отдых у водоемов на Киевщине, Сумщине, Донетчине, Черниговщине, Одесщине, Запорожье, Харьковщине и Николаевщине. Мы настойчиво советуем гражданам не выходить на водоемы до тех пор, пока не будет очищена территория", - подчеркнул Александр Хорун.