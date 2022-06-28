РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13746 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
7 489 3
помощь (6145) Евросоюз (15877) ВСУ (5149)

Евросоюз начал поставки ВСУ более 90 грузовиков повышенной проходимости

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єс,європарламент

Европейский Союз начал снабжение Вооруженными силами Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Представительство ЕС в Украине.

"ЕС начал поставки Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира. Грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Автомобили являются частью более широкого помощи Запада в размере 31 миллиона евро, принятого 2 декабря в поддержку Украины. Он включает предоставление медицинского оборудования (в том числе полевого госпиталя), инженерного оборудования (включая инструменты разминирования), предметов для подразделений материально-технического обеспечения (в том числе грузовика и другие средства) и оборудования для повышения способностей киберзащиты.

Смотрите: Британцы, французы и канадцы на платформе UNITED24 чаще всего донатят на ВСУ, а немцы – на медицинскую помощь. ИНФОГРАФИКА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От за це вам щиро це дякуємо! У нашій військовій господарці нічого зайвим не буде.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:37 Ответить
По лінії Карпат зробіть 3 лінії зі Стінгерами, щоб Калібри не достали і пероносьте виробництво, требе окрім того що просити і самім заробляти!!!! Шановні, хва цей карпатскій теробороні волонтерів провіряти хай щось зроблять герої!!
показать весь комментарий
28.06.2022 18:50 Ответить
Спасибо. Но 90-о это мало. Нужно на порядок больше. Логистика прежде всего. Это основа , фундамент. Тем более когда враг разрушает нашу железнодорожную инфраструктуру.
показать весь комментарий
28.06.2022 19:03 Ответить
 
 