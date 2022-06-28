Евросоюз начал поставки ВСУ более 90 грузовиков повышенной проходимости

Европейский Союз начал снабжение Вооруженными силами Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Представительство ЕС в Украине.

"ЕС начал поставки Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира. Грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Автомобили являются частью более широкого помощи Запада в размере 31 миллиона евро, принятого 2 декабря в поддержку Украины. Он включает предоставление медицинского оборудования (в том числе полевого госпиталя), инженерного оборудования (включая инструменты разминирования), предметов для подразделений материально-технического обеспечения (в том числе грузовика и другие средства) и оборудования для повышения способностей киберзащиты.

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