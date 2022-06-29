Оккупанты собирают личные данные жителей Мариуполя и пытаются вербовать эвакуированных граждан, - ГУР

Оккупационная администрация Мариуполя применяет новые методы сбора информации о жителях, которые остаются в городе. С этой целью организовано прием заявок о поврежденном (разрушенном) имуществе в ходе боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Главное управление разведки МО Украины.

"Для этого гражданам необходимо подать заявку на восстановление жилых помещений или возмещение, в случае когда восстановить невозможно. В заявлении в обязательном порядке указывается, что имущество, якобы, было повреждено в результате обстрелов ВСУ. Также необходимо перечислить всех владельцев жилого помещения, а также зарегистрированных там граждан и предоставить информацию о месте их нынешнего пребывания.

Если зарегистрированные в доме граждане выехали на подконтрольную Украине территорию, или заграницу (кроме РФ и РБ), лиц, подавших заявки, вызывают на допрос. В дальнейшем требуют установить связь с уехавшими и попытаться заставить их сотрудничать с оккупантами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам процесс восстановления жилых помещений до сих пор не начался. Случаи денежных компенсаций за разрушенное жилье, не подлежащее восстановлению, не зафиксировано.

Оккупанты сносят разрушенные здания, однако пострадавшим жильцам варианты для переселения в другое жилье не предоставляются. В то же время лицам, потерявшим жилье, предлагают переселиться в жилье местных жителей, которые вынуждены были уехать из-за боевых действий.

Ситуация с поставкой воды и газа в городе остается стабильно тяжелой.

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