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Оккупанты собирают личные данные жителей Мариуполя и пытаются вербовать эвакуированных граждан, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гур,маріуполь

Оккупационная администрация Мариуполя применяет новые методы сбора информации о жителях, которые остаются в городе. С этой целью организовано прием заявок о поврежденном (разрушенном) имуществе в ходе боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Главное управление разведки МО Украины.

"Для этого гражданам необходимо подать заявку на восстановление жилых помещений или возмещение, в случае когда восстановить невозможно. В заявлении в обязательном порядке указывается, что имущество, якобы, было повреждено в результате обстрелов ВСУ. Также необходимо перечислить всех владельцев жилого помещения, а также зарегистрированных там граждан и предоставить информацию о месте их нынешнего пребывания.

Если зарегистрированные в доме граждане выехали на подконтрольную Украине территорию, или заграницу (кроме РФ и РБ), лиц, подавших заявки, вызывают на допрос. В дальнейшем требуют установить связь с уехавшими и попытаться заставить их сотрудничать с оккупантами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам процесс восстановления жилых помещений до сих пор не начался. Случаи денежных компенсаций за разрушенное жилье, не подлежащее восстановлению, не зафиксировано.

Оккупанты сносят разрушенные здания, однако пострадавшим жильцам варианты для переселения в другое жилье не предоставляются. В то же время лицам, потерявшим жилье, предлагают переселиться в жилье местных жителей, которые вынуждены были уехать из-за боевых действий.

Ситуация с поставкой воды и газа в городе остается стабильно тяжелой.

Также смотрите: С 1 июля оккупационные власти начинают снос домов в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО
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підари збирають для «референдума»,
всі звичайно проголосують «за»,
і за всіх хтось поставить хрестик
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29.06.2022 12:13 Ответить
они сами поставят
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29.06.2022 12:47 Ответить
ордиловцев вообще нельзя было впускать дальше фильтрационных лагерей. 8 лет войны это доказало. Это враги Украины. Так будет с остальными кто ждал свой "мир" и дождался. Они будут делать диверсии, работать на врага, так как паспорт у них есть, и безвиз для них есть. Могут проехать куда захотят. Так что законы нужно менять и ужесточать.
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29.06.2022 12:51 Ответить
Треба лишити громадянства всіх, хто отримає російські паспорти. Так всіх зрадників і відсіємо.
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29.06.2022 16:34 Ответить
 
 