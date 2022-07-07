В боях за Украину погиб воин Андрей Ганкевич

Украинский защитник Андрей Ганкевич погиб в бою с российскими оккупантами.

Об этом в Facebook сообщила его супруга Оксана Ганкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 5 июля, в бою против российских захватчиков погиб мой любимый муж Андрей Ганкевич, не знаю как буду жить дальше... но обещаю Тебе, что буду сильной... какой ты всегда считал меня ради наших детей... Боль выше неба...

Кортеж с телом моего мужа завтра выедет из Полтавы в направлении Львова. Захоронение и прощание состоится в пятницу, по поводу времени панихиды и места захоронения, сообщу завтра", - рассказала она.

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