В боях за Украину погиб воин Андрей Ганкевич
Украинский защитник Андрей Ганкевич погиб в бою с российскими оккупантами.
Об этом в Facebook сообщила его супруга Оксана Ганкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, 5 июля, в бою против российских захватчиков погиб мой любимый муж Андрей Ганкевич, не знаю как буду жить дальше... но обещаю Тебе, что буду сильной... какой ты всегда считал меня ради наших детей... Боль выше неба...
Кортеж с телом моего мужа завтра выедет из Полтавы в направлении Львова. Захоронение и прощание состоится в пятницу, по поводу времени панихиды и места захоронения, сообщу завтра", - рассказала она.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль