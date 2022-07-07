У боях за Україну загинув воїн Андрій Ганкевич

Український захисник Андрій Ганкевич загинув у бою з російськими окупантами.

Про це у Facebook повідомила його дружина Оксана Ганкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 5 липня, в бою проти російських загарбників загинув мій коханий чоловік Андрій Ганкевич, не знаю як житиму далі... але обіцяю Тобі, що буду сильною... якою ти завжди вважав мене, заради наших дітей... Біль вище неба...

Кортеж з тілом мого чоловіка завтра виїде з Полтави в напрямку міста Львова. Поховання і прощання відбудеться в п'ятницю, щодо години панахиди та місця спочинку, повідомлю завтра", - розповіла вона.

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