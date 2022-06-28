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Воїн ЗСУ Дмитро Антоненко загинув у боях за Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дмитро,антоненко

Сьогодні, 28 червня, загинув один з керуючих партнерів об'єднання ACF Partners Дмитро Антоненко.

Про це повідомив у фейсбуці воїн ЗСУ, депутат Харківської міськради Ігор Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув Дмитро Антоненко. Мій найкращий друг. Найкращий адвокат. Найкращий батько. Найкращий чоловік. Найкращий син. Загинув в бою під час виконання своїх обов'язків", - написав Черняк.

У Дмитра залишились дружина та донька. Черняк закликає підтримати родину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн Володимир Нестеренко загинув у боях за Харківщину

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+25
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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28.06.2022 14:03
+12
зайди на фейсбук,і якщо витримаєш,то читай усі некрологи.На сторінках місцевих громад пишуть про всіх.
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28.06.2022 14:16
+12
Світла Пам'ять Герою Украіна та щирі співчуття родині та друзям 😪😪😪
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28.06.2022 14:24
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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28.06.2022 14:03 Відповісти
Лучшие уходят(
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28.06.2022 14:05 Відповісти
Цікаво те, що гинуть дуже багато українських воїнів, а пишуть лише про "особливих"! Чому так?
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28.06.2022 14:07 Відповісти
зайди на фейсбук,і якщо витримаєш,то читай усі некрологи.На сторінках місцевих громад пишуть про всіх.
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28.06.2022 14:16 Відповісти
А сепаратист степан савка с Буковины получил год условно благодаря сделке с прокурором. Так переможемо.
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28.06.2022 14:10 Відповісти
На італійських !
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28.06.2022 14:23 Відповісти
Вічна Слава Герою!!!!
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28.06.2022 14:18 Відповісти
Світла Пам'ять Герою Украіна та щирі співчуття родині та друзям 😪😪😪
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28.06.2022 14:24 Відповісти
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28.06.2022 14:44 Відповісти
 
 