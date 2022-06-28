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Воин ВСУ Дмитрий Антоненко погиб в боях за Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дмитро,антоненко

Сегодня, 28 июня, погиб один из управляющих партнеров объединения ACF Partners Дмитрий Антоненко.

Об этом сообщил в фейсбуке воин ВСУ, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб Дмитрий Антоненко. Мой лучший друг. Лучший адвокат. Лучший отец. Лучший муж. Лучший сын. Погиб в бою во время исполнения своих обязанностей", - написал Черняк.

У Дмитрия остались жена и дочь. Черняк призывает поддержать семью.

Читайте также: Украина вернула тела еще 46 павших воинов, из них 21 - защитник "Азовстали", - Минреинтеграции

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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28.06.2022 14:03
+12
зайди на фейсбук,і якщо витримаєш,то читай усі некрологи.На сторінках місцевих громад пишуть про всіх.
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28.06.2022 14:16
+12
Світла Пам'ять Герою Украіна та щирі співчуття родині та друзям 😪😪😪
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28.06.2022 14:24
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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28.06.2022 14:03 Ответить
Лучшие уходят(
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28.06.2022 14:05 Ответить
Цікаво те, що гинуть дуже багато українських воїнів, а пишуть лише про "особливих"! Чому так?
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28.06.2022 14:07 Ответить
зайди на фейсбук,і якщо витримаєш,то читай усі некрологи.На сторінках місцевих громад пишуть про всіх.
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28.06.2022 14:16 Ответить
А сепаратист степан савка с Буковины получил год условно благодаря сделке с прокурором. Так переможемо.
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28.06.2022 14:10 Ответить
На італійських !
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28.06.2022 14:23 Ответить
Вічна Слава Герою!!!!
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28.06.2022 14:18 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіна та щирі співчуття родині та друзям 😪😪😪
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28.06.2022 14:24 Ответить
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28.06.2022 14:44 Ответить
 
 