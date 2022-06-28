Воин ВСУ Дмитрий Антоненко погиб в боях за Украину

Сегодня, 28 июня, погиб один из управляющих партнеров объединения ACF Partners Дмитрий Антоненко.

Об этом сообщил в фейсбуке воин ВСУ, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб Дмитрий Антоненко. Мой лучший друг. Лучший адвокат. Лучший отец. Лучший муж. Лучший сын. Погиб в бою во время исполнения своих обязанностей", - написал Черняк.

У Дмитрия остались жена и дочь. Черняк призывает поддержать семью.

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