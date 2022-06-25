Український воїн Володимир Нестеренко загинув у боях за Харківщину

Прощання з загиблим 38-річним Володимиром Нестеренком відбудеться 26 червня у селищі Слобожанське.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням фесбук-сторінку Слобожанської селищної ради.

"Виконуючи військовий обов'язок, у боях за Харкiвщину загинув наш земляк Нестеренко Володимир Вiкторович, 1984 року народження", - йдеться у повідомленні.

Прощання із Володимиром Нестеренком відбудеться опівдні 26 червня на площі перед Палацом культури у селищі Слобожанське.

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За даними Чесно, Володимир Нестеренко у 2020 році був директором товариства з обмеженою відповідальністю "Восток-Альянс 2011" та балотувався у Слобожанську селищну раду.