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Український воїн Володимир Нестеренко загинув у боях за Харківщину

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нестеренко,володимир

Прощання з загиблим 38-річним Володимиром Нестеренком відбудеться 26 червня у селищі Слобожанське.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням фесбук-сторінку Слобожанської селищної ради.

"Виконуючи військовий обов'язок, у боях за Харкiвщину загинув наш земляк Нестеренко Володимир Вiкторович, 1984 року народження", - йдеться у повідомленні.

Прощання із Володимиром Нестеренком відбудеться опівдні 26 червня на площі перед Палацом культури у селищі Слобожанське.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи від російських окупантів Сєверодонецьк, загинув український воїн Семен Обломей. Похорон відбудеться 28 червня на Байковому кладовищі в Києві. ФОТО

За даними Чесно, Володимир Нестеренко у 2020 році був директором товариства з обмеженою відповідальністю "Восток-Альянс 2011" та балотувався у Слобожанську селищну раду.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+31
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю україни...
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25.06.2022 20:11
+28
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25.06.2022 20:23
+19
Жил в соседнем доме...хороший, спокойный парень..Царство небесное
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25.06.2022 21:01
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю україни...
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25.06.2022 20:11 Відповісти
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25.06.2022 20:23 Відповісти
Шана
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25.06.2022 20:28 Відповісти
Ровесник...Вічна пам*ять...
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25.06.2022 20:37 Відповісти
Вечная Память, Герой
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25.06.2022 20:56 Відповісти
Жил в соседнем доме...хороший, спокойный парень..Царство небесное
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25.06.2022 21:01 Відповісти
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26.06.2022 00:17 Відповісти
Світла Пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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25.06.2022 21:28 Відповісти
Світла Тобі рам'ять Герою.
Ти зміг піднятися і загинув.
Я поряд і готовий....
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25.06.2022 21:42 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЮ!
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25.06.2022 22:41 Відповісти
Пам'ятаємо кожного! Нікого не забуваємо!!! Потім зробимо меморіальні комплекси у кожному містечку і селі!
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25.06.2022 23:48 Відповісти
 
 