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Украинский воин Владимир Нестеренко погиб в боях за Харьковщину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нестеренко,володимир

Прощание с погибшим 38-летним Владимиром Нестеренко состоится 26 июня в поселке Слобожанское.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Слобожанского поселкового совета.

"Выполняя воинский долг, в боях за Харьковщину погиб наш земляк Нестеренко Владимир Викторович, 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

Прощание с Владимиром Нестеренко состоится в полдень 26 июня на площади перед Дворцом культуры в поселке Слобожанское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая от российских оккупантов Северодонецк погиб украинский воин Семен Обломей. Похороны пройдут 28 июня на Байковом кладбище в Киеве. ФОТО

По данным "Чесно", Владимир Нестеренко в 2020 году был директором общества с ограниченной ответственностью "Восток-Альянс 2011" и баллотировался в Слобожанский поселковый совет.
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Топ комментарии
+31
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю україни...
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25.06.2022 20:11
+28
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25.06.2022 20:23
+19
Жил в соседнем доме...хороший, спокойный парень..Царство небесное
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25.06.2022 21:01
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю україни...
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25.06.2022 20:11 Ответить
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25.06.2022 20:23 Ответить
Шана
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25.06.2022 20:28 Ответить
Ровесник...Вічна пам*ять...
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25.06.2022 20:37 Ответить
Вечная Память, Герой
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25.06.2022 20:56 Ответить
Жил в соседнем доме...хороший, спокойный парень..Царство небесное
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25.06.2022 21:01 Ответить
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26.06.2022 00:17 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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25.06.2022 21:28 Ответить
Світла Тобі рам'ять Герою.
Ти зміг піднятися і загинув.
Я поряд і готовий....
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25.06.2022 21:42 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЮ!
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25.06.2022 22:41 Ответить
Пам'ятаємо кожного! Нікого не забуваємо!!! Потім зробимо меморіальні комплекси у кожному містечку і селі!
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25.06.2022 23:48 Ответить
 
 