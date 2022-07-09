Петиция к Зеленскому о легализации однополых браков набрала необходимое количество голосов

Петиция о легализации однополых браков в Украине собрала более 25 тысяч голосов. После ее рассмотрения президент Зеленский ответит на эту инициативу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь официальный документ, который подтвердит это. Им необходимы такие же права, как и у традиционных пар", - пишет автор петиции.

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