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Зеленский (16612) однополые браки (16) ЛГБТ-сообщество (328) петиция (326)

Петиция к Зеленскому о легализации однополых браков набрала необходимое количество голосов

Новости Цензор.НЕТ Общество

лгбт

Петиция о легализации однополых браков в Украине собрала более 25 тысяч голосов. После ее рассмотрения президент Зеленский ответит на эту инициативу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь официальный документ, который подтвердит это. Им необходимы такие же права, как и у традиционных пар", - пишет автор петиции.

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Топ комментарии
+39
Що там з легалізацію короткостволів та іньшої зброї?
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09.07.2022 15:32
+32
почему нет блюющего смайлика ?
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09.07.2022 15:31
+26
О, зараз повилазять ті, що хочуть мати права і рівність як в Європі, але залишатись зі своїми печерними поглядами.
Ніщо не робить нас ближче до кацапів, як православ'я і нетерпимість до геїв.
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09.07.2022 15:33
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Страница 3 из 3
Просто треба було створити інформаційний шум самі знаєте для чого.
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09.07.2022 17:12 Ответить
Пидаров на "передок"..
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10.07.2022 17:20 Ответить
" Монро(в міру Сашко) за паспортом є чоловіком, хоча зброю до рук, скоріше за все, не візьме.
Я прийду в воєнкомат. По-перше, мене не візьмуть за медичними показниками. Я піду на медкомісію, і буде огляд у психіатра. І з діагнозом "трансгендерність" у армію не беруть."

Зрозуміли? Мерзенне само каже, що це діагноз, тільки щоб не боронити державу. Так що, всі крики про "норму" і "рівність" - звиздьож. Тоді примусове трудове лікування, негайно, або повісткою "покарати", як інших.

П.С. Може, хто знає, цей Сашко колись жило з якимось впливовим риговонялом. Теперь йому під полтос, це потріпане очко нікому не нах не потрібне, але його не чіпають. Поки війна це підстаркувате лайно хизується тим, що вчиться танцювати на пуантах. ЖАХ! Чим воно краще за інших?

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09.07.2022 17:12 Ответить
что за мания, поковырятся у соседа в заднице? неужели это вам доставляет удовольствие?
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09.07.2022 20:29 Ответить
Ну щож, піду жону шукать.))
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09.07.2022 17:36 Ответить
Вопрос как раз вовремя
Пище разрешить воспитывать детей
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09.07.2022 17:39 Ответить
Стоп! Зачем спешить? Не первой очереди дело.
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09.07.2022 17:42 Ответить
****** вконец ******!идёт война на выживание а они лезут со своим дерьмом!
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09.07.2022 17:43 Ответить
Давайте подивимось на поляків і зробимо так як у них
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09.07.2022 17:51 Ответить
тра' звідси валити, поки це не стало обов'язковим
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09.07.2022 17:52 Ответить
Я навіть не думала, що серед них так багато тих, хто хоче одружуватись. Геї ведуть дуже бурхливе статєве життя, влаштовують одне одному сцени ревнощів, тому одруження для них - це ж як ланцюг на шию.
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09.07.2022 17:56 Ответить
от так би швиденько вирішили з ДБР. Конкурс відбувся, переможець є, достатньо тіки бумагу підписасти
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09.07.2022 17:59 Ответить
я и подумать не могла что этот вопрос может волновать кого-то, сейчас, во время рос. агрессии!
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09.07.2022 18:00 Ответить
Это дно. Идет война. На кону существование Украины. И тут онанисты и пед...сты требуют свои права.
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09.07.2022 18:05 Ответить
Люди, схаменіться, що це за ху...ня, може ще петицію подати про легалізацію педофілії і зоофілії, що за суспільство тоді у нас буде. Коли люди почнуть вмикати свої мізки, коли почнуть думати про майбутнє, коли будуть правильно виховувати дітей, коли.....
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09.07.2022 18:16 Ответить
Почніть із себе. Ввімкніть мізки. І дайте мені відповідь чим педофілія і зоофілія відрізняється від одностатевого сексу. До того я вважатиму вас довбойобом.
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09.07.2022 19:23 Ответить
Певно у тебе були чоловічої статі обидва з батьків. Ото ти з дитинства мамкиної цицьки нассявся, аж до тепер звичку не полишив) І навіть не потребую від тебе спростування, все одно я вважатиму тебе за того, яким зараз ти себе показав.
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09.07.2022 20:24 Ответить
Та пусть легализирует.Это вообще никого не волнует,кроме озабоченых любителей традиционных ценностей.Хотите сильно традиционную украинскую семью образца 19 века-едте в село,заводите коров,свиней,гусей и минимум 8-10 детей.
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09.07.2022 18:19 Ответить
Класичний спосіб переключення уваги з реально важливих речей, якто війна, корупція, зрада у вищому керівництві країни на особисті стосунки людей! І ведуться ж, судячи з коментарів. Ще й як ведуться! " Мудрий нарід" невиправний!!!
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09.07.2022 20:35 Ответить
Як щодо азовців, то "неначасі".... А тут он як швидко підмахнули!
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09.07.2022 18:20 Ответить
Нужно понимать, что гомосексуальность давно стал политикой и идеологией. Приход гомосексуальных группировок к власти и возможность диктовать свои правила всему обществу, привели к падению даже могущественную Римскую империю.
Во всем мире гомосексуалы с максимальной силой восстают против семьи. Во многих странах им уже удалось разрушить семейные ценности. Предположительно, гомосексуальность - это общественная склонность к самоубийству.
Общество, восстающее против своих семей, похоже на человека, рубящего сук, на котором он сидит.

Украинцы, не допускаите, чтобы тут вас обманут и покорят!!!
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09.07.2022 18:45 Ответить
"Боже, яке кончене..." Вибачте, але інших слів тут немає.
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09.07.2022 18:51 Ответить
Это теория BLM?

Там где ипанутые целуют ботинки людям с черной кожей?! Так это фетишь у них такой.....секс....можно сказать.....

Семейные ценности-мы создаем себе сами, а они себе сами!

Я не пойму за что ты топишь! За политику или за ценности?
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09.07.2022 19:28 Ответить
Ну и ты тоже, украинец, не допускай!!! )))
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09.07.2022 19:31 Ответить
мені пофігу хто і кого, але вважаю що зараз не можна піднімати цю тему, у нас війна
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09.07.2022 18:56 Ответить
что насчет петиций по производству ракет\патронных заводов\созданию авиамодельных школьных\институтских кружков\постройки метро\бомбоубежищ там где (пока еще) относительно тихо\ эвакуации ценностей и производств с ближних к линии фронта населенных пунктов и т.п.? и вообще есть ли такое?
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09.07.2022 19:08 Ответить
А чого тільки пар? В світі різномаїття. І все це - "різновиди норми"
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09.07.2022 19:13 Ответить
Мое мнение...

Каждое животное имеет право на жизнь!!!.......даже если это клещь!!!!!

....но не русак!!!!!...русак должен сдохнуть на Украинской земле!
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09.07.2022 19:21 Ответить
Яка нагальна проблема!!!
В країні вже всі проблеми вирішені, війна закінчена, добробут зростає шаленими темпами лишилося легалізувати одностатеві шлюби.
Яка своєчасна петиція!!!
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09.07.2022 19:27 Ответить
Разрешить однополые браки как привелегию для ветеранов войны.
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09.07.2022 19:29 Ответить
Ты гляди, *********** и они тебя замуж выдадут за русского. Перекинут через забор к ним в лагерь и хрен ты оттуда вырвешься.
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09.07.2022 19:35 Ответить
Оце, мляха-муха, зараз якраз під час війни саме нагальне питання?! Ну 3,14дараси є 3,14дараси. Йде війна, вбивають людей, руйнують міста та села, а їм одностатеві шлюби подавай...
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09.07.2022 19:39 Ответить
Сидите в своих кибитках, комнатах и месите друг дружке говно. Только не высовывайтесь и не навязывайте свою "идеологию" нормальным людям, которые умеют радоваться жизни, а не жопе.
Парады им подавай, уроды, ***... В Польше, по моему, слышал, что пидаров послали накуй не смотря на то, что Польша в ЕС.
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09.07.2022 19:42 Ответить
Все, кто подписал эту петицию - "это не наши". Вот именно сейчас им захотелось вынуть его из одного места и вставить народу!
Это просто орки ведя гибридную войну раскачивают ситуацию в традиционной Украине, поэтому вопросы есть к инициатором петиции.
Содомия греховна по Библии? Вот и весь ответ на вопрос. Хай регистрируют свои браки там, где можно, нехер превращать Украину в дом греха!
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09.07.2022 19:46 Ответить
Так свинину кушать по Библии тоже грех.В этом плане мы уже не дом,а многоэтажка.
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09.07.2022 22:27 Ответить
Ты само Библию читал? Как раз Иисус Христос сказал, что кушать можно всё. Грамотей блаблабла.
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09.07.2022 23:19 Ответить
Иисус такого не говорил.
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10.07.2022 01:13 Ответить
Автор этой "петиции", полнейший идиот, и самый главный и заядлый гей!
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09.07.2022 20:21 Ответить
і що ? як це зачепить звичайних людей ? ну буде у них в паспорті штамп про оруження , що від цьорго подорщає хліб чи газ?
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09.07.2022 20:21 Ответить
От цікаво, ті, хто так критикує ідею одностатевих шлюбів: ЩО САМЕ ви будете робити, коли дізнаєтесь, наприклад, що ваша рідна дитина чи родич, або хтось з друзів, знайомих, колег по роботі тощо виявиться з ЛГБТ? Будете вмовляти, читати Біблію, проклинати?... А може краще було б допомогти людині знайти своє місце в світі та налагодити комфортне життя? Ажде йдеться про громадянські свободи, які ми всі, не-ЛГБТ, вже давно маємо.
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09.07.2022 20:25 Ответить
"Комфорте життя" це коли людину їбуть в сраку чи вона відсасує у мужиків десь за туалетами?
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09.07.2022 21:28 Ответить
"Комфорте життя" - це про громадянські свободи
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09.07.2022 21:51 Ответить
Підараси
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09.07.2022 22:08 Ответить
Який президент такі і закони
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09.07.2022 22:59 Ответить
Таку петицію придумав бєнякаламойренигат разом дегенератомбезуглою,що б поглумитись над згорьованою,потрощенною Україною ?
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09.07.2022 22:23 Ответить
З цієї країни пора валити( пікдарюги рулят ((((( зе ти ганебна тварина ,приймаешь закони які нахер нікому не потрібні,закінчуй війну и переводь на дипломатію оце буде рішення позитивне
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09.07.2022 22:58 Ответить
Коли герої проливають кров, збоченці просувають свої питання. А Бутусову і Цензору ганьба за сприяння всетолеранції.
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09.07.2022 23:04 Ответить
Не можна це пропускати, у нас Християнська держава. Це нам не потрiбно!!!
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09.07.2022 23:16 Ответить
оооооо.....в самый раз....важная тема !!!!
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09.07.2022 23:23 Ответить
Виявляється, проблема №1 в Україні НЕ війна, а право трахатися в ДУПУ!. ПРИЄХАЛИ!!!
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10.07.2022 00:12 Ответить
Опа ня, як поборники моралі всі збудилися не на жарт. Я вам ось що скажу. якщо вас не влаштовують європейські норми то у вас є вибір : скласти чумадани і ****** в рашу або на крайняк в диру. Там геїв теж ненавидять. А хочете в Європу , то сидіть *** і не ******* про те як вас всі геї прям затрахали боротьбою за свої права. І третього варіанту в ціх розкладах немає. НЕМАЄ. Ви а бо в Європі, з усіма її цінностями і бзиками. Або в православні мокшанській жопі, з усіма її "цінностями". зажовбали вже. На публіку всі *** невїбенні європейці, а як до серйозних рече то виявляється що тут купа ватних підарасів
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10.07.2022 13:33 Ответить
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