Петиция к Зеленскому о легализации однополых браков набрала необходимое количество голосов
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Петиция о легализации однополых браков в Украине собрала более 25 тысяч голосов. После ее рассмотрения президент Зеленский ответит на эту инициативу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь официальный документ, который подтвердит это. Им необходимы такие же права, как и у традиционных пар", - пишет автор петиции.
Топ комментарии
+39 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий09.07.2022 15:32
+32 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий09.07.2022 15:31
+26 maravillo
показать весь комментарий09.07.2022 15:33
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Я прийду в воєнкомат. По-перше, мене не візьмуть за медичними показниками. Я піду на медкомісію, і буде огляд у психіатра. І з діагнозом "трансгендерність" у армію не беруть."
Зрозуміли? Мерзенне само каже, що це діагноз, тільки щоб не боронити державу. Так що, всі крики про "норму" і "рівність" - звиздьож. Тоді примусове трудове лікування, негайно, або повісткою "покарати", як інших.
П.С. Може, хто знає, цей Сашко колись жило з якимось впливовим риговонялом. Теперь йому під полтос, це потріпане очко нікому не нах не потрібне, але його не чіпають. Поки війна це підстаркувате лайно хизується тим, що вчиться танцювати на пуантах. ЖАХ! Чим воно краще за інших?
Пище разрешить воспитывать детей
Во всем мире гомосексуалы с максимальной силой восстают против семьи. Во многих странах им уже удалось разрушить семейные ценности. Предположительно, гомосексуальность - это общественная склонность к самоубийству.
Общество, восстающее против своих семей, похоже на человека, рубящего сук, на котором он сидит.
Украинцы, не допускаите, чтобы тут вас обманут и покорят!!!
Там где ипанутые целуют ботинки людям с черной кожей?! Так это фетишь у них такой.....секс....можно сказать.....
Семейные ценности-мы создаем себе сами, а они себе сами!
Я не пойму за что ты топишь! За политику или за ценности?
Каждое животное имеет право на жизнь!!!.......даже если это клещь!!!!!
....но не русак!!!!!...русак должен сдохнуть на Украинской земле!
В країні вже всі проблеми вирішені, війна закінчена, добробут зростає шаленими темпами лишилося легалізувати одностатеві шлюби.
Яка своєчасна петиція!!!
Парады им подавай, уроды, ***... В Польше, по моему, слышал, что пидаров послали накуй не смотря на то, что Польша в ЕС.
Это просто орки ведя гибридную войну раскачивают ситуацию в традиционной Украине, поэтому вопросы есть к инициатором петиции.
Содомия греховна по Библии? Вот и весь ответ на вопрос. Хай регистрируют свои браки там, где можно, нехер превращать Украину в дом греха!