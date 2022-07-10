Из-за вражеских обстрелов оккупированные территории Херсонщины находятся без электроснабжения

Из-за постоянных артиллерийских обстрелов со стороны подразделений РФ населенные пункты Херсонской области находятся без электроснабжения.

Об этом сообщает оперативная группировка войск "Каховка" Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В результате постоянных артиллерийских обстрелов со стороны подразделений противника некоторые населенные пункты Херсонской области находятся без электроснабжения", — говорится в сообщении.

Жителей временно оккупированных территорий заставляют заключать новые трудовые договоры – с захватчиками. То же происходит и со специалистами из сферы электроснабжения. Многие из них выбирают работать безвозмездно, чтобы не сотрудничать с оккупантами.

"Херсонцы массово остаются без работы, а значит и без заработной платы. Людей увольняют и сразу предлагают заключить новый трудовой договор, но уже на стороне пророссийских властей. Это же касается и работников по электроснабжению. Большинство электриков сейчас работают бесплатно, ведь отказались заключать трудовые договоры с российскими властями. Они верят в победу Украины над оккупантом. Их вклад важен в этой ситуации, это немалая поддержка для государства", — отметили в ОГВ "Каховка".

Также читайте: Энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще в 23 населенных пункта Донетчины, - ДТЭК