В бою с российскими захватчиками погиб воин Тарас Пласкон

Украинский защитник Тарас Пласкон погиб в бою с российскими оккупантами.

Об этом в Facebook сообщила его сестра Наталья, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для меня он был одним из лучших людей на свете и точно лучшим братом, о котором можно только мечтать! Добрый, по-настоящему готов помочь, любящий сын и внук, заботливый мужчина, преданный друг и настоящий патриот. Это все о моем Тарасе, и каждое слово – правда.

В первый же день войны, отправил женщин нашей семьи и кота в эвакуацию. А сам пошел добровольцем защищать нашу Украину, без сомнения и страха, уверен, что за свою свободу, землю и близких нужно бороться! Не побоялся поехать на самые сложные направления вместе со своими побратимами, потому что Украину надо защищать!" - отметила она.