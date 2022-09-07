В Энергодаре второй раз за сутки исчез свет

В результате активных обстрелов в Энергодаре второй раз за сутки исчезла электроэнергия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает эноргодарский городской голова Дмитрий Орлов.

"Энергодар снова под обстрелами оккупантов! Промежутки между провокациями становятся все короче. Уже во второй раз за сутки исчезло электроснабжение по всему городу", - отметил он.

Как отмечается, работники коммунальных и других служб просто не успевают завершить одни аварийно-восстановительные работы, как очередной обстрел сводит их работу к нулю и нужно все начинать с начала. Прогнозировать сроки восстановления электроснабжения сейчас невозможно.

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Мэр обратился к жителям города с просьбой соблюдать правила двух стен во время обстрелов, сделать запасы питьевой воды и, когда появится возможность и прекратятся обстрелы, сформировать запас продуктов, не требующих приготовления.