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У нас на 1 300 км идут активные бои, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маляр

В Министерстве обороны признали, что определенные успехи в ВСУ есть, добавив, что на Юге и Востоке идет оборонная операция.

Боевые действия идут по всей линии фронта, определенные успехи у Вооруженных Сил есть. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"У нас 1300 км активных боевых действий, а вообще линия фронта в 2500 км. Так вот, на всех этих 1300 км идут активные боевые действия, то есть здесь не стоит выделять какой-то отдельный регион, потому что боевые действия идут везде", – сказала Маляр.

При этом, по ее словам, на Юге и Востоке идет оборонительная операция, по сути, целый комплекс мероприятий.

"И это часть мер, которые носят наступательный характер, часть мер, которые носят оборонный характер. Поэтому мы имеем много разноплановых, у нас нет черного и белого, у нас есть разные факты. Да, у нас есть определенные успехи, у нас есть сдерживание врага", – сказала Маляр.

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Также она призвала украинцев соблюдать определенную информационную дисциплину.

"Пользуясь случаем, я обращаюсь к нашим гражданам соблюдать определенную информационную дисциплину, потому что Вооруженные силы нуждаются иногда в информационной тишине. Если мы говорим об освобожденных населенных пунктах, то название не нужно называть до тех пор, пока ВСУ там не закрепятся", – подчеркнула Маляр и добавила, что нужно ждать официальных сообщений.

Напомним, сегодня вечером в Генштабе сообщили, что ВСУ отразили атаки вблизи 11 населенных пунктов.
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Если накопить сил, освободить Юг Украины и Крым линия фронта укоротиться значительно. К тому же это будет хороший репутационный подсрачник рАсее.
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07.09.2022 21:41 Ответить
"Чуть не уснул пока дочитал...."
На це і розраховано)
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07.09.2022 21:52 Ответить
досвидания ласковый мишка...
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07.09.2022 22:16 Ответить
Користуючись нагодою, я звертаюся до наших громадян дотримуватись певної інформаційної дисципліни, тому що Збройні сили потребують іноді інформаційної тиші Джерело: https://censor.net/ua/n3365764

Дура, ти це Люсьці персонально скажи.
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07.09.2022 21:51 Ответить
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07.09.2022 21:52 Ответить
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07.09.2022 21:53 Ответить
Це правда.Уявити таку відстань можна ,коли ви автом їдете.Минулого тижня їхали 1100км 11 годин.Уявив собі,як то впильнувати,якщо на такій відстані якась курва надумає пройти,важко уявити.
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07.09.2022 22:45 Ответить
удачи ВСУ, побольше выступлений Залужного и поменьше трындежа шмуляр...
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08.09.2022 07:07 Ответить
 
 