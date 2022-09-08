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Великобритания (4261) Елизавета II (44)

В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єлизавета

8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky news со ссылкой на Букингемский дворец.

Королева скончалась в возрасте 96 лет.

Смерть королевы завершает самое длинное правление в истории Великобритании. Она также была старейшим главой государства в мире.
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Топ комментарии
+131
Достойная женщина, прожившая красивую жизнь. Царство небесное!
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08.09.2022 20:43
+111
Велика Людина, земля пухом
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08.09.2022 20:43
+92
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08.09.2022 20:47
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Страница 2 из 2
Впервые увидел смену караула в Лондоне в 1976г в августе. Много народу всегда собирается. Очень впечатляет, как то очень надежно что ли, спокойно идет ритуал. Все почти в красном, шапки медвежьи. А вот в 1973г в Киеве на вднх проводился чемпионат Европы по конному *********. В оцеплении ближнем стоял. Тогда чемпионом Европы в командном первенстве стала команда ФРГ, а в личном победили принцесса Анна, не наследная принцесса. Даже фото осталось. Как то попал на великолепную экскурсию в Весминстерское аббатство, в парламент, очень все как бы в стиле скромное великолепие. Великая Британия! Что добавить? В автомобильных войсках служила Елизавета во 2 мировую. Водителем. 70 лет за рулем империи британской потом была. Какая нация?!
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08.09.2022 21:36 Ответить
історичні дні за вікном,а я на городі картоплю копаю...
хай Бог попіклується про "бабцю в капелюшку"...
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08.09.2022 21:36 Ответить
Боже храни королеву!
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09.09.2022 02:17 Ответить
Співчуваю, дуже шкода гарна людна
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08.09.2022 21:37 Ответить
Я её и принца Филиппа видел метров с 10-15 когда они лет 15 наверное были здесь в Канаде. Особенно понравился Филипп: казался куда менее формальным в обращении. Впрочем, у него и статус был другой.

Теперь монеты поменяются у нас, у бритов, австралов, киви и многих других...
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08.09.2022 21:43 Ответить
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08.09.2022 21:44 Ответить
R.I. P.
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08.09.2022 21:45 Ответить
Впервые попал на смену караула в Лондоне в августе 1976г. Очень как бы спокойно, надежно проходит, красиво в меру. В красном, медвежьи шапки. Оружие сильно выглядит. Народу много всегда. Потом позже как то удачная попалась экскурсия по Вестминстерскому аббатству, в парламент попали, везде стиль строгое великолепие вроде как. А в 1973г в Киеве на вднх летом проходил чемпионат Европы по конному *********, элита приехала. Чемпионом в командном зачете стала команда ФРГ, а вот в личном победила принцесса Анна, не наследная принцесса. даже фото осталось. Стоял в ближнем оцеплении. там одни лошади чего стоили, особенно ганноверской породы. Великая Британия---какие коменты тут? Елизавета служила во 2 мировую в автомобильных войсках, водителем. А потом 70 лет королевой рулила империей. Только нация рождает титанов, а титаны несут нацию выше себя. Не всем дано.
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08.09.2022 21:50 Ответить
Долго видно цензор мусолил мой первый вариант комента, переписал. вот теперь два варианта. Авторские возьму за один. Скромно можно.
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08.09.2022 21:53 Ответить
Немає нічого гіршого як єврейський цар Ірод
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09.09.2022 02:19 Ответить
Интересно спросить, 76 году с какой стороны вы попали в Великобританию? Причём прямо в Лондон!
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09.09.2022 02:30 Ответить
Просто хотел узнать , по какой линии работали, КГБ или по партийной!?
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09.09.2022 02:35 Ответить
Я Валера не ошибся в верхнем коментк ответе вам по части вопросов от изощренных. Уже спрашивали. Да, была такая должность на лайнерах, в судовую роль вносили такого как пассажирский помощник, особистом называли его. Все знали кстати. И была должность 1 помощник капитана, проще на флоте звучало помполит. Дурака валял и партсобрания проводил. иногда это были и отличные в целом люди, были и гамнюки. не копайте там где не знаете. А если знаете---не спрашивайте. Та эпоха ушла, уже не интересно. А кто знает, тот помнит.
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09.09.2022 11:18 Ответить
Без обид, сам уже в морях 30 лет! Немножко застал помполитов, но только на практике! Это была дружеская шутка!
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07.10.2022 20:26 Ответить
Та попасть только с моря можно туда. Самолетом тогда я никак бы не попал. Чуть ясней стало? Была такая тема при совдепии---между собой мы себя называли моряк загранзаплыва. Стёб. Работал на пас-лайнерах ЧМП, с 1974 по 1984гг. Служба ресторана. Поваром, и барменом и на складе. Наших не катали. Тб\х ,Леонид Собинов, Максим Горький, чуть Иван Франко, автопаром пассажирский Азербайджан, и Белоруссия. Звонкая эпоха---для меня и некоторых. Меня уже тут спрашивали изощрённые знатоки. Был везде кроме Антарктиды, тогда туда круизов не было. Сейшеллы, Мальдивы и о. Св. Елены в тех примерно местах случались. Для интересу. А в Лондон от самого ближнего порта Тильбери 2 часа автобусом. С Саутгемптона дальше. Такая вот волна памяти. турбоход Леонид Собинов работал на пас-линии Саутгемптон---Сидней, Потом круизы от Сиднея на весь Т. океан. Включая порты Сингапур, Гонконг, Йокогама, Сан-Франциско, Гонолулу и прочие Фиджи, Соломоновы, Таити, Н. Зеландия, Н. Каледония, и много чего иного. Максим Горький флагман пас-флота Союза и ЧМП работал с круизами от Нью-Йорка на Антильские, Бермуды, Карибы итд. От Генуи флагман ходил в кругосветки с немцами ФРГ, для богатых 80-83дня круизы. Тут весь мир от Кейптауна до до Шпицбергена и прочая тема. Тогда звенело такое. Всем удачи и победы!
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09.09.2022 11:11 Ответить
"Собинова" видел в Одессе в 1986 году. Его отход от причала. Две женщины провожали кого-то. Одна прикрыла подругу, а та сняла юбку и махала дизель - турбоходу до тех пор, пока тот не пересек маяк. )))
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09.09.2022 13:03 Ответить
Порезан в Алланге в 1999г. перед этим отстояв на приколе 5 лет в срз Илличёвска---раграблен был полностью знаменитый кунардовский лайнер ,Кармания, старое название. Совдепия такое не строила. Все ведущие пас-лайнеры строены на Западе. Покупали или с прикола по дешёвке или заказывали позже. ,Чёрные, так звали моряки 5 лайнеров. головное ,Иван Франко, строили в Висмаре, ГДР. Автопаромы типа ,Белоруссия, в Финляндии. Самое лучшее что было тогда. ,Максим Горький, флагман, бывший ,Гамбург, Фёдор Шаляпин---однотипный с Собиновым, бывшая ,Франкония, . Давние теперь истории. Остались экипажи, в Одессе. форумы, группы по судам. Встречаются иногда. Десятки тысяч ведь прошли через флот. А ещё были суда науки. сухогрузы, танкера, отряд СПТР, суда погоды и прочее, каботаж, Крымско-Кавказская пас-линия. Слава ЧМП! Не забудем звонкую эпоху!
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09.09.2022 13:44 Ответить
Борис, спасибо вам огромное за интереснейший рассказ о кораблях, несколько из которых я лично видел в разных местах и в разное время - "Иван Франко" (Сочи), "Собинов" (Одесса), "Адмирал Нахимов" (Одесса, отход в свой последний рейс в 1986 году)
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09.09.2022 13:50 Ответить
Своєю добротою. щирістю а останім часом зворушливою старістю багатьом людям вона асоціювалась з втраченими бабусями і матерями за якими ми сумуємо. Дякую Богу що жив за часів правління Єлізавети яка до останньої години достойно виконала свій обов"язок -Королеви Великої Британії . Знаю точно що їй місце в Раю Царства Божого за що молюсь і вас прошу. (Хто не бачив рекомендую переглянути фільм про Єлізавету можливо клепки вистачить у наших можновладців показати на одному з каналів)
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08.09.2022 21:51 Ответить
Клепки в наших можновладців бракувало завжди. Бо вони спадкоємці тих кто біл нікєм а стал всєм. Внуки та правнуки часовіх дєл мастєров і партних из Бєрдічєва, которим єнтая Україна біла всєгда в жопє. Главноє содрать % на % с % под %. Главноє палучіть рост паболєє
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09.09.2022 02:24 Ответить
RIP Queen. God save the King Charles III
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08.09.2022 21:51 Ответить
Світла пам"ять Жінці, яка жила для свого Народу ....
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08.09.2022 22:02 Ответить
R.I.P.
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08.09.2022 22:02 Ответить
тяжелая новость.....
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08.09.2022 22:03 Ответить
.. на болотах в смердячій почалося радісне виття....(((
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08.09.2022 22:04 Ответить
эта великая женщина останется навечно в наших сердцах. покойся с миром...
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08.09.2022 22:07 Ответить
Королева прийняла нового прем'єра, до останього була на ногах і померла по королівськи.
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08.09.2022 22:12 Ответить
"Королева безусловно была выдающейся личностью ... и прямо в последние дни своей жизни утвердила 15-го премьер-министра Лиз Трасс. Первым премьером, за время ее нахождения на престоле, был Уинстон Черчилль и возможно, в этом есть особый символизм.

Просто напомним о том, что когда Британия вступила в войну, Королева поступила на службу в вооруженные силы. У нее не было боязни снайперов, ей в голову не приходило фотографироваться для таблоидов с раскоряченными ногами, она не рисовалась перед прессой, а выполняла пусть и не самые сложные, но все же, нужные для армии задания. И, между прочим, мужчины королевской семьи тоже проходят военную службу и по пять раз не уклоняются от повесток, потому что они - не великие президенты, а всего лишь короли, королевы, принцы и принцессы"

(anti-colorados 08.09.2022)
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08.09.2022 22:14 Ответить
Вічна пам'ять Її Величності...
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08.09.2022 22:23 Ответить
Вічна пам'ять... 🥺
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08.09.2022 22:29 Ответить
Кстати, королева терпеть не могла путина. В 2014 г. в Нормандии на праздновании высадки союзных войск во время 2-ой мировой войны в Нормандии, она отказалась сидеть рядом с ним на обеде.
По ее приглашению в морской королевской Академии учились наши курсанты севастопольского училища, которые вынуждены были уехать после оккупации Крыма.
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08.09.2022 22:41 Ответить
Жалко королеву, ведь с ней ушла целая эпоха. Представляете она лично видела и общалась с Черчиллем, сталиным, Хрущевым, с Битлами, Рузвельтом и многими другими знаменитостями… короче. много хорошего в своей Елизавета сделала, земля пухом!
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08.09.2022 22:41 Ответить
Слава вільній Ірландії
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08.09.2022 22:50 Ответить
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08.09.2022 23:05 Ответить
Так имеется отличия между выходцем из королевских семей Европы и питерской подворотней.
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08.09.2022 23:10 Ответить
это да..... помню, Тони Блер как-то плешивого назвал, так оно обиделось, дрыгало ножками и требовало к себе уважения.... )
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08.09.2022 23:14 Ответить
Людина-епоха!
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08.09.2022 23:16 Ответить
Скорбим вместе, стоя на коленях. Пусть Господь простит все её грехи и прегрешения перед ним, и дарует ей Царство Своё Небесное, вечный покой и вечную память. Аминь.
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09.09.2022 00:02 Ответить
Королевою була і є назавжди.
Ворони Тауєра мовчать.
Схилимо голови і ми.
Квітка расцвіте.
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09.09.2022 03:14 Ответить
96 років життя королеви Єлизавети II в одній хвилині
https://twitter.com/i/status/1567989767010193415
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09.09.2022 04:02 Ответить
на моє життя це нвйкраща Королева, царство небесноє
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09.09.2022 04:14 Ответить
😢😢😢
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09.09.2022 05:00 Ответить
Людина ВЕЛИКОЇ ДУШІ і ЧЕСТІ, справжня мати свого народу. Спочивай з миром, царство тобі небесне.
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09.09.2022 07:31 Ответить
**
96 років життя королеви Єлизавети II в одній хвилині

https://t.me/uaobozrevatel/48341
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09.09.2022 08:42 Ответить
Она олицетворяла ДОСТОИНСТВО и ДОЛГ.

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09.09.2022 10:20 Ответить
Rest in Peace .
Спочивай з миром .
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09.09.2022 12:14 Ответить
Шановні кияни, а де ваші квіти біля посольства Великої Британії? Сьогодні містер Байден приїхав у Британське посольства в США і висловив там співчуття. Де наш візит вічливості від нашого президента?
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09.09.2022 15:38 Ответить
Кияни несуть квіти до посольства Великої Британії! А те...про кого Ви , то воно відходить від несподіванного візиту госсекретаря США! Та й лезо не дають, щоб поголитися!
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09.09.2022 17:19 Ответить
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