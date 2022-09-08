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В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky news со ссылкой на Букингемский дворец.
Королева скончалась в возрасте 96 лет.
Смерть королевы завершает самое длинное правление в истории Великобритании. Она также была старейшим главой государства в мире.
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+131 Leshek
показать весь комментарий08.09.2022 20:43
+111 Михайло Сергієнко
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+92 Ksenia VB
показать весь комментарий08.09.2022 20:47
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хай Бог попіклується про "бабцю в капелюшку"...
Теперь монеты поменяются у нас, у бритов, австралов, киви и многих других...
Просто напомним о том, что когда Британия вступила в войну, Королева поступила на службу в вооруженные силы. У нее не было боязни снайперов, ей в голову не приходило фотографироваться для таблоидов с раскоряченными ногами, она не рисовалась перед прессой, а выполняла пусть и не самые сложные, но все же, нужные для армии задания. И, между прочим, мужчины королевской семьи тоже проходят военную службу и по пять раз не уклоняются от повесток, потому что они - не великие президенты, а всего лишь короли, королевы, принцы и принцессы"
(anti-colorados 08.09.2022)
По ее приглашению в морской королевской Академии учились наши курсанты севастопольского училища, которые вынуждены были уехать после оккупации Крыма.
Ворони Тауєра мовчать.
Схилимо голови і ми.
Квітка расцвіте.
https://twitter.com/i/status/1567989767010193415
96 років життя королеви Єлизавети II в одній хвилині
https://t.me/uaobozrevatel/48341
Спочивай з миром .