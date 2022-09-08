В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II

8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky news со ссылкой на Букингемский дворец.

Королева скончалась в возрасте 96 лет.

Смерть королевы завершает самое длинное правление в истории Великобритании. Она также была старейшим главой государства в мире.