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В Днепре появится улица Бандеры, - Филатов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

бандера

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что одна из центральных улиц города будет носить имя Степана Бандеры.

Об этом Филатов написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках декоммунизации/деколонизации/дерусификации Днепрорада решила переименовать еще 45 топонимов. Сюда же входит присвоение одной из центральных улиц Днепра имени Степана Бандеры. ... Улица Степана Бандеры в Днепре будет. Поэтому ждем решения сессии горсовета 21 сентября", - заявил Филатов.

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Топ комментарии
+43
можна і заспівати в честь такого ...
Батько наш Бандера!!!!
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09.09.2022 18:11
+38
................ Контрнаступление ВСУ: 237-й гвардейский полк армии РФ прекратил существование......................

В результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ прекратил существование. Как пишет liga.net, об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Разведчики заявили, что подразделение прекратило существование из-за гибели или ранения всех военнослужащих. Значительное количество выживших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Бойцы российского 202-го отдельного мотострелкового полка в Харьковской области отошли со своих позиций и переместились в ближайшую лесополосу - подразделение осталось без связи и командования, оккупанты звонят военным с просьбами связаться с руководством и выяснить, куда им двигаться дальше.

Некоторые захватчики просят жен обращаться на горячие линии минобороны РФ и Красного креста с требованием вывести их из Украины.

На Харьковском направлении противник пытался сопротивляться наступлению ВСУ, обстреливая позиции Сил обороны из танков и тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», но понес серьезные потери, покинул позиции и отошел малыми группами.

«Жалуются на мощное наступление ВСУ, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за отсутствующей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком.
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09.09.2022 18:12
+33
Бандера крокує по країні. Вже перейшов через р.Дніпро.
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09.09.2022 18:18
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можна і заспівати в честь такого ...
Батько наш Бандера!!!!
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09.09.2022 18:11 Ответить
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
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09.09.2022 18:25 Ответить
Амінь
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09.09.2022 18:44 Ответить
Як казав класик, "не пройшло і пів року"
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09.09.2022 19:10 Ответить
................ Контрнаступление ВСУ: 237-й гвардейский полк армии РФ прекратил существование......................

В результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ прекратил существование. Как пишет liga.net, об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Разведчики заявили, что подразделение прекратило существование из-за гибели или ранения всех военнослужащих. Значительное количество выживших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Бойцы российского 202-го отдельного мотострелкового полка в Харьковской области отошли со своих позиций и переместились в ближайшую лесополосу - подразделение осталось без связи и командования, оккупанты звонят военным с просьбами связаться с руководством и выяснить, куда им двигаться дальше.

Некоторые захватчики просят жен обращаться на горячие линии минобороны РФ и Красного креста с требованием вывести их из Украины.

На Харьковском направлении противник пытался сопротивляться наступлению ВСУ, обстреливая позиции Сил обороны из танков и тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», но понес серьезные потери, покинул позиции и отошел малыми группами.

«Жалуются на мощное наступление ВСУ, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за отсутствующей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком.
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09.09.2022 18:12 Ответить
Вони так "ухадили" з сумщини в березні 😁
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09.09.2022 18:48 Ответить
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09.09.2022 21:27 Ответить
опа-опа резиновая попа
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09.09.2022 19:00 Ответить
Ахгонь новина. Слава Україні. Ще б в Миколаєві так, хоч провулок.
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09.09.2022 18:13 Ответить
Замість Потемкінської або Пушкінської
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09.09.2022 18:15 Ответить
Головне - зробити це в Ніколаєві, а в самій-самій ватной дупі України - у Харкові.

Й повісити на тієй вулиці всіх спадкоємців Адольфовича, у якого папка названий на честь Адольфа Гітлера - починаючи з Терехова.
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09.09.2022 18:19 Ответить
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09.09.2022 18:13 Ответить
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09.09.2022 18:55 Ответить
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09.09.2022 18:14 Ответить
Я только ЗА ! Это правильно . Слишком много у нас в городе всяких нарымских и челябинских .
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09.09.2022 18:14 Ответить
ну нарешті навіть до самих тупих почало доходити, що Бандера всю війну просидів у Гітлера в Заксенхаузені. Чому цікаво? Що саме у нього незаладилось з Гітлером та Власовим? Ходил з Власовим по берлінським ресторанам, а щось пішло не так, й замість цього він опинився в Заксенхаузені. Чому? Скотобидляча російскомовна ватка може це пояснити?
Й пусть нам напише як так трапилось, що обидва його рідні брати опинилися в Аушвіці й там їх ВБИЛИ. От син Сталіна жив-припівав як на курорті, а обох братів Бандери ВБИЛИ. Ватка всрата - ваш виход, напишить чому?

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09.09.2022 18:16 Ответить
Бандера з вересня 1941 у в'язниці, потім в таборі, як туди міг попасти Власов на той момент
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09.09.2022 18:25 Ответить
два брата Бандери були в концтаборі НКВС де їх вбили. А Бандера ніколи не крокував по берлінських ресторанах, він сидів в контаборі і власова в очі не бачив. Бандера боровся ще тоді за вільну і незалежну Україні з московитами, які себе назвали росіянами і німцями, які його тримали в концтаборі. Цю справу сбогодні продовжують ЗСУ і весь український народ, не плутати з путанами "кварталу".
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09.09.2022 18:52 Ответить
Приберіть ру.лайно, бо х ризик піти за ру.карабльом.😡
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09.09.2022 19:21 Ответить
Щодо Бандери звісно....
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09.09.2022 19:23 Ответить
Бандера крокує по країні. Вже перейшов через р.Дніпро.
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09.09.2022 18:18 Ответить
Донецьк з Луганськом зачекалися
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09.09.2022 18:53 Ответить
Це треба було чекати поки кацапи напали
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09.09.2022 18:19 Ответить
А ви несвідомий, а як тоді пишете, в комі?
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09.09.2022 18:29 Ответить
Корбанская разве что в Герцлии будет (и то вряд ли)
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09.09.2022 19:18 Ответить
що тільки не зробить єврей щоб не втратити портфель.

я що, єдиний пам'ятаю як цей філатов публічно українську мову обпльовував?
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09.09.2022 18:33 Ответить
а сєпаратюги, які як клопи поховалися, аж зеленою отрутою давляться.
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09.09.2022 18:34 Ответить
Семеніхін обіцяв поставити пам'ятник в Конотопі Степану Андрійовичу так і не поставив ...
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09.09.2022 18:35 Ответить
підтримую, вулиця Елізавети II також має бути
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09.09.2022 18:50 Ответить
Новомосковск переименовать в Элизабетслав.
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09.09.2022 19:02 Ответить
))))) для тих, хто в темі, це матиме прихований жахливо-кривавий підтекст... графиня Елізабет Баторі... ну ви зрозуміли
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09.09.2022 20:28 Ответить
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09.09.2022 22:02 Ответить
Одразу аж закортіло слухнути музику молодості...
Cradle Of Filth - The Twisted Nails Of Faith (Remixed and Remastered)

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10.09.2022 21:09 Ответить
Часом аж лячно робиться, наскільки синхронними бувають наші захцянки. Я тоді ж і відразу врубав саме цей диск, і зокрема ось цей трек.
А трохи згодом - цю штуку з моєї юності.
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11.09.2022 22:03 Ответить
Центральний проспект, який раніше був Карла Маркса (а в народі неофіційно називався Карла-Марла), можна було б перейменувати на честь його величності Карла III. Третього, Карл!
(але вже опіздали - тепер це проспект Дмитра Яворницького... а цей професор із козацькою душею заслуговує на таку честь)
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09.09.2022 20:21 Ответить
Зря. Поляков такие новости напрягают, а вату наоборот мотивируют на борьбу. Надо было подождать до конца войны.
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09.09.2022 18:51 Ответить
Ні те, ні инше. Треба бути самими собою завжди.
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09.09.2022 19:10 Ответить
вату мотивирует только бутылка шмурдяка самого дешевого
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09.09.2022 19:34 Ответить
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09.09.2022 18:53 Ответить
Йшли ми до боюПовстанська пісня
Слова: невідомийМузика: невідомийВиконує: ЖурборізДо мого пісенника: 1 2 3

Записи, mp3, ноти 1 Відео, кліпи 2 Друк

Йшли ми до бою темними лісами,
Ішли визволяти рідний край.
Вкраїнське військо Степана Бандери
За наш український звичай. Гей, гей.
Вкраїнське військо Степана Бандери
За наш український звичай.

Нас різали, стріляли, били, катували
Чeрвоні кати, мoскалі.
Ми стерегли державу від клятої навали,
І гнали з української землі. Гей, гей.
Ми стерегли державу від клятої навали,
І гнали з української землі.

Була Україна в сльозах і руїнах,
Тужила за синами вона.
Але ще не вмерла, не впала на коліна,
Прекрасна наша рідна сторона. Гей, гей.
Але ще не вмерла, не впала на коліна,
Прекрасна наша рідна сторона.

В далекім Сибіру вмирали герої,
Віддати життя їм довелось.
На нашому стязі священні два кольори,
То колір неба й золото колоссь. Гей, гей.
На нашому стязі священні два кольори,
То колір неба й золото колось.
То колір неба й золото колось...


https://www.pisni.org.ua/songlist/povstanski-1.html
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09.09.2022 19:09 Ответить
Зелене, совкове лайно Бужанський ніяк не заспокоїться.

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09.09.2022 19:15 Ответить
Відповідь Філатова.

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09.09.2022 19:18 Ответить
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09.09.2022 19:49 Ответить
Дніпро це на 80% ватний городишко! Сам живу в 90км від нього. В усіх Дніпровських соцмережах стоїть нереальний сморід від вулиці в честь Бандери.
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09.09.2022 19:51 Ответить
Этот "городишко" наполняет бюджет Украины на 10%!!!! Найди ещё один такой "городишко" в Украине. И это при населении в 950 тыс(условно миллионник). А Киев, с его 3,8 млн населением, наполняет бюджет аж на 11%. Днепряне самые крупные плательщики налогов в стране и имеют право высказать своё мнение - их услышат и примут правильное решение, в местном самоуправлении.
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09.09.2022 20:13 Ответить
Щось мені це нагадує
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09.09.2022 22:42 Ответить
Платят налоги не "днепряне" а Пинчук с АТБ (и кто там еще зарегистрирован). Ты точно "днепрянин" судя по умственному развитию
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10.09.2022 14:00 Ответить
Та ну, то таке, типу як вул. Шевченка в кожному населеному пункті. А от якби замість катьки в Одесі пам'ятника Степану забацати, та ще й музичний( типу як фонтан музичний), і пісня 'батько наш бандера....' щоб періодично грала, був би шах і мат рашистам і найкращий гумор від одеситів))
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09.09.2022 19:57 Ответить
Хвойди від політики в Дніпрі такіж як і всюди.
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09.09.2022 22:43 Ответить
маю надію що філатаву не буде соромно за вибір вулиці для переіменування
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09.09.2022 20:32 Ответить
Давно пора.
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09.09.2022 22:07 Ответить
Для Дніпра це реально прогрес, бо більш совкового міста окрім Донбасу важко уявити.
Пишаюсь за Дніпро, коли вже в Харкові буде вулиця Бандери Тєрєхов (замість вулиці пушкіна)
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09.09.2022 22:35 Ответить
Поддерживаю. Прекрасная идея.
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10.09.2022 00:04 Ответить
У нас тепер вибору багато. Майже для кожного є свій на порядок кращий аналог. Замість вулиць Жукова можна Залужного та решти генералів. Замість не зрозумілих нкведистів та решти часів становлення совка безліч героїв ******** війни.

Вибирай на будь-яке вподобання. Головне щоб не заспамили все одним персонажем як було із Леніним чи як намагались робити ватні власники різних радіо після введення квот, сотні раз повторюючи одну і ту ж пісню, як вони прямо казали "в усіх відраза появилась до української творчості, прям тошнити почало". І це при тому що вибору багато.
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10.09.2022 00:28 Ответить
В Антіна про це до речі є гарна пісня:

https://www.youtube.com/watch?v=_3lL61Ueu7o
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10.09.2022 00:31 Ответить
 
 