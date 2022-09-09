В Днепре появится улица Бандеры, - Филатов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что одна из центральных улиц города будет носить имя Степана Бандеры.
Об этом Филатов написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках декоммунизации/деколонизации/дерусификации Днепрорада решила переименовать еще 45 топонимов. Сюда же входит присвоение одной из центральных улиц Днепра имени Степана Бандеры. ... Улица Степана Бандеры в Днепре будет. Поэтому ждем решения сессии горсовета 21 сентября", - заявил Филатов.
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Батько наш Бандера!!!!
На самого Петра у бій ми вступили
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
В результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ прекратил существование. Как пишет liga.net, об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Разведчики заявили, что подразделение прекратило существование из-за гибели или ранения всех военнослужащих. Значительное количество выживших находятся в крайне тяжелом состоянии.
Бойцы российского 202-го отдельного мотострелкового полка в Харьковской области отошли со своих позиций и переместились в ближайшую лесополосу - подразделение осталось без связи и командования, оккупанты звонят военным с просьбами связаться с руководством и выяснить, куда им двигаться дальше.
Некоторые захватчики просят жен обращаться на горячие линии минобороны РФ и Красного креста с требованием вывести их из Украины.
На Харьковском направлении противник пытался сопротивляться наступлению ВСУ, обстреливая позиции Сил обороны из танков и тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», но понес серьезные потери, покинул позиции и отошел малыми группами.
«Жалуются на мощное наступление ВСУ, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за отсутствующей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком.
Й повісити на тієй вулиці всіх спадкоємців Адольфовича, у якого папка названий на честь Адольфа Гітлера - починаючи з Терехова.
Й пусть нам напише як так трапилось, що обидва його рідні брати опинилися в Аушвіці й там їх ВБИЛИ. От син Сталіна жив-припівав як на курорті, а обох братів Бандери ВБИЛИ. Ватка всрата - ваш виход, напишить чому?
я що, єдиний пам'ятаю як цей філатов публічно українську мову обпльовував?
Cradle Of Filth - The Twisted Nails Of Faith (Remixed and Remastered)
А трохи згодом - цю штуку з моєї юності.
(але вже опіздали - тепер це проспект Дмитра Яворницького... а цей професор із козацькою душею заслуговує на таку честь)
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Йшли ми до бою темними лісами,
Ішли визволяти рідний край.
Вкраїнське військо Степана Бандери
За наш український звичай. Гей, гей.
Вкраїнське військо Степана Бандери
За наш український звичай.
Нас різали, стріляли, били, катували
Чeрвоні кати, мoскалі.
Ми стерегли державу від клятої навали,
І гнали з української землі. Гей, гей.
Ми стерегли державу від клятої навали,
І гнали з української землі.
Була Україна в сльозах і руїнах,
Тужила за синами вона.
Але ще не вмерла, не впала на коліна,
Прекрасна наша рідна сторона. Гей, гей.
Але ще не вмерла, не впала на коліна,
Прекрасна наша рідна сторона.
В далекім Сибіру вмирали герої,
Віддати життя їм довелось.
На нашому стязі священні два кольори,
То колір неба й золото колоссь. Гей, гей.
На нашому стязі священні два кольори,
То колір неба й золото колось.
То колір неба й золото колось...
https://www.pisni.org.ua/songlist/povstanski-1.html
https://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2016/05/160519_sa_dnipro_filatov
https://www.radiosvoboda.org/a/news/27373679.html
https://rubryka.com/2019/02/07/filatov-kategorychno-proty-perejmenuvannya-dnipropetrovskoyi-oblasti-u-sicheslavsku/amp/.
https://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2016/05/160519_sa_dnipro_filatov
Пишаюсь за Дніпро, коли вже в Харкові буде вулиця Бандери Тєрєхов (замість вулиці пушкіна)
Вибирай на будь-яке вподобання. Головне щоб не заспамили все одним персонажем як було із Леніним чи як намагались робити ватні власники різних радіо після введення квот, сотні раз повторюючи одну і ту ж пісню, як вони прямо казали "в усіх відраза появилась до української творчості, прям тошнити почало". І це при тому що вибору багато.
https://www.youtube.com/watch?v=_3lL61Ueu7o