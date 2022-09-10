ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы остановят свои наступательные действия там, где будут заканчиваться интересы Украины.
"ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств", - сказал Данилов в интервью изданию "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.
На вопрос, как он видит процесс переговоров Украины и России, Данилов сказал, что это возможно только после полной деоккупации всей территории страны от захватчиков.
"Как только мы освободим всю нашу территорию, потом мы сможем о чем-то с ними говорить", - сказал он.
При этом секретарь СНБО считает, что если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это только вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну.
"Поэтому наша задача - сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желания думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она поступила по отношению к нашей стране", - подчеркнул Данилов.
Пожалуйста, подождите...
2. Эти земли незаконно оккупированы московией, настоящий владелец - Китай.
Але:
"ЗСУ зупиниться там, де закінчуватимуться наші інтереси."
красиво потролив паРашку.
і оце от... куртку переогягни "бо сігнал слабий, і невнятний"...
многие (если не все) в свите булаваносца заслужили наше недоверие... да и не только в свите...
потім на буржуйках Пороха пропіариться
Самолёты они не потянут и так.
Вчера в режиме видеосвязи Путин провел это совещание, в котором приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель одной из служб ФСБ, заместитель директора ФСБ, по два представителя министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил РФ и директор СВР Сергей Нарышкин. В начале совещания Путин зачитал полученный доклад и предложил участникам совещания высказать свои мысли о перспективах развития событий в свете изложенной информации, принимая в расчёт, что она верна.
Первому Путин предоставил слово Николаю Патрушеву, но тот предложил передать слово представителям Генерального штаба, чтобы они высказали свои позиции из расчёта ситуации на фронте, сложившейся на данный момент времени. Путин передал слово представителю руководства Генштаба, который буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе соответствует планам США, после чего сказал, что у наших войск нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны и дальше резюмировал фразой: "Вы проиграли Владимир Владимирович!" После чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.
Путин поинтересовался является ли это позицией Генерального штаба и министерства обороны и сразу получил заверения, что это ни в коем случае не является позицией руководства ни Генштаба ни министерства обороны, а просто вероятно срыв человека который не хочет брать на себя ответственность за провальные действия на фронте. После совещание продолжалось не более получаса, в течение которых президент угрюмо молчал, а остальные выдавливали из себя слова сдержанного оптимизма.
Когда Патрушев перешел к обсуждению ситуации в приграничных с Украиной областях, доложив проблемы в Белгородской области, где, по словам Патрушева, в результате диверсии часть города осталась без электричества и водоснабжения, Путин прервал доклад сказав "На х...й вы мне про Белгород сейчас рассказываете? Там вообще практически одни украинцы живут. Они там своих мочат. У нас проблем и без этого выше головы. Хватит. " После чего завершил совещание.
Это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне которую развязал Путин и по этому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения".
у Данілова завжди найадекватніші міркування.
Генсек НАТО Йоенм Столтенберг предложил Альянсу закупить для ВСУ теплые зимние одежды и обувь...
Такое впечатление что Столтенберг президент Украины...а Ze олигарх Абрамович у путлера при дворе...
https://www.youtube.com/watch?v=zDWssmFPlrg
Всі інші етнічні землі України, які є на картах тут в коментарях в часності, почекають. Треба спочатку навести лад з морем і ватою Кубані.
Можно лишь согласиться с тем, что кацапы нам действительно не нужны. Не подходят даже на роль рабов и проституток, как с ними поступали в Узбекистана и Казахстане.
Але для того щоб усяка наволоч не шмаляла по прикордонним містам, непогано було б створити буферну зону, кілометрів так на 50. Таку собі Білгород-Ростовську федерацію.......
Зате ввійде в історію що переміг усіх ворогів за 23 роки правління недоімперією...
А це до речі ... Друга чеченська...Грузія . Сирія та Україна...