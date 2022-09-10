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Данилов (1057) ВСУ (5161)

ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы остановят свои наступательные действия там, где будут заканчиваться интересы Украины.

"ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств", - сказал Данилов в интервью изданию "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, как он видит процесс переговоров Украины и России, Данилов сказал, что это возможно только после полной деоккупации всей территории страны от захватчиков.

"Как только мы освободим всю нашу территорию, потом мы сможем о чем-то с ними говорить", - сказал он.

При этом секретарь СНБО считает, что если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это только вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну.

"Поэтому наша задача - сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желания думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она поступила по отношению к нашей стране", - подчеркнул Данилов.

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Топ комментарии
+30
Жаль, что интересы Украины и ее нынешней власти не одно и то же.
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10.09.2022 22:58
+28
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10.09.2022 22:58
+22
Не знаю, где заканчиваются интересы Данилова, но мои интересы заканчиваются физическим уничтожением последнего парашника на этой планете.
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10.09.2022 22:56
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Зелений Клин - одвічні землі України...
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10.09.2022 22:54 Ответить
1. Там теперь только русня и хохлы, предки которых были Украинцами. Оттуда зверье ломанулось тысячами убивать Украинцев.
2. Эти земли незаконно оккупированы московией, настоящий владелец - Китай.
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10.09.2022 22:57 Ответить
Китай в нас владєлєц всього...
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10.09.2022 23:23 Ответить
Он полносттью повторил слова путина , что мы остановимся там где заканчиваются наши интерессы. Интересно почему? НРАВЯТСЯ ВЫРАЖЕНИЯ СТАРОГО ПЛЕШИВЦА ИЛИ ПРОСТО ТРОЛЛИТ ЕГО?
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11.09.2022 00:45 Ответить
Doesn't matter what he said or meant. What matters now - ZSU. I only trust ZSU and my AR-15.
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11.09.2022 00:48 Ответить
Дякую, мені не потрібно
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10.09.2022 23:29 Ответить
Ще один командир.
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10.09.2022 22:54 Ответить
Не знаю, где заканчиваются интересы Данилова, но мои интересы заканчиваются физическим уничтожением последнего парашника на этой планете.
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10.09.2022 22:56 Ответить
Ще один кіздун...
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10.09.2022 22:56 Ответить
Звісно.
Але:
"ЗСУ зупиниться там, де закінчуватимуться наші інтереси."
красиво потролив паРашку.
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10.09.2022 23:00 Ответить
В першу чергу він потролив кожного українця, образно цитуючи @уйло
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10.09.2022 23:31 Ответить
Смоленск, Стародуб, Таганрог... то українські землі окуповані кацапами... Кубань також.
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10.09.2022 22:58 Ответить
Жаль, что интересы Украины и ее нынешней власти не одно и то же.
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10.09.2022 22:58 Ответить
ваші інтереси і інтереси України це різні інтереси.
і оце от... куртку переогягни "бо сігнал слабий, і невнятний"...
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10.09.2022 22:58 Ответить
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10.09.2022 22:58 Ответить
Не верю в Ермака!!
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10.09.2022 23:06 Ответить
и не только в дерьмака...
многие (если не все) в свите булаваносца заслужили наше недоверие... да и не только в свите...
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10.09.2022 23:10 Ответить
як там зимова форма для армії ? інтереси
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10.09.2022 23:01 Ответить
неначасі..до зими ще 2.5 місяці..

потім на буржуйках Пороха пропіариться
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10.09.2022 23:11 Ответить
"75 осінніх днів визначать майбутнє зимової форми для армії" (С)
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10.09.2022 23:41 Ответить
На Донбассе убегающие россияне и коллаборанты устроили очередь на границе с РФ(10 сентября 2022, суббота, 23:01) https://charter97.org/ru/news/2022/9/10/515119/
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10.09.2022 23:03 Ответить
Эти колаборантские твари должны ответить в первую очередь.
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11.09.2022 00:24 Ответить
Россия должна отдать всё ядерное оружие с запретом производить подводные лодки, военные корабли и бронетанковую технику.
Самолёты они не потянут и так.
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10.09.2022 23:04 Ответить
просто санкції не знімать(років так 10/15), навіть коли куйло здохне.....
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10.09.2022 23:09 Ответить
Коли казали позатикати ******* - не слухав вын?
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10.09.2022 23:06 Ответить
Я вже не звертаю уваги на це пізділінькало з дипломом ветеринара і зв"язками в кримінальному світі.
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10.09.2022 23:11 Ответить
Данилов все сказал правильно.
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11.09.2022 00:25 Ответить
Кубань це Україна !
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10.09.2022 23:07 Ответить
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10.09.2022 23:09 Ответить
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10.09.2022 23:10 Ответить
Дві різні карти. Наші інтереси за якою саме закінчуються?
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11.09.2022 00:42 Ответить
Ага,давай Холмщину сразу,что бы пересраться с нашими друзьями поляками!
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11.09.2022 01:19 Ответить
ви жертва 95 кварталу, але є і "гарна" новина - це невиліковно
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10.09.2022 23:25 Ответить
Именно так. Ведь "настоящие" герои - Кошевой с Пикаловым. Ведь диверсанты-мародеры тоже получили свои орденки с мЯЯдальками от Боневтика. Ведь государственный телемарафон - на русском эсперанто. Дальше продолжить, или хватит?
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11.09.2022 00:09 Ответить
Ваш данилов , МАРИОНЕТКА , без мозгов , собственной позиции и говорит только то , что ему позволяет ОП ‼️Он заявил Генералу Сергею Кривоносу ,перед тем , как его уволить ,что "война уже закончилась " и эта власть воевать не собирается ,он в им команде РНБО НЕ НУЖЕН " 🎪🤡🤢👹КЛОУНАРИЙ СПОСОБЕН ТОЛЬКО ГРАБИТЬ ‼️Посмотрите , что эта банда вытворялся в Запорожье с гуманитаркой
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11.09.2022 07:36 Ответить
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10.09.2022 23:29 Ответить
Один такий "секретарь РНБО" пять років війни (2014-2019) обіцяв побудувати патронний завод. Заводу нема. Кацапи напали... В той час ***** заявив що "кордони *****стану ніде не закінчуються". Що? Данілов вже заводи ВПК побудував? Та він навіть не обіцяв! На жаль наступальні дії України можуть закінчитись разом з БК. А потім залишиться чекати на прибуття нової партії, а за цей час кацапи трохи очухаються і підтянуть резерви...
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10.09.2022 23:10 Ответить
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10.09.2022 23:40 Ответить
Лайно собаче !
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11.09.2022 07:41 Ответить
Проскакивает инфа что ВСУ на подходах в Севередонецк. На сколько правда не понятно. Надо подождать до завтра.
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10.09.2022 23:11 Ответить
В район Северодонецький район та в Лисичанськ заїжджають є відео , скоро в Белгород
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11.09.2022 00:43 Ответить
Слетелись как мухи на победу...
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10.09.2022 23:12 Ответить
У нас все дуже "людяно" - "у перемоги багато батьків, а поразка сирота..."
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10.09.2022 23:46 Ответить
Ракеты Гром и Гром 2... Буратин запрещает использовать...о торговля оружием Зе использовал для личной наживы..
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10.09.2022 23:13 Ответить
Что-то ты раздухарился, дядя. Концентрация понтов напрямую зависит от ситуации? А кто вместе с Вовой блеял, что Харьков прийдётся отдать? А кто лопотал, про сотни тысяч неизбежных потерь, если идти освобождать Крым и Донбасс, и поэтрму не нужно было и думать об этом?
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10.09.2022 23:14 Ответить
Коли зайдемо в Крим - я майже не сумніваюсь, що Пуйло нанесе тактичний ядерний удар по українській території. Діяти треба залежно від обставин та обережно.
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11.09.2022 00:03 Ответить
в генташтабі ***** вже практично прямим текстом чуть лі не на юх посилають... тому ніхто не виконає його наказ застосувати ядерну зброю. оскільки це реально поставить питання про припинення існування федерації. і навіть без застосування у відповідь ядерної зброї з боку НАТО.
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11.09.2022 02:04 Ответить
Дай Бог, щоб так воно було
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11.09.2022 12:26 Ответить
це вже так є: Дорогие подписчики и гости канала! Вчера произошло знаменательное событие, возможно даже эпохальное, а сам человек, виновник произошедшего и его слова, произнесенные вчера, имеют все шансы войти в учебники истории. Мы сообщали, что президент России Владимир Путин готовится провести совещание с руководством силового и военного блока при участии директора СВР Сергея Нарышкина. Поводом стал доклад президенту по линии СВР, в котором говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения России в Украине.
Вчера в режиме видеосвязи Путин провел это совещание, в котором приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель одной из служб ФСБ, заместитель директора ФСБ, по два представителя министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил РФ и директор СВР Сергей Нарышкин. В начале совещания Путин зачитал полученный доклад и предложил участникам совещания высказать свои мысли о перспективах развития событий в свете изложенной информации, принимая в расчёт, что она верна.
Первому Путин предоставил слово Николаю Патрушеву, но тот предложил передать слово представителям Генерального штаба, чтобы они высказали свои позиции из расчёта ситуации на фронте, сложившейся на данный момент времени. Путин передал слово представителю руководства Генштаба, который буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе соответствует планам США, после чего сказал, что у наших войск нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны и дальше резюмировал фразой: "Вы проиграли Владимир Владимирович!" После чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.
Путин поинтересовался является ли это позицией Генерального штаба и министерства обороны и сразу получил заверения, что это ни в коем случае не является позицией руководства ни Генштаба ни министерства обороны, а просто вероятно срыв человека который не хочет брать на себя ответственность за провальные действия на фронте. После совещание продолжалось не более получаса, в течение которых президент угрюмо молчал, а остальные выдавливали из себя слова сдержанного оптимизма.
Когда Патрушев перешел к обсуждению ситуации в приграничных с Украиной областях, доложив проблемы в Белгородской области, где, по словам Патрушева, в результате диверсии часть города осталась без электричества и водоснабжения, Путин прервал доклад сказав "На х...й вы мне про Белгород сейчас рассказываете? Там вообще практически одни украинцы живут. Они там своих мочат. У нас проблем и без этого выше головы. Хватит. " После чего завершил совещание.
Это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне которую развязал Путин и по этому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения".
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11.09.2022 13:07 Ответить
Серед спікерів чинної влади
у Данілова завжди найадекватніші міркування.
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10.09.2022 23:16 Ответить
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11.09.2022 00:12 Ответить
а я гадал,- кто же следующий из очка вынырнет? ))
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10.09.2022 23:17 Ответить
Не наши интересы, а наши границы.
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10.09.2022 23:17 Ответить
Все бабло идёт опять в асфальт...а там скоро опять Весна и посадка миллиарда деревьев....
Генсек НАТО Йоенм Столтенберг предложил Альянсу закупить для ВСУ теплые зимние одежды и обувь...
Такое впечатление что Столтенберг президент Украины...а Ze олигарх Абрамович у путлера при дворе...
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10.09.2022 23:18 Ответить
Просто хорошо-панк якийсь. «Король и Шут»
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11.09.2022 00:38 Ответить
Ой... Біжи Зєля,біжи...Бо як переможемо-буде пізно...
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10.09.2022 23:18 Ответить
Наші інтереси закінчуються в Омані!
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10.09.2022 23:22 Ответить
Наші інтереси закінчуються в Омані!
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10.09.2022 23:23 Ответить
бледная моль,герасимов,утюги и сковородки(ютуб) https://youtu.be/hdkDi7MuKxI
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10.09.2022 23:26 Ответить
Але Мусійчук таки на місце поставив -
https://www.youtube.com/watch?v=zDWssmFPlrg
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10.09.2022 23:26 Ответить
Данілов слухай сюди. Найперше що в наших інтересах після повної деокупації визнаних кордонів - це знову вернути Азову статус внутрішнього моря України! А це означає Кубань ціль номер 1.
Всі інші етнічні землі України, які є на картах тут в коментарях в часності, почекають. Треба спочатку навести лад з морем і ватою Кубані.
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10.09.2022 23:27 Ответить
Не треба нам ніяка Кубань. В нас є ******* міжнародно визнані кордони. От вони нам і потрібні.
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11.09.2022 00:01 Ответить
Залежить від правонаступництва.
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11.09.2022 00:24 Ответить
Це гарна новина. Данілов не знає де зупиниться ВСУ. Йому вже не докладають.
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10.09.2022 23:27 Ответить
Після своїх безвідповідальних заяв напередодні широкомасштабного вторгненя сидів би мовчки і готував би промову для захисту в майбутньому суді!
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10.09.2022 23:28 Ответить
А ты кто такой, чтобы решать за Украину? Иди ты к черту. Если есть выгодный маневр с заходом на Россию, включая угон техники или уничтожение эшелона на жд станции, то это можно и нужно делать. Иди посмотри дальность полета ракет с тушек и будет ясно, что даже в 4000км от линии фронта можно и нужно уничтожить аэродром с бомбардировщиками, благо на это надо 1 топливозаправщик подогнать под ветер и вжарить с него с рпг и все дела.

Можно лишь согласиться с тем, что кацапы нам действительно не нужны. Не подходят даже на роль рабов и проституток, как с ними поступали в Узбекистана и Казахстане.
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10.09.2022 23:33 Ответить
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10.09.2022 23:35 Ответить
😂
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11.09.2022 06:10 Ответить
Это правильный месседж, ВСУ и руководство Украины само обозначит точку где остановиться.
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10.09.2022 23:39 Ответить
А які тут варіанти? Державні кордони України. Я не розумію, що тут Данілов хотів завуалювати...
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10.09.2022 23:58 Ответить
Чужого нам не треба. Нам би своє лиш повернути... Лише якщо діятимемо за таким принципом - будемо мати міжнародну підтримку і повагу.
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10.09.2022 23:57 Ответить
Чужого звісно не треба.
Але для того щоб усяка наволоч не шмаляла по прикордонним містам, непогано було б створити буферну зону, кілометрів так на 50. Таку собі Білгород-Ростовську федерацію.......
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11.09.2022 00:17 Ответить
А хто там хтів референдум 11 вересня? Х#р вам а не референдум!!! Х*уйлу вже депутати в Ломоносівському районі виказали недовіру, попросили звільнити посаду Президента. Тепер менти тягають, правда. Але це перша ластівка
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11.09.2022 00:36 Ответить
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11.09.2022 01:03 Ответить
На носу зима,срочно нужны генераторы и теплая одежда для ВСУ...,сказал Столтенберг на саммите в Рамштайне...,и это правильно...глава Пентагона Ллойд Остин его услышал...,услышали ли в Киеве...время покажет...
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11.09.2022 05:09 Ответить
Чем больше побед, тем больше зеленая банда ермаков и даниловых будет о ней вопеть. Где были оба этих персонажа в феврале 2022? Данилов, в силу своей должности, один из главных саботажников, мудаков и причин катастрофы 24.02.2022. Сейчас ему весело, он отпускает плоские и тупые шутейки. Но надо и его брать за его веселую жопу.
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11.09.2022 07:10 Ответить
Як каже Віталій Портніков..путлер по ящику скаже своїм Шаріковим що переміг Україну та зібратися геть...включаючи Крим...
Зате ввійде в історію що переміг усіх ворогів за 23 роки правління недоімперією...
А це до речі ... Друга чеченська...Грузія . Сирія та Україна...
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11.09.2022 08:26 Ответить
До китайской границы, хлопцы. Аллах вам в помощь. Слава Украине! Смерть ворогам! Азербайджан с вами!
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11.09.2022 13:38 Ответить
 
 