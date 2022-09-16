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Ивано-Франковск (793) облсовет (535) УПЦ МП (1455)

Ивано-Франковский облсовет просит запретить в Украине московский патриархат

Новости Цензор.НЕТ Общество

онуфрий

Депутаты Ивано-Франковского облсовета просят руководство государства запретить Украинскую православную церковь московского патриархата в стране, инициировать расследование ее деятельности и наказать виновных за коллаборационизм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы, депутаты Ивано-Франковского областного совета, требуем принять закон Украины о запрете деятельности Украинской православной церкви московского патриархата, инициировать расследование деятельности Украинской православной церкви московского патриархата, содержащей признаки коллаборационизма, направленные против основ национальной безопасности Украины, и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности", - отмечается в обращении.

Депутаты подчеркнули, что представители этой церкви всячески избегают осуждения российской агрессии против Украины и совершают коллаборантские действия: открыто сотрудничают с россией на оккупированных территориях, помогают военным формированиям агрессора, хранят в храмах оружие.

"На территории Украины не может существовать антиукраинская структура враждебной страны, да еще и во время войны. Независимость от россии должна быть во всем, в религии и вере тоже", - добавили они.

Также в своем обращении депутаты просят руководство государства расторгнуть договоры аренды украинских религиозных святынь Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры.

Читайте также: Тернопольский облсовет призвал ВР запретить деятельность УПЦ (МП)
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Топ комментарии
+42
Гарна справа. Підтримую. А ВСІХ попів та монахів з монахінями за вікликоом - валіза, вокзал - росія. Власним ходом.
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16.09.2022 14:34
+32
Московский патриархат это обычное отделение ФСБ, который поддерживает войну против Украины, помогает Путину убивать украинцев. В условиях войне не допустимо иметь у себя в тылу эту вражескую организацию. Поэтому двумя руками поддерживаю закрытие московского патриархата .
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16.09.2022 14:40
+30
Потрібно винищувати попів цього патріархату.
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16.09.2022 14:33
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РПЦ займається депортацією українців та замовляє поширення інформації про благодійність - «Слідство.інфо»

https://detector.media/infospace/article/198660/2022-04-24-rpts-zaymaietsya-deportatsiieyu-ukraintsiv-ta-zamovlyaie-poshyrennya-informatsii-pro-blagodiynist-slidstvoinfo

24 Квітня 2022

Російська православна церква відіграє одну з ключових ролей у масовій депортації та розселенні українців.

Про це йдеться у розслідуванні сайту «Слідство.інфо».
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16.09.2022 15:11 Ответить
СБУ проти https://bomok.com.ua/novyny/sbu-zasteregla-mistsevu-vladu-vid-uchasti-u-zborah-perehodiv-gromad-z-upts-mp-do-ptsu/
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16.09.2022 15:11 Ответить
Зелена банда на це не піде!
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16.09.2022 15:11 Ответить
Священники РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати родичів молодих росіян спонукати їх укладати військовий контракт, -

ГУР оприлюднило список Джерело: https://censor.net/ua/n3337378
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16.09.2022 15:12 Ответить
Настав вже час не просити ВР, а ВИМАГАТИ!!!
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16.09.2022 15:13 Ответить
Ворожа агентурна мережа у вигляді московського патріархату працює, загрожує національній безпеці, це неприпустимо
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16.09.2022 15:13 Ответить
Мэр Конотопа запретил в городе УПЦ МП

"МЕЖДУ ВРАГОМ И ЕГО АГЕНТОМ НЕТ РАЗНИЦЫ.

А в случае моспархата это два в одном.

Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой генсетной сети ФСБ", - говорится в сообщении.

https://vesti-ua.net/novosti/politika/212283-mer-konotopa-zapretil-v-gorode-upc-mp.html
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16.09.2022 15:14 Ответить
он не имеет такого права. Это - нарушение конституции, права на свободу совести.
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16.09.2022 15:44 Ответить
Пархатих на вихід, нехщастать.
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16.09.2022 15:22 Ответить
Про це треба просити...?
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16.09.2022 15:27 Ответить
Найпритомніше прохання від облради.
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16.09.2022 15:28 Ответить
А попів мацковських відправити на уранові копальні!
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16.09.2022 15:29 Ответить
А что Украину хоть что то поменяла по отношению к Москве с начала войны?
Ничего.
ЖОПЗ не сидят,визы для сруцьких
не ввели, их церковь цветёт и пахнет
Меры(гос.служащие) городов с востока выступают на
руцьком(не государственном)языке по украинскому тв.
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16.09.2022 15:30 Ответить
СБУ нє адабряєт.
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16.09.2022 15:33 Ответить
Вот не понимают люди в 21 веке, что где попы - там война, и где война - там попы. Религия осталась единственным общим институтом управления массами, как в московии, так и в Украине. "Мы же братья по религии", славянство. Все эти оборотни в рясах обучены дурить народы уже 2000 лет. И ни одна война без их участия не обходилась из покон веков. Религия управляет умами там, где людям лень думать. Лень и трусость свойственна москалям. Украина должна освободиться от всех попов, а не потакать им и пускать в школы к детям, капелланами к военным и т.п. Совесть, духовность давно развивается у народа вопреки рясам любого покроя.
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16.09.2022 15:35 Ответить
По всій Україні треба прийняти закон, що хто не перейде до Української Церкви, то "чемодан, вокзал, рабссия"! Замість цього, колаборанти в СБУ працюють проти української державності !
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16.09.2022 15:36 Ответить
Давно пора. Це - філія ФСБ по зомбуванню людей "срущім міром". Дивно, що вона ще існує через півроку війни.
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16.09.2022 15:36 Ответить
не надо просить... надо ультимативно требовать... и в случае невыполнения принимать конкретные меры без суда и следствия... а заодно и исчадию онуфрию яйчуны обрезать...
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16.09.2022 15:38 Ответить
Вся ОПа там тусується.
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16.09.2022 15:43 Ответить
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16.09.2022 16:06 Ответить
Не зовсім правильне формулювання. Привести правовий статус УПЦ московського патріархату в Україні у відповідність до правового статусу УПЦ московського патріархату в Православній церкві в переліку православних церков світу. Тобто визнати, як таку, яка взагалі не має ніякого правового статусу, не існує. Тобто не може ні в якій формі використовувати ніякої культової споруди в Україні.
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16.09.2022 16:09 Ответить
Що не зрозуміло? Зельона влада ясно сказала. Перехід в ПЦУ роз'єднує братські народи. А РПЦ об'єднує братські народи. Тому яку потрібно заборонити?
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16.09.2022 16:26 Ответить
Це взагалі не справа ані зегнід, ані сбу, ані ще когось, крім місцевих громад, бляха.
Якщо місцеві громади вважають, що упц має ********* за узкім карабльом - упц має *********.
Якщо місцеві громади так не думають - туди має навідатись військова розвідка і СБУ і вияснить, чого це раптом місцева громада налаштована проти України і за рашу, і зробити відповідні дії - наприклад, організувати п'яну автокатастрофу чи щось таке.
Пора виростати з коротких дитячих штанішок і зрозуміти, що або ми нагнемо ворога, або ворог нагне нас, і нас не стане. Не може бути дипломатичного рішення між жертвою і маніяком.
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16.09.2022 16:37 Ответить
Що значить просять? Депутати ВИМАГАЮТЬ ЗАБОРОНИТИ в УКРАЇНІ московський патріархат !!!
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16.09.2022 16:55 Ответить
Шо б у тупих апологетів роскурника, не було розриву дупи, треба тихесенько прибрать попа мпц, та влаштувати свого, ніхто нічого не помітить, як били лоба, так і будуть
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16.09.2022 16:58 Ответить
такої цєркви як рпц в природі нє сущєствує цє всє вкрадєно у нас Українців.І я запитую у Єпіфанія до яких пір Київська Лавра будє знаходитись у цих моськовських їдіотів в рясах.
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16.09.2022 17:01 Ответить
Не у того запитуєте. Запитуйте у Зеленського. Єпіфаній вже кілька місяців, як попросив у нього маленьку частинку Лаври. І що? ОПа, яка у всьому допомагає упц мп, і не думає це питання вирішувати.
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16.09.2022 21:19 Ответить
Реванш Московського патріархату. СБУ «наїхала» на парафію, що перейшла до Української церкви
https://glavcom.ua/kyiv/news/revansh-moskovskoho-patriarkhatu-sbu-najikhala-na-parafiju-shcho-perejshla-do-ukrajinskoji-tserkvi-875533.html
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16.09.2022 19:54 Ответить
viktor 85948120 Чого це ви запитуєте митрополита Епіфанія ? Ви запитайте зеленського. кабмін. вру - чому до цього часу не заборонений московський патріархат в Україні ? Чого през дурня валяє. то він за єдину Православну Церкву в Україні. то його прислуга сбу робить маразматичні заяви та процесуальні дії. що перешкоджають абсолютно законному переходу релігійних громад московських парафій до ПЦУ. Права рука не знає. що робить ліва ?!! Митрополит Епіфаній ще 24 червня звернувся до прем"єра надати у користування ПЦУ один із храмів Верхньої Лаври \ Києво-Печерської Лаври \. яка не використовується для постійних богослужень упк мп. та приміщення для монастиря ПЦУ Києво-Печерської Лаври \ який створений ПЦУ \. До цього часу це питання не вирішується і відповіді від кабміну взагалі немає. Оскільки Києво-Печерська Лавра є найбільшою релігійною святинею та надбанням українського народу. і знаходиться у державній власності України. тому саме УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД МАЄ ПОВНЕ ПРАВО самостійно вирішити питання передачі Українських Лавр \ Києво-Печерської. Почаєвської. Святогірської \ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ УКРАЇНИ. єдиній помісній українській церкві України.
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16.09.2022 21:37 Ответить
Дивлячись на цей прецедент. як його хоче показати зевлада. путін задоволено потирає ручки. а рашка регоче ! Виявляється. розірвати в односторонньому порядку договори оренди українських релігійних святинь з російським агресором. який окупував територію України. який вбиває мирне населення та військових ЗСУ. це порушення законодавства України ! Про що тут . взагалі. мова йде? Про яке законодавство ? щодо кого ? щодо чого ?
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16.09.2022 22:45 Ответить
Митрополит філіалу РПЦвУ Павло вигнав монаха з своєї секти за критику *****
Настоятель Києво-Печерської лаври РПЦ в Україні владика Павло (у миру Петро Лебідь або ще в народі - Паша "Мерседес") потрапив до чергового скандалу. Нещодавно у соціальних мережах з'явився запис його розмови з монахом, де Павло вичитує підлеглого за публічну критику ***** та збройної агресії РФ проти України.
Розмова відбулася на самому початку березня. Найвірогідніше, на записі говорить саме Павло, позаяк на це вказують його голос, манера спілкування. Це зрозуміло і з контексту розмови, оскільки Павло не тільки вичитує монаха, а й як владика розповідає про своє рішення заборонити йому провадити богослужіння.
"Ті, хто підтримує путінську війну проти України, мають бути відлучені від причастя на кілька років", - написав монах у своїх соцмережах. Саме це і викликало агресію настоятеля лаври. Ігумен став обзивати підлеглого, звинувачувати його у блуді, крадіжках і відсутності совісті. Той же відповів, що діяв по совісті і відкинув звинувачення.
Нагадаємо, що владика Павло багаторазово потрапляв у різноманітні скандали. Передусім - з журналістами. Цього ж разу, згідно з опублікованою перепискою, Павло звітує проросійським скаржникам на монаха, що "негоже бандерівським шавкам оскверняти святу обитель". А деякі монахи зазнають впливу "бандерівської єресі".
Примітно, що згідно з опублікованою розмовою Павла у Telegram, митрополит сам вирішив записати розмову для звітності. Втім, він аж ніяк не очікував, що запис буде опубліковано. Хоч і з таким великим запізненням. Принагідно відмітимо, що початок березня був періодом, коли існувала гостра загроза взяття окупантами Києва.
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19.09.2022 00:23 Ответить
Представники секти РПЦ (філії ФСБ), зокрема його філіалу в Україні, т.зв. УПЦ МП в тимчасово окупованому місті Мелітополі підтримують окупантів в проведенні псевдореферендуму.
За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю).

А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?

(по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц")
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24.09.2022 19:23 Ответить
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