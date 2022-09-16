Ивано-Франковский облсовет просит запретить в Украине московский патриархат

Депутаты Ивано-Франковского облсовета просят руководство государства запретить Украинскую православную церковь московского патриархата в стране, инициировать расследование ее деятельности и наказать виновных за коллаборационизм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы, депутаты Ивано-Франковского областного совета, требуем принять закон Украины о запрете деятельности Украинской православной церкви московского патриархата, инициировать расследование деятельности Украинской православной церкви московского патриархата, содержащей признаки коллаборационизма, направленные против основ национальной безопасности Украины, и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности", - отмечается в обращении.

Депутаты подчеркнули, что представители этой церкви всячески избегают осуждения российской агрессии против Украины и совершают коллаборантские действия: открыто сотрудничают с россией на оккупированных территориях, помогают военным формированиям агрессора, хранят в храмах оружие.

"На территории Украины не может существовать антиукраинская структура враждебной страны, да еще и во время войны. Независимость от россии должна быть во всем, в религии и вере тоже", - добавили они.

Также в своем обращении депутаты просят руководство государства расторгнуть договоры аренды украинских религиозных святынь Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры.

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