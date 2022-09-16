Ивано-Франковский облсовет просит запретить в Украине московский патриархат
Новости Цензор.НЕТ Общество
Депутаты Ивано-Франковского облсовета просят руководство государства запретить Украинскую православную церковь московского патриархата в стране, инициировать расследование ее деятельности и наказать виновных за коллаборационизм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы, депутаты Ивано-Франковского областного совета, требуем принять закон Украины о запрете деятельности Украинской православной церкви московского патриархата, инициировать расследование деятельности Украинской православной церкви московского патриархата, содержащей признаки коллаборационизма, направленные против основ национальной безопасности Украины, и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности", - отмечается в обращении.
Депутаты подчеркнули, что представители этой церкви всячески избегают осуждения российской агрессии против Украины и совершают коллаборантские действия: открыто сотрудничают с россией на оккупированных территориях, помогают военным формированиям агрессора, хранят в храмах оружие.
"На территории Украины не может существовать антиукраинская структура враждебной страны, да еще и во время войны. Независимость от россии должна быть во всем, в религии и вере тоже", - добавили они.
Также в своем обращении депутаты просят руководство государства расторгнуть договоры аренды украинских религиозных святынь Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры.
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https://detector.media/infospace/article/198660/2022-04-24-rpts-zaymaietsya-deportatsiieyu-ukraintsiv-ta-zamovlyaie-poshyrennya-informatsii-pro-blagodiynist-slidstvoinfo
24 Квітня 2022
Російська православна церква відіграє одну з ключових ролей у масовій депортації та розселенні українців.
Про це йдеться у розслідуванні сайту «Слідство.інфо».
ГУР оприлюднило список Джерело: https://censor.net/ua/n3337378
"МЕЖДУ ВРАГОМ И ЕГО АГЕНТОМ НЕТ РАЗНИЦЫ.
А в случае моспархата это два в одном.
Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой генсетной сети ФСБ", - говорится в сообщении.
https://vesti-ua.net/novosti/politika/212283-mer-konotopa-zapretil-v-gorode-upc-mp.html
Ничего.
ЖОПЗ не сидят,визы для сруцьких
не ввели, их церковь цветёт и пахнет
Меры(гос.служащие) городов с востока выступают на
руцьком(не государственном)языке по украинскому тв.
Якщо місцеві громади вважають, що упц має ********* за узкім карабльом - упц має *********.
Якщо місцеві громади так не думають - туди має навідатись військова розвідка і СБУ і вияснить, чого це раптом місцева громада налаштована проти України і за рашу, і зробити відповідні дії - наприклад, організувати п'яну автокатастрофу чи щось таке.
Пора виростати з коротких дитячих штанішок і зрозуміти, що або ми нагнемо ворога, або ворог нагне нас, і нас не стане. Не може бути дипломатичного рішення між жертвою і маніяком.
https://glavcom.ua/kyiv/news/revansh-moskovskoho-patriarkhatu-sbu-najikhala-na-parafiju-shcho-perejshla-do-ukrajinskoji-tserkvi-875533.html
Настоятель Києво-Печерської лаври РПЦ в Україні владика Павло (у миру Петро Лебідь або ще в народі - Паша "Мерседес") потрапив до чергового скандалу. Нещодавно у соціальних мережах з'явився запис його розмови з монахом, де Павло вичитує підлеглого за публічну критику ***** та збройної агресії РФ проти України.
Розмова відбулася на самому початку березня. Найвірогідніше, на записі говорить саме Павло, позаяк на це вказують його голос, манера спілкування. Це зрозуміло і з контексту розмови, оскільки Павло не тільки вичитує монаха, а й як владика розповідає про своє рішення заборонити йому провадити богослужіння.
"Ті, хто підтримує путінську війну проти України, мають бути відлучені від причастя на кілька років", - написав монах у своїх соцмережах. Саме це і викликало агресію настоятеля лаври. Ігумен став обзивати підлеглого, звинувачувати його у блуді, крадіжках і відсутності совісті. Той же відповів, що діяв по совісті і відкинув звинувачення.
Нагадаємо, що владика Павло багаторазово потрапляв у різноманітні скандали. Передусім - з журналістами. Цього ж разу, згідно з опублікованою перепискою, Павло звітує проросійським скаржникам на монаха, що "негоже бандерівським шавкам оскверняти святу обитель". А деякі монахи зазнають впливу "бандерівської єресі".
Примітно, що згідно з опублікованою розмовою Павла у Telegram, митрополит сам вирішив записати розмову для звітності. Втім, він аж ніяк не очікував, що запис буде опубліковано. Хоч і з таким великим запізненням. Принагідно відмітимо, що початок березня був періодом, коли існувала гостра загроза взяття окупантами Києва.
За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю).
А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?
(по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц")