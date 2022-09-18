Для российских военных, желающих сдаться в плен, запустили горячую линию

Для военнослужащих Российской Федерации, желающих сдаться в плен, запустили круглосуточную горячую телефонную линию в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, это продолжение государственного проекта, предназначенного информировать российских военных о возможности сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь.

"Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным Силам. Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций. В то же время Украина нуждается в пополнении обменного фонда, чтобы вернуть своих защитников домой", - говорится в сообщении.

Также в штабе информируют, что для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам:



☎️ +38 066 580 34 98

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