Для российских военных, желающих сдаться в плен, запустили горячую линию
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Для военнослужащих Российской Федерации, желающих сдаться в плен, запустили круглосуточную горячую телефонную линию в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Как отмечается, это продолжение государственного проекта, предназначенного информировать российских военных о возможности сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь.
"Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным Силам. Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций. В то же время Украина нуждается в пополнении обменного фонда, чтобы вернуть своих защитников домой", - говорится в сообщении.
Также в штабе информируют, что для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам:
☎️ +38 066 580 34 98
☎️ +38 093 119 29 84
Пожалуйста, подождите...
через розчистку й розмінування, уранові копальні і т.і.
пи.си. а що, за таке банять??
наших катують, а ці швалі в полон здаються, бо ми їх утримуємо за конвенціями..ото я не згодна з конвенціями, які діють тільки в одну сторону..
Хто не хоче вбивати і без лініі здасться, а після оціх "нововведень" линіі будуть прослуховуватися казламордими, мало хто доповзе , щоб здатися у полон,по мені так дурнувата ідея.
кому треба здатись - і через 102 здадуться
Ті хто дзвонять ризикують бути пристреленими своїма же загранотрядами, бо усі ці лініі прослуховуваються російськими спецслужбами, тому цю ідею рахую дурнуватою.
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