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Для российских военных, желающих сдаться в плен, запустили горячую линию

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,полон,армія,полонені

Для военнослужащих Российской Федерации, желающих сдаться в плен, запустили круглосуточную горячую телефонную линию в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, это продолжение государственного проекта, предназначенного информировать российских военных о возможности сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь.

"Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным Силам. Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций. В то же время Украина нуждается в пополнении обменного фонда, чтобы вернуть своих защитников домой", - говорится в сообщении.

Также в штабе информируют, что для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам:

☎️ +38 066 580 34 98
☎️ +38 093 119 29 84

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Топ комментарии
+25
Нехай мене банять як вирішать,але для мене існує лише одна горяча лінія стосовно кацапских ізвергів.
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18.09.2022 14:09
+12
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18.09.2022 14:26
+9
"Для військовослужбовців Російської Федерації, які бажають здатись у полон, запустили цілодобову гарячу телефонну лінію в Україні." але не все так просто - для з'єднання з оператором треба прослухати пісеньку "Батько наш Бандера" і народну "путін - хйло".
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18.09.2022 14:18
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Правила форума Совет форумчан
Тепер здатися в полон можна за допомогою програми "Дія"
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18.09.2022 14:06 Ответить
за допомогою того глючного додатку тільки можна озвіріти
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18.09.2022 14:28 Ответить
Після розкопок могил під Ізюмом здача кацапів в полон повинна стати проблематичною
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18.09.2022 18:37 Ответить
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18.09.2022 14:08 Ответить
Нехай мене банять як вирішать,але для мене існує лише одна горяча лінія стосовно кацапских ізвергів.
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18.09.2022 14:09 Ответить
дорога до пекла може бути довгою й пекельнішою..

через розчистку й розмінування, уранові копальні і т.і.

пи.си. а що, за таке банять??
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18.09.2022 14:31 Ответить
Та була тема на ЦН,де писали про відказника ,що здався у полон,що його діда і бабу ,що жили в Україні вбило російською ракетою.А як би не вбило,продовжив би сам вбивати? Він в Україні зі зброєю у руках, і підписав контракта вбивати,який він відказник,він полонений і то , сдався сам бо там тривала деокупація.За це мене оппаскудили трохи не як ворога України,що я заважаю нещасним оркам здаватися у полон.
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18.09.2022 14:55 Ответить
уу..мене і за орків теж)) - хоча моя позиція - уранові копальні..мене одне бісить, коли читаю, як їх лікують..ну нехай би в нас усіх була бесплатна медицина, а не тільки у нардепів - лікуйте - флаг у руки й транспорант на шию..але при нашій медицині їх лікують за рахунок платників податків..це верх цинізму й знущання над громадянами України..

наших катують, а ці швалі в полон здаються, бо ми їх утримуємо за конвенціями..ото я не згодна з конвенціями, які діють тільки в одну сторону..
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18.09.2022 17:13 Ответить
Для "гарячих" російських військових, запустили холодну лінію...
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18.09.2022 14:14 Ответить
та най буде гаряча,краще підсмажуться
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18.09.2022 14:14 Ответить
Краще для холодних - гарячу.
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18.09.2022 14:16 Ответить
Це вже давно треба було зробити. Як і скидати агітаційні листівки над зонами бойових дій.
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18.09.2022 14:15 Ответить
а який сенс від того?Хто хотів здавався,на початку повномасштабного вторгнення Вава и Ко навіть грошову допомогу пропонували- мільон гривнів як здадуться у полон разом із танком.
Хто не хоче вбивати і без лініі здасться, а після оціх "нововведень" линіі будуть прослуховуватися казламордими, мало хто доповзе , щоб здатися у полон,по мені так дурнувата ідея.
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18.09.2022 14:19 Ответить
ні..закопають до Оману купу грошей на утримання тієї лініі зі штатом працівників - згідно з феншуєм Зе..

кому треба здатись - і через 102 здадуться
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18.09.2022 14:34 Ответить
Нащо взагалі дзвонити, ,зібралися стайкою, пішли у бік ЗСУ , білою тряпинкою помахали, , кинули зброю на землю та підняли ручки,можна ще крикнути -"путлер капут!".
Ті хто дзвонять ризикують бути пристреленими своїма же загранотрядами, бо усі ці лініі прослуховуваються російськими спецслужбами, тому цю ідею рахую дурнуватою.
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18.09.2022 14:48 Ответить
Це ви правильно кажете коли є стабільна лінія фронту. Якщо йде контрнаступ то в безладі німає ніяких прослуховувань спецслужб мордору. І тоді виникає для нового тилу проблема "окруженцев". Тоді найкраще буде, якщо вони самі здадуться в полон.
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18.09.2022 15:44 Ответить
безлад там де воюють,а лінія буде працювати не на фронті, і прослуховувати ії будуть не на фронті.До тогож номер гарячої лініі ,я так розумію буде публікований ,то доступ до нього буде вільний як тим хто хоче здатися ,так і тим хто цьому завадить.По мені кращій кацяп то мертвий кацяп,після того що вони наробили у Бучі,Балакліі,...вони не заслуговують на життя,бо нашім військовим полоненим,діткам вони шансу не давали та ще знущалися.Хай здаються потвори,якщо жити хочуть, тут їх женевська конвенція рятує,але жити вони,як на мене, не мають права. В мене все.
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18.09.2022 16:01 Ответить
а пагаварить?))) я ж кажу - бабло закопують у центр здачі цапської худоби
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18.09.2022 17:15 Ответить
"Для військовослужбовців Російської Федерації, які бажають здатись у полон, запустили цілодобову гарячу телефонну лінію в Україні." але не все так просто - для з'єднання з оператором треба прослухати пісеньку "Батько наш Бандера" і народну "путін - хйло".
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18.09.2022 14:18 Ответить
так, прослухають,разом із фсб кацяпів....
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18.09.2022 14:20 Ответить
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18.09.2022 14:26 Ответить
оце муйніщщщще..
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18.09.2022 14:36 Ответить
Господи,що це було ?
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18.09.2022 14:50 Ответить
Це отакі ми були ще років 40 тому...
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18.09.2022 15:10 Ответить
я таких казок не читала
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18.09.2022 17:18 Ответить
Лютий треш… і комуняки назвали це казкою і давали дітям
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18.09.2022 15:28 Ответить
На номер
200-200-200
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18.09.2022 14:33 Ответить
??????????????????????????????
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18.09.2022 14:49 Ответить
Гарячу лінію в пекло кацапам треба робити. Всі ці здачі в полон-лише переживання за власну шкуру. Ми для них як були "хохли" так і залишимося. Поміняють-завтра почнуть бризкати слюнями в своїх "кантактах" та "аднакласніках". Просто ВСУ вимушені їх не вбивати щоб українців з полону визволити.
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18.09.2022 14:51 Ответить
Гарячоі смоли б ім для разнообразіі.
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18.09.2022 14:51 Ответить
Отож треба було, їхати в Україну , щоб потім здаватися у полон . Чому на болотах не седіться
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18.09.2022 14:55 Ответить
Чергове сюсі-пусі! Мокру лінію їм відкрити!
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18.09.2022 15:04 Ответить
Смоли їм гарячої в пельку , а не "гарячу лінію"!!!!
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18.09.2022 15:07 Ответить
А для тих, хто не хоче здаватися - ще гарячішу, щоб легше було адаптуватися до температури в пеклі!
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18.09.2022 15:26 Ответить
Где-то под Изюмом ...

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18.09.2022 15:36 Ответить
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18.09.2022 15:38 Ответить
в украинском плену ГАРАНТИРУЕМ : горячий обед , чай , сигареты , звонок маме , папе, жене , сухая одежда , душ, кровать , и вся ........ня которая ПОЛОЖЕННА убийцам , насильникам, марадерам и оккупантам !!!! кому уже НАДОЕЛО разрушать наши города и села и убивать милости просим в ПЛЕН !!!(((((
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18.09.2022 15:47 Ответить
Пускай будут такие вещи. Люто плюсую такие инициативы. Кто против, вы что идиоты? Намного лучше если они будут сдаваться самостоятельно и добровольно, чем в попытках спастись, будут стараться забрать с собой жизнь украинского военного.
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18.09.2022 15:52 Ответить
Та їх свої же і кончать відразу після дзвінка, хто ж проти.Такі справи ******* тишу, але зелена влада хвора на голову. Хай здаються , а ще краще хай зовсім не йдуть сюди воювати, ліплять собі у Мухосранську скульптури з лайна і водять хороводи , і залишуться живі . .Не такі вже ми ідіоти.
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18.09.2022 16:08 Ответить
Не так у них всё хорошо работает на уровни перехватов в собственных рядах, чтобы они сразу вычислили дозвонившегося с подобными намерениями. У них там хаус тот ещё- звони не хочу, и хрен там его спалишь.
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18.09.2022 16:21 Ответить
Меньш за все я ,якщо чесно ,переживаю що їх свої ж пристрелять,я більше хвилююся щоб нашім пастки не робили ,ті хто нібито хоче здатися.Це мерзота якої віри немає зовсім.Треба пом,ятати яка ця мерзота підступна.По цьому все таки наполягаю ,що гарячі лініі,то наголос, а такі справи треба робити тихо.
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18.09.2022 16:26 Ответить
Согласен, что тихо. Но не настолько, чтобы они сами не знали о такой "опции". Важно, чтобы такая новость прошла по СМИ.
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18.09.2022 16:28 Ответить
Як мій чоловік розповідав,він не одну потвору з хлопцями приймав у полон, переодягаються у цівільне і чешуть до наших,руки в гору -ми хотім сдаться. або прикидаються мертвими, як наші заходять ,вони "оживають" і сдаються,але це коли на лініі бойових дій .Все просто до безобразія.
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18.09.2022 16:34 Ответить
Но это рискованный вариант для сдачи. Т.е. чтобы так спастись, им нужно было пережить сам непосредственный бой, который по определению рискованный и ненадёжный для такого плана действий прикинуться в итоге мёртвым и сдаться). До этой стадии ещё нужно дожить. А тут можно всё организовать до самого, очередного боя. В этом ключевое отличие.
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18.09.2022 16:40 Ответить
ці потвори нам ніякі непотрібні..можете до Європи забирати, утримувати їх там, легализувати
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18.09.2022 17:27 Ответить
взагалі ми маємо справу зі лютими звірами,тому немає ні в кого гарантіі,що подзвонивши на лінію, і визначивши місце де вони хотять здатися,там не буде очікувати пастка,і наші не попадуть під розстріл.
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18.09.2022 16:20 Ответить
Условия(где, и при каких обстоятельствах и т.д. и т.п.) будут диктовать точно не они.
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18.09.2022 16:23 Ответить
та неважливо, головне що вони будуть про це знати.
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18.09.2022 16:28 Ответить
В этом и смысл.
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18.09.2022 16:32 Ответить
Единий смисл є , вони сдаються коли бажають врятуватися,значить треба створювати такі сітуаціі , і побачите як вони без усяких ліній почнуть сдаватися у полон,бо в росіі на них нічого доброго не очікує.
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18.09.2022 16:36 Ответить
Да, но только не самые глупые из них это понимают. А сколько совсем дураков? Большинство! Поэтому притвориться мёртвым и сдаться- это уже смекалка. Большинство из них до этого даже не догадаются. Поэтому нужно совсем и простые варианты- не помешает, как минимум.
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18.09.2022 16:46 Ответить
ну подивимося чим це скінчиться,мені по фіг що зними буде.аби наші хлопці не постраждали.
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18.09.2022 17:03 Ответить
пусть здаются,Томагавки с экономим
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18.09.2022 16:54 Ответить
 
 