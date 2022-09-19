Владимир Зеленский и глава BlackRock Финк обсудили привлечение инвестиций в Украину
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Президент Украины Владимир Зеленский и глава и генеральный директор крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк обсудили возможность привлечения государственных и частных инвестиций в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, Владимир Зеленский и Ларри Финк провели встречу в режиме видеоконференции, в ходе которой шла речь о том, как департамент BlackRock по консультациям по финансовым рынкам (Financial Markets Advisory) может давать бесплатные советы украинскому правительству по созданию Фонда восстановления для поддержки украинской экономики. В частности, это могут быть консультации по структуре, инвестиционному процессу, управлению и использованию доходов Фонда. Целью Фонда будет создание возможностей для участия в восстановлении и укреплении экономики Украины как для государственных, так и для частных инвесторов путем обеспечения им честной и справедливой прибыли.
"Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна наша важная задача – одержать победу в экономике. Быть привлекательной страной для инвесторов", – отметил Президент.
Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в привлечении мирового капитала, благодаря которому будут созданы новые рабочие места и экономика будет расти.
"Для меня особое значение имеет инвестиционная привлекательность нашего государства. Для меня важно, чтобы такая структура была успешной для всех привлеченных сторон. Мы способны и хотим восстановить нормальный инвестиционный климат", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Щоб були інвестиції, треба не тільки закінчити війну, але і повністю оновити владу.
доходи бюджету - 1,28 трильйона гривень;
видатки - 2,57 трильйони;
щомісячний дефіцит - $3 мільярди;
річний дефіцит - 1,29 трильйона гривень (навіть більше за всю суму доходів).
А тепер по дорослому. Так, війна й руїна. Але маємо пам'ятати, як і хто три роки відкривав путіну двері для цієї агресії. Це просто нагадування для тих, хто сьогодні відкривають свого брудного рота (аж до самого зеленосяйного включно) і розказують про якісь великі подвиги цієї укрсучвлади. А ще гавкають на Мінські домовленості. Хоча саме вони всі попередні роки рятували Україну від цієї страшної катастрофи. Не лише воєнної й гуманітарної, але й економічної.
Тепер про фінанси. Дефіцит повинен мати джерела покриття. Їх, фактично, нема. Зате є сподівання, що Україні будуть передавати десятки мільярдів доларів і євро для закачування в бюджет. Але їх не буде, принаймні, в необхідних для покриття дефіциту кількостях. Їх і зараз нема, хоча влада живе так, ніби нема глибокої фінансової кризи - підвищує сама собі виплати, заморозивши їх людям, відновила велике крадівництво тощо. Ще одна біда - зелені клептократи вирішили, що війна їм усе спише, й почали підривати священну й недоторканну для Заходу антикорупційну реформу попередніх років. А це може загрожувати скороченням зовнішніх надходжень.
Що в такому випадку? Два джерела: спроби запозичень під невигідні умови - ми ще кров'ю будемо відхаркувати цю зелену економічну й фінансову політику безграмотних вискочок. І те, що влада робить уже не криючись - розкочегарювання друкарського верстату й масована та неурівноважена емісія. Вони вже розказують, що це для нас прийнятно й корисно. Показники курсу долара при цьому ще якийсь час можна штучно утримувати (он, в СРСР долар офіційно коштував 25 копійок, хоча це був блеф), але не інфляцію. Її закладають у розмірі 30%. Це майже реалістична цифра, але при інших, неемісійних джерелах наповнення бюджету. А за таких підходів Трускавецької ВПШ можна скотитися в гіперінфляцію.
Ще один нюанс щодо ніби то коштів на оборону. Там записано 1,006 трильйона, що майже вся дохідна частина бюджету. Але насправді, зелені клептократи нічого подібного самі виділяти не планують. Безпосередньо оборону вони в більшій частині перекладають на наших партнерів. Дадуть озброєння й гроші на армію - запишемо у виконання бюджету (але вже собою-улюбленими). Є речі, на які закордонна допомога не поширюється, наприклад: грошове забезпечення військовим, виплати за поранення й у випадку загибелі. То тут уже в цьому році почалися затримки й блокування виплат. Те, на чому ця влада економити не планує - це витрати на силові й так звані "правоохоронні" органи, там передбачене зростання зарплат. І якщо на армію із власних бюджетних ресурсів уже зараз недоплачують, то на антидержавну діяльність ДБР чи не завжди законні дії СБУ піде за повною програмою.
Тепер коротко - чи такі фінансово-економічні втрати були неминучими? Нагадую: йдеться про бюджет наступного року. Не цього. Цьогоріч через бездумну політику Зеленського заглядання в очі пуйлу та відведення військ від уже відомих потенційних напрямків вторгнення вся Україна опинилася під критичною загрозою та масованими ударами й із значною зоною окупації (понад 20% проти 7% при папєрєдніках). Наступного року прогнозовано зона бойових дій та окупації буде скорочена до території, яку ми мали до масштабного вторгнення. А може спрацює й узагалі оптимістичний сценарій.
А тепер оглядаємося назад. 2014 рік. Також вторгнення. Не таке масштабне, але для економіки й фінансів набагато критичніше, бо втрачено частину промислових регіонів, на які покладалася вся економічна система країни, а також розірвано значну частину внутрішніх і зовнішніх економічних зв'язків (у попередні роки критично багато було зациклено на рф). І що? Обвал бюджетний, економічний, курсовий дійсно був у 2014 році. Пройшли вміло. Наступ ворога зупинили, лінію фронту застабілізували, а економіку почали відроджувати ще на стадії активних бойових дій. Без друкарського верстата й гігантських запозичень. Своїми силами й правильними рішеннями. З 2015 року почалося економічне зростання, яке тривало аж до приходу каманди маладой вороватой...
Я навіть із своїми непрофільними знаннями в сфері економіки міг би виписати кілька реальних рецептів і порад. Нема сенсу, бо нинішній владі і так уже те саме радять, але, як об стінку горохом. Тож нічого виправити не вдасться й ми будемо фатально залазити в астрономічні борги й котитися до гіперінфляції, якщо не почати з елементарного - кадрової політики та антикорупційних і правових дій.
Красти на користь олігарха-папіка чи на великому крадівництві зараз - це вже мародерство. Коломойського здати США (юридично це тепер можна), за такий жест можна сподіватися на значну незворотну допомогу. Пересадити небагато так, десь 200-300 вищого чиновництва з цієї влади (від рівня голів РДА до міністрів та керівників зеленої опи), призначити тих, хто витягував економіку й фінанси в ті попередні критичні роки. Скільки було хаю на Яресько й Гонтарєву. Але зараз лише вони можуть втримати фінансову систему. Треба нарешті надати цілковиту самостійність уряду й віддати його тим, хто доказав свою здатність виносити правильні рішення. Чи став би прем'єром Порошенко (ідеальний варіант), чи, якщо таке психологічно не полізе декому в горлянку, то нехай навіть Яценюк, теж прийнятно. А далі, вони знають, що робити. Просто за основними загрозами та факторами тиску війни на економіку й бюджет співставляємо 2023 рік із 2015-16 і бачимо наскільки фатальними є якраз не об'єктивні, а суб'єктивні втарти країни через те, що ця влада:
1. Не знає що робити.
2. Не вміє нічого нормально робити.
3. Не хоче робити очевидні й правильні кроки.
4. Категорично відмовляється перестати красти.
Тому поки все йде в протилежному напрямку до того, який уже спрацював у нас раніше й урятував економіку й фінансову систему України, а рішення стають усе більш фатальними...
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