Эксперты ООН в шоке от количества военных преступлений РФ

Команда экспертов, назначенная высшим правозащитным органом ООН по изучению нарушений прав человека в Украине, заявила, что ее первоначальное расследование выявило доказательства военных преступлений, совершенных россиянами после вторжения в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

Команда экспертов по расследованию ситуации в Украине собирает данные в четырех областях: Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской

Представляя свои выводы, эксперты ООН цитировали показания бывших пленных об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании в российских следственных изоляторах. Они также выразили серьезную обеспокоенность по поводу казней в указанных четырех регионах.

"Мы были ошеломлены большим количеством казней в районах, которые мы посетили. В настоящее время комиссия расследует такие смерти в 16 городах и поселках", – сказал глава комиссии Эрик Моуз.

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Он сказал членам Совета ООН по правам человека, что его команда получила и документирует "достоверные заявления по многим другим случаям казней". Следственные комиссии посетили 27 городов и поселков, опросив более 150 потерпевших и свидетелей и встретились с группами защиты интересов и чиновниками, отметил Моуз.

"На основании собранных доказательств комиссия пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления", – сказал он.

Моуз также сообщил, что комиссия задокументировала совершение преступлений сексуального или гендерного насилия со стороны российских военнослужащих, жертвам которых было от 4 до 82 лет. Он отметил, что в дальнейшем комиссия планирует постепенно расширять свое расследование, охватывая свидетельства о фильтрационных лагерях для содержания и депортации людей, принудительное переселение людей и утверждение об ускоренном усыновлении детей в РФ.