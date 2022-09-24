Ночью рашисты обстреляли Николаев. Попадание в акваторию Южного Буга, - Ким

Сегодня, 24 сентября, после полуночи Николаев подвергся обстрелам. Известно о попадании в акваторию реки Южный Буг. Предварительно без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подробная информация о ночных обстрелах уточняется.

В Николаевском районе вчера, 23 сентября, в течение дня с 12:00 до 13:00 и после 15:00 враг наносил удары по Шевченковской громаде. В с. Шевченково по объекту гражданской инфраструктуры и территории населенного пункта. Пострадавших нет.

В с. Котлярово попадание по открытым территориям населенного пункта и по его окрестностям. Пострадавших нет.

Также вчера, 23 сентября, в 18:02 зафиксирован обстрел вражескими кассетными снарядами с. Парутино Куцурубской громады. Попадания были за пределами населенного пункта и по центральной части. Частично разрушены два частных дома, техника. Пострадавших нет.

"По информации ОК "Південь", вчера, 23 сентября, враг из самолета тактической авиации Су-20 выпустил ракету Х-31 по Куцурубской громаде. Без жертв и пострадавших. Ночью, 24 сентября, в 00:02 враг дважды наносил ракетные удары по с. Калиновка Воскресенской громады. После обстрела возник пожар газовой трубы, повреждены три жилых дома, без пострадавших", - информирует Ким.

Он также добавляет, что в Баштанском районе продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Баштанской громады. Сегодня, 24 сентября, ориентировочно в 00:15 обстрелам подверглись окрестности с. Явкино, в 02:30 в населенном пункте в результате обстрелов зафиксировано разрушение зданий, возгорание автомобиля. Также ночью, 24 сентября, в 00:14 были обстрелены окраины с. Отрадное. Пострадавших нет. Информация о поврежденных жилых домах уточняется.

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Сегодня, 24 сентября, в 02:00 были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Утром 24 сентября, в 04:00, обстрелам подверглись с. Широкое за пределами населенного пункта, попадание преимущественно по открытым территориям и дорожному покрытию. Пострадавших и разрушений нет.

"Под постоянным огнем остаются села, которые находятся на линии разграничения Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отмечает глава региона.

По его словам, в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.