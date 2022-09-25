Оккупанты днем обстреляли два района Днепропетровщины, - Лукашук

Вследствие обстрелов разрушениям подверглись частные здания, но обошлось без пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В Никопольском районе из ствольной артиллерии враг ударил по Марганцу. Там частично повреждены два здания. Под вражеским огнем оказалась и Мировская громада. Задело два частных жилых дома, три хозяйственные постройки, три линии электропередач. Обошлось без пострадавших", - сообщает Лукашук.

Как отмечается, в Синельниковском районе оккупанты ударили по Великомихайловской громаде, атаковав два села. К счастью, людей не задело. В результате обстрела в шести населенных пунктах исчезло электроснабжение, а аварийные бригады уже вернули свет в дома граждан.

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Также сегодня исчезло электроснабжение в Покровской громаде. Три тысячи абонентов остались без света. С обстрелами это не связано – произошла аварийная ситуация. Уже все восстановлено.

Лукашук выразил благодарность сотрудникам ДТЭК за оперативную работу.

В остальных районах Днепропетровщины – все спокойно.