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Сумская область (1836) Живицкий Дмитрий (242)

Из-за вражеского минометного обстрела частично повреждена высоковольтная линия электропередач на Сумщине, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В Краснопольской ОТГ Сумской области из-за вражеского минометного обстрела частично повреждена высоковольтная линия электропередач, дома и частные хозяйства, без жертв и пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"Враг бил по территории Краснопольской громады из САУ и минометов. Также использовали беспилотники. В результате минометных обстрелов частично повреждена высоковольтная линия электропередач", - написал он.

Также вследствие артобстрелов повреждены 2 дома в одном из поселков.

"Также людям побили огороды, дворы, дороги по селу. Обошлось без жертв", - отметил Живицкий.

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