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В селе Михайловка в Херсонской области ВСУ развернули украинский флаг. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники подняли флаг Украины в селе Михайловка Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Telegram-каналы.
Официальных сообщений об освобождении населенного пункта нет, но в сети публикуют соответствующие фото.
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