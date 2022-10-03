В селе Михайловка в Херсонской области ВСУ развернули украинский флаг. ФОТО

Украинские защитники подняли флаг Украины в селе Михайловка Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Telegram-каналы.

Официальных сообщений об освобождении населенного пункта нет, но в сети публикуют соответствующие фото.

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