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В селе Михайловка в Херсонской области ВСУ развернули украинский флаг. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники подняли флаг Украины в селе Михайловка Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Telegram-каналы.

Официальных сообщений об освобождении населенного пункта нет, но в сети публикуют соответствующие фото.

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В селе Михайловка в Херсонской области ВСУ развернули украинский флаг 01
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Топ комментарии
+33
потихеньку і дуже обережно.. бережіться.. ви нам дорожчі чім всі касаби разом взяті.. хоча б вони і дохлі були
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03.10.2022 12:15
+27
Слава ЗСУ!
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03.10.2022 12:15
+19
Схоже, херсонська "крєпость" орків посипалась
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03.10.2022 12:18
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Слава ЗСУ!
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03.10.2022 12:15 Ответить
потихеньку і дуже обережно.. бережіться.. ви нам дорожчі чім всі касаби разом взяті.. хоча б вони і дохлі були
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03.10.2022 12:15 Ответить
У запаребріка забрали ще одне село.
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03.10.2022 12:15 Ответить
куйло вівел Міхайловку із состава рф.
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03.10.2022 13:08 Ответить
неее...мы своё вернули
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04.10.2022 08:16 Ответить
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03.10.2022 12:16 Ответить
Практично рідні місця. Слава ЗСУ!
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03.10.2022 12:18 Ответить
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.10.2022 12:18 Ответить
Ще 2 села,а там і Дудчани. Відрізають річку....
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03.10.2022 12:18 Ответить
Схоже, херсонська "крєпость" орків посипалась
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03.10.2022 12:18 Ответить
Ещё из Боровой на Харьковщине постят фото
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03.10.2022 12:20 Ответить
Наші вже в Шиковці що значно східніше,кацапи перекидають на Харківщину частини 58 армії з під Запоріжжя.
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03.10.2022 12:29 Ответить
Може в Шийківці?
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03.10.2022 12:38 Ответить
Це гут, що перекидають часті з інших напрямків.
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03.10.2022 12:41 Ответить
То наступний удар на Пологи? У рашистів фронт розвалюється звідусіль
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03.10.2022 13:14 Ответить
розмова про цей напрямок табу, він для кацапів має стати смертним вироком
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03.10.2022 13:40 Ответить
Борова це уже учора.
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03.10.2022 12:30 Ответить
так этож левый берег Днепра, ВСУ еще правый недеокупировала, как они там оказались?
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03.10.2022 12:43 Ответить
Михайлівка- це та, що південніше Золотої Балки
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03.10.2022 13:17 Ответить
 
 