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ВСУ ликвидировали российского подполковника Ташматова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники ликвидировали подполковника Олега Ташматова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его словам, Ташматов был подполковником и заместителем командира 83 десантно-штурмовой бригады РФ.

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ВСУ ликвидировали российского подполковника Ташматова 01
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Топ комментарии
+46
шото он больше на летенанта похож, на старшого
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03.10.2022 13:57
+27
Ісконно руская фамілія.
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03.10.2022 14:02
+23
БЛИН , сплошные славянские лица дерутся за историю Руси 🤣🤣
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03.10.2022 14:17
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шото он больше на летенанта похож, на старшого
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03.10.2022 13:57 Ответить
"как у ***** (валоди)?" )
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03.10.2022 14:13 Ответить
Или более поздней фотки нет или был быстренько повышен ввиду ликвидации в Украине высшего офицерского состава бригады.
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03.10.2022 14:20 Ответить
Если он был любимой женой командира части, то легко мог перепрыгнуть через капитана и майора
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03.10.2022 14:22 Ответить
Скорее он трахал любимую жену командира части. Хотя хз,какие в ихнем вольере порядки.)
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03.10.2022 14:24 Ответить
Ну, или самого командира части!)))
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03.10.2022 14:31 Ответить
а может зам комштаба армии.
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03.10.2022 14:36 Ответить
пардон, зам начштаба армии
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03.10.2022 14:37 Ответить
А может даже дал поцеловать в животик Величайшему Чемодану Первому
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03.10.2022 14:48 Ответить
Старшой он.
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03.10.2022 14:49 Ответить
razzyjskaga? Nea. S fotki vrode ordynskaga.
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03.10.2022 21:06 Ответить
адухатваренное лицо.
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03.10.2022 13:58 Ответить
Так духи предков же творили! После отвара из мухоморов!)
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03.10.2022 14:37 Ответить
був підполковник та скінчився..., та нічого, на його місце нових 100 штук мобілізують..., це на рашкє швидко робиться...
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03.10.2022 13:59 Ответить
Швидко піднявся по кар'єрній драбині, а тут "бах" і щабель обламався...
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03.10.2022 14:01 Ответить
причина смерти:
"упал с лестницы" (С)
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03.10.2022 14:16 Ответить
Не "с лестницы", а з драбини! Чи то з ґанку на@бнувся?..
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03.10.2022 14:41 Ответить
Ісконно руская фамілія.
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03.10.2022 14:02 Ответить
та шмата звичайна😁
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03.10.2022 14:07 Ответить
І морда ліца...
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03.10.2022 14:21 Ответить
Не розумію, чому не змінив, наприклад, на "тошнотов"?😁
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03.10.2022 14:34 Ответить
усччемльонные падсолнухом
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03.10.2022 14:38 Ответить
Башкир - к бабке не ходи.
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03.10.2022 14:53 Ответить
zaplakali pradedy v ulan-batore na samoj seredine baškiriji.
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03.10.2022 21:07 Ответить
Помним.Верим.Скорбим. ...Но скучать не будем!
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03.10.2022 14:03 Ответить
москальська орда дохне, тумен за туменом...
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03.10.2022 14:05 Ответить
Сразу видно что руzкий
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03.10.2022 14:05 Ответить
Бурят? Как я рад!
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03.10.2022 14:07 Ответить
Ніт.Швидше за все татарин чи башгірд.Трохи служив при совку з ними. По звільненню в 90х в гості приїжджали з сімями і біндер на заході України не боялись.Та щось ***** їх бідолаг залякав до смерті.
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03.10.2022 14:23 Ответить
Посмотрела в вики: Ташматовы узбеки...
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03.10.2022 18:05 Ответить
dyk napisano narassisjkij, značit narassisjkij. Uzbeki s Ukrainoju ne vojujut.
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03.10.2022 21:08 Ответить
собача твоя мати, ну і відстала у розвитку пика
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03.10.2022 14:09 Ответить
Чурбан вонючий.
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03.10.2022 14:11 Ответить
ne treba rasistničatj. Prosta tavarišč rasisskij mangol. Дыдываэвале на стороне хана Бату.
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03.10.2022 21:10 Ответить
Как говорится; Умер максим, да и *** с ним. Положили его в гроб, да и мать его **. Из ***** пришёл - в ***** же и ушёл!
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03.10.2022 14:12 Ответить
Мінус ще один підор
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03.10.2022 14:13 Ответить
Это не в фонтаны нырять пьяным,олежка. Гори в аду.
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03.10.2022 14:14 Ответить
******** раісянец ***** з характерними рисами срюськага ліца!!!
Мабуть, прямо типовий мацквіч із рубльофкі!! Свого не маючи, по українським будинкам нишпорив…
Що воно шукало в Мирній Україні, те від Хліборобів і отримало !!!
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03.10.2022 14:15 Ответить
Посконный, он же сермяжный, домотканный или кондовый))
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03.10.2022 14:45 Ответить
БЛИН , сплошные славянские лица дерутся за историю Руси 🤣🤣
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03.10.2022 14:17 Ответить
Точно, есть подозрение, что собственно, хоть как то русских осталось меньше, чем население Украины. По ходу их атаман просто боится остаться в окружении как будто бы русских. Ну, вот министра обороны держит как комнатного рядом, приручил, чтобы не бояться.
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03.10.2022 14:35 Ответить
Чего удивляетесь? После того как Московия присоединила себе татаринов, народов Сибири и Средней Азии, славяне там остались просто в меньшинстве.
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03.10.2022 14:53 Ответить
Иначе бы тунгуса не поставили министром обороны(агрессии).
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03.10.2022 14:56 Ответить
Там славян не было никогда, от слова вообще. Если не счить попов перебиравшихся на Московию из Киева да некоторых борзых малоросов карьеристов. «О.Балановский : Генетический портрет русского народа» - академик РАН обьясняет про толстый-толстый финоугорский субстрат покрытый тонкой глазурью «славянской» … по сути славяноговорящие финоугры. Это ихний лжеисторик Погодин придумал переселение славян на Московию, нигде в исторических документах не подтвержденных. Там вся история сплошная ложь и фейк.
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03.10.2022 17:07 Ответить
na ja, slaviane... Mokš-erzia-merj-mordva-... ta drugaja bolotnaja ***** i blizko k slavianam ne nyriala.
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03.10.2022 21:13 Ответить
та шматов шматками до тяті й повернувся. в кульочку.
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03.10.2022 14:18 Ответить
Бравий кацап був цей таШМАТ лайна
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03.10.2022 14:19 Ответить
Заранее сфотографировался)
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03.10.2022 14:21 Ответить
Мінус один п&здоокий))))))))
Цікаво, скільки їх ще на парашці залишилося????
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03.10.2022 14:22 Ответить
Вот слышь, Тошнотов, твоя мать, когда тебя рожала, она ТАК представляла твоё будущее?
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03.10.2022 14:23 Ответить
Це рузький? В нього і прізвише таке саме підгуляло, отакі справжні рузькі вітязі))) з дебильним рилом
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03.10.2022 14:28 Ответить
вот такие чмошники и думают что они руские, а мі на их азиатские лица смотрим и ржем
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03.10.2022 14:29 Ответить
Подполковник тошнотов и капитан козлов )))
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03.10.2022 14:28 Ответить
отлично!
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03.10.2022 14:28 Ответить
а скільки цьому рочків,що воно вже підполковник?як люся "напрацював"?
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03.10.2022 14:28 Ответить
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03.10.2022 14:32 Ответить
Брызги, сопли, каблуки
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03.10.2022 15:48 Ответить
Такі люди і без намордника .
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03.10.2022 14:38 Ответить
Взагалі то старший лейтенант.
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03.10.2022 14:42 Ответить
Оце одеробло - випускник 2009 року з рязанської *********.
ПідраХуємо:
-2009 - 21-22 роки, лейтенант;

- 2011 (+2) роки, ст. лейтенант;
- 2014 (+3) роки, капітан;
- 2018 (+4) роки, майор;
- 2022 (+4) роки, підполковник.
Далі *******, все по плану, достроково нічого тіло не отримувало - ****** вчилось, ****** служило.
Амінь
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03.10.2022 14:43 Ответить
Та не "амінь", а пи@дець!
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03.10.2022 14:49 Ответить
Ок.
Згоден.
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03.10.2022 15:26 Ответить
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03.10.2022 14:48 Ответить
некогда ему себя беречь было , всё о народе думал.
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03.10.2022 15:04 Ответить
А мог бы просто орехи продавать с куркумой. Или на домбре тренькать.
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03.10.2022 15:02 Ответить
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03.10.2022 15:07 Ответить
типова татарва і типова кацапська пика
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03.10.2022 15:10 Ответить
И главное - смотрит душевно, как будто живой......
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03.10.2022 15:32 Ответить
taki da - vse po domašnemu...
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03.10.2022 21:16 Ответить
Настоящий хрюсский ,какой то хач-трюкач
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03.10.2022 15:47 Ответить
Респект!
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03.10.2022 15:47 Ответить
Фото зроблено з «любов'ю», родичам буде до вподоби .
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03.10.2022 22:36 Ответить
кацапським чурбанам дорога в спам
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04.10.2022 06:41 Ответить
Ось як вата підгорає, зачепила я ваньку
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04.10.2022 19:20 Ответить
мабудь ти нікчема ще та але со свістком
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04.10.2022 22:00 Ответить
 
 