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ВСУ ликвидировали российского подполковника Ташматова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники ликвидировали подполковника Олега Ташматова
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
По его словам, Ташматов был подполковником и заместителем командира 83 десантно-штурмовой бригады РФ.
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"упал с лестницы" (С)
Мабуть, прямо типовий мацквіч із рубльофкі!! Свого не маючи, по українським будинкам нишпорив…
Що воно шукало в Мирній Україні, те від Хліборобів і отримало !!!
Цікаво, скільки їх ще на парашці залишилося????
ПідраХуємо:
-2009 - 21-22 роки, лейтенант;
- 2011 (+2) роки, ст. лейтенант;
- 2014 (+3) роки, капітан;
- 2018 (+4) роки, майор;
- 2022 (+4) роки, підполковник.
Далі *******, все по плану, достроково нічого тіло не отримувало - ****** вчилось, ****** служило.
Амінь
Згоден.