ВСУ ликвидировали российского подполковника Ташматова

Украинские защитники ликвидировали подполковника Олега Ташматова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его словам, Ташматов был подполковником и заместителем командира 83 десантно-штурмовой бригады РФ.

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