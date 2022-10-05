Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью (обновлено)

Враг нанес ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Враг нанес ракетный удар по областному центру. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", - отметил он.

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Позже Старух добавил, что враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города.

"Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется. Сработали силы противовоздушной обороны", - отметил глава ОВА.

В свою очередь, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ракетного удара разрушены объекты инфраструктуры.

"Сегодня в начале десятого утра рашисты снова атаковали Запорожье. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие. На местах работают соответствующие службы. Прошу вас не забывать о правилах неразглашения информации и не публиковать фото и видео с мест прилетов", - написал он.