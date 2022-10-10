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Новости Агрессия России против Украины
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Россия на предложения подлинного мира отвечает ракетными ударами. Зеленский показал последствия ракетного удара по Киеву. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский обнародовал фото последствий ракетного удара по Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook президента Украины.

"Сегодня весь мир в очередной раз увидел подлинное лицо государства-террориста, убивающего наших людей. Не только на поле боя, но и в мирных городах. Страны, прикрывающей разговорами о мире свою настоящую, кровавую и преступную сущность и цель. А на все предложения настоящего мира отвечает ракетными ударами. Это все только доказывает, что освобождение всей нашей земли – единственный фундамент мира и безопасности для всех украинцев", - написал Зеленский.

Россия на предложения подлинного мира отвечает ракетными ударами. Зеленский показал последствия ракетного удара по Киеву 01
Россия на предложения подлинного мира отвечает ракетными ударами. Зеленский показал последствия ракетного удара по Киеву 02
Россия на предложения подлинного мира отвечает ракетными ударами. Зеленский показал последствия ракетного удара по Киеву 03
Россия на предложения подлинного мира отвечает ракетными ударами. Зеленский показал последствия ракетного удара по Киеву 04
Россия на предложения подлинного мира отвечает ракетными ударами. Зеленский показал последствия ракетного удара по Киеву 05
Россия на предложения подлинного мира отвечает ракетными ударами. Зеленский показал последствия ракетного удара по Киеву 06
Россия на предложения подлинного мира отвечает ракетными ударами. Зеленский показал последствия ракетного удара по Киеву 07
Россия на предложения подлинного мира отвечает ракетными ударами. Зеленский показал последствия ракетного удара по Киеву 08
Россия на предложения подлинного мира отвечает ракетными ударами. Зеленский показал последствия ракетного удара по Киеву 09
Россия на предложения подлинного мира отвечает ракетными ударами. Зеленский показал последствия ракетного удара по Киеву 10

Также смотрите: В результате ракетного удара погибли 9 осей Еще 36 - получили ранения, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Зеленский (20196) крылатые ракеты (878) обстрел (26850) Украина (44908)


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Топ комментарии
+26
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10.10.2022 14:24
+25
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10.10.2022 14:22
+22
З першого дня москалі ракетами гатять і будуть гатити,поки не буде хоча би відповіді по близьких аеродромах,на самій москальщині.
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10.10.2022 14:22
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З першого дня москалі ракетами гатять і будуть гатити,поки не буде хоча би відповіді по близьких аеродромах,на самій москальщині.
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10.10.2022 14:22 Ответить
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10.10.2022 14:22 Ответить
Помітним в цій характеристиці є місце, в якому йдеться про те, що Ірина Фаріон заохочувала вивчення російської мови іноземними студентами. «Будучи членом факультетського КІДу (Клубу інтернаціональної дружби - ред.), вона неодноразово проводила бесіди з іноземними громадянами з метою кращого вивчення ними російської мови», - йдеться в документі, підписаному Степаном Кубівим.
Ця характеристика-рекомендація стала потім підставою для того, аби Ірина Фаріон стала кандидатом в члени КПРС.
https://zaxid.net/chlenstvo_irini_farion_v_kprs_pidtverdzheno_ofitsiyno_n1297534
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10.10.2022 14:32 Ответить
30 років Україною правили комуністи і бувши члени комсомолу і Компартії. ВОНИ И ПОГРАБУВАЛИ УКРАЇНУ - мають дорогі вілли , яхти , заводи
ВАС, дивлюсь , це не засмучувало .

а ось Фаріон вам поперек глотки 🤣🤣🤣
ВИ ТРОЛЬ ОТ КАЦАПІВ
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10.10.2022 14:53 Ответить
ЯкА правда ? КАЦАПСЬКІ МЕТОДІЧКІ ШТУДУЕТЕ ? Лучше сами с Цензора валить , не фер тут кацапську правду ліпити
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10.10.2022 15:10 Ответить
І це все? Більшість політиків мають на порядки більше провин.Але зараз патріотами вважаються.
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10.10.2022 15:01 Ответить
1. Особисто для мене цього достатньо, а інші хай думають як хочуть.
2. По "патріотам" - це тому, що
а) в Україні досі немає інституту репутації, і не скоро буде
б) більшість населення до цього часу отримує інформацію або з телевізора, або з обласної газети. І знає тільки те, що там показали/написали.
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10.10.2022 15:13 Ответить
Да йдіть вже до московіі, троль кацапський
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10.10.2022 15:17 Ответить
Так. Просто дивуюсь . Проковтнули грабунок богатоі країни , не вигнали олігархів , які грабують українців . А Фаріон ( філолог с одніею квартирою) ВСЕ ЇМ ПОПЕРЕК ГОРЛА .
В НЕЇ зараз прекрасні патріотичні відео . Так ні , кожен раз найдеться якась тварина , що почне трясти старими методичками
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10.10.2022 15:15 Ответить
Справжній член КПРС...
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10.10.2022 14:34 Ответить
Ze предлагало ***** справжній мир. Може воно проговорилось???
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10.10.2022 14:24 Ответить
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10.10.2022 14:24 Ответить
Протоколи засідань парткому Львівського державного університету ім. І. Франка, а також засідань комітету комсомолу цього вишу підтверджують https://www.pravda.com.ua/news/2013/11/19/7002519/ членство депутата "Свободи" Ірини Фаріон у Компартії Радянського Союзу (КПРС) .

...Третім питанням порядку денного цього засідання було "Про надання характеристики-рекомендації для вступу кандидатом в члени КПРС тов. Фаріон І.Д.".

Помітним в цій характеристиці є місце, в якому йдеться про те, що Фаріон заохочувала вивчення російської мови іноземними студентами.

Ця характеристика-рекомендація стала потім підставою для того, аби Ірина Фаріон стала кандидатом в члени КПРС.

Справа №248, опис №2, фонд №92 містить, зокрема, протокол засідання парткому ЛДУ ім. І. Франка від 3 квітня 1987 року. У порядку денному цього засідання стоїть питання про прийом Ірини Фаріон кандидатом в члени КПРС. Позитивне рішення прийняли одноголосно.
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10.10.2022 14:35 Ответить
Та йдіть ви на)(*й, чистоплюї. В совєцькому союзі всі були комсомольцями.
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10.10.2022 14:45 Ответить
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10.10.2022 14:47 Ответить
а ты как я понимаю в это время партизанил в подмосковье
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10.10.2022 16:59 Ответить
а хто цього Барана призначав? Спочатку міністром, де цей ідіот на спільні пресухі з Хомчаком двічі (!!!) сказав, що МФВ погано фінансує ЗСУ (навіть Хомчак був шокований його тупісттю), а потім послом? Хто цей потужний політик?
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10.10.2022 14:36 Ответить
А Хомчака вроде Гриценко приволок?

Потім його жинку в ОДА ЧЕРНІГІВСКЕ назначили
Ось скажить , хто лоббировал все це мурло ?
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10.10.2022 14:49 Ответить
Гриценко приволок Барана. Хомчак от Дяди Бени.
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10.10.2022 14:52 Ответить
а чи політик він? той, хто призначив...
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10.10.2022 14:49 Ответить
Хватит скиглить, давай ответку! За 7,5мес. должны быть уже готовы ракеты дальнего действия, где они?
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10.10.2022 14:25 Ответить
в асфальт закатали.
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10.10.2022 14:49 Ответить
забудьте ***** слово "мир",тільки ПЕРЕМОГА!!!!
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10.10.2022 14:26 Ответить
мир з кацапією може бути..на наших умовах
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10.10.2022 14:28 Ответить
Больше всего русня боится ответственности. Даже ядерные взрывы и адские санкции так не пугают рашистов как ответственность за их преступления. Русня это нация инфантилов которые привыкли что за них отвечает царь, а когда стучат в их дверь, они ссутся от перепуга. Привлечь ублюдков к ответственности вот главные цели Украины.
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10.10.2022 14:27 Ответить
100% Гиркин призывающий к тотальной войне путина, на самом деле не хочет войны, - он хочет избежать своей персональной ответсвенности за убийства Рыбака, Поправко и уничтожение МН17.
А как Марго Симонян запела, - "она не власть", - боится своей персональной виселицы за разжигание. Все ответят за свое, - путину-путина, гиркину-гиркина, симонян-симонянове, а Васяну из Мухосранска, -Васяново.
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10.10.2022 15:30 Ответить
Зедибілізм цієї гниди вже остогид. Прийде часперемоги над рашистами, зевиродки відповісте за все: Оман, вагнергейт, розмінування Чонгару, велике крадівництво, знищення бюджету ЗСУ і т.д.
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10.10.2022 14:28 Ответить
Вони гірші рашистів.
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10.10.2022 14:32 Ответить
какой мир с гитлером ?

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10.10.2022 14:30 Ответить
Ця зелена наволоч вже потякає про якийсь мир. Навіть не мрій, уперед ногами поїдеш ...
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10.10.2022 14:30 Ответить
***** показал всему миру что никакого мира никогда не будет пока московский режим существует и пока ему не сломаем хребет. И не зависит ето от того согласится Украина на перемирие или не согласится. Украина всега будет на крючке. Потому что в любой момент что то ***** не понравится что делается в Киеве он сразу будет бомбить нас ракетами и требовать новый уступок и покорности.
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10.10.2022 14:31 Ответить
Це було сказано, а мріялось про інше.
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10.10.2022 14:33 Ответить
ну хоч вже додовбай їм той міст кримський за це,хоть щось зроби,Зєля миролюбний ти!
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10.10.2022 14:33 Ответить
Сценаристы квартала уже пишут текст для вечернего звэрнэння гунявого (Кто вдруг пропустит я расскажу что там будет) -тераристы вы атветите мы найдём и накажим инфраструктура западные партнёры мирные граждане па мирным абъектам И ни слова не будет про удары по вражеской территории (Патамушта терпила и лох)
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10.10.2022 14:34 Ответить
а є чим в'***** по касапам? чи є такі ракети? чи в асвальт закатані?
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10.10.2022 14:48 Ответить
Мост - законная военная цель, да и подорвали его видимо сами буряты. Вы же просто убиваете тупо гражданский, как нацисты заложников.
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10.10.2022 14:38 Ответить
Причина ракетного обстрела совершенно другая, а не "мірніе ініціатіві". В Луганской области вчера образовался оперативный фронт длиной 40 км и он продвинулся вглубь области на 5 км. Под зачистку от орков уже попали сёла луганщины СтельмахІвка, Андріівка, Новоєгорівка, Новолюбівка, Невське, Новосадове.
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10.10.2022 14:36 Ответить
ждем новостей хороших , скорей всего твари сами мост лупнули обвинили Украину и "понятиям" дали "ответку" по городам Украины
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10.10.2022 14:44 Ответить
абстрелі па расеющьке есть? Нет? Уверен что нет? А если найду? А вот сматри у тебя абстрел в кармане! Я подложил? Ну ті договорился...
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10.10.2022 14:57 Ответить
"Я в своем мозгу войну уже прекратил и вижу мир в глазах путина". Видимо пианисту подвезли другой мозг с глазами.
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10.10.2022 14:40 Ответить
Війна не закінчиться навіть на визнаних кордонах України. Симетрична відповідь - є мир. На ракети - ракетою, на ядер - ядером.
8 міс. під_ри обстрілюють Україну, в самих навіть вікна цілі.
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10.10.2022 14:40 Ответить
Друзі багато хто пише треба дати відповідь по містам росії . Яна вашій стороні ，але чи дійсно ви думаєте що це щось змінить у війні на півдні сході ? Ви думаєте що росія зменшить обстріли якщо бити у відповідь по їх містах? Ви подивіться на них це хворі люди ! Що ви від них хочете ? Вони неноромальні !，наша відповідь повинна бути котлами оточеннями знищенням складів солдатів та офіцерів ! Вони злякали українців ? випустили скільки 70-80 ракет з яких 50% збито ，пошкодили певні лінії електропередач і що ? Ми їх сук клятих небоїмося діти в підземці співають гімн!
Нажаль загиблих неповернеш - це ціна нашої перемоги ，страшенна ціна ! Яку ми платимо за 20 років сліпої політики з федерастами!
Вони роблять ці теракти тому що хочуть примусити україну до переговорів ，росія програє війну від України !!!! Ви думаэте що влада федерастів вціліє після нашої перемоги !? Потерпіти поразку від коклів ?в них цн в голові невкладається
Якщо зараз союзники терміново не дадуть більше військової допомоги то я просто забираю всі свої слова бо тоді я незнаю як і що може бути далі ，тепер слово за союзниками
БІЛЬШЕ ППО БІЛЬШЕ ЗБРОЇ БІЛЬШЕ САНКЦІЇ
Треба ставити питання про скасування усіх віз до країнЕС руським свиням - нехай сидять вдома
Перемога буде за нами ，це всі розуміють
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10.10.2022 14:42 Ответить
Змінить змінить! Хай їх цивіли теж ссуться і сруться по 3-4 рази на день від виття сирен. Хай масово тікають, хай розкуповують сіль та сірники, хай роблять черги на заправках та виїздах з міст. Хай буде паніка і сльози, і виття. Як гарно було як криський міст *******, чи не так? А уявіть собі, як гарно буде, як ******* бєлгарад і гомєль? А ви кажете, не змінить, ех ви
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10.10.2022 15:38 Ответить
Якого "справжнього миру"? Знову за рибу гроші, знову "заглянуть в глаза"? Може, краще як Гамлет - зазирнути у глазниці бідного Йорика? Ти ж вже відмовився від будь-яких перемовин з #уйлом, та і воно вже нічого від тебе не очікує, то про який "справжній мир" йдеться?
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10.10.2022 15:40 Ответить
Выбрали в 2019 дурака пророссийского, ошибка дорого обходится
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10.10.2022 18:14 Ответить
 
 