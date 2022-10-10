Россия на предложения подлинного мира отвечает ракетными ударами. Зеленский показал последствия ракетного удара по Киеву. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский обнародовал фото последствий ракетного удара по Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook президента Украины.

"Сегодня весь мир в очередной раз увидел подлинное лицо государства-террориста, убивающего наших людей. Не только на поле боя, но и в мирных городах. Страны, прикрывающей разговорами о мире свою настоящую, кровавую и преступную сущность и цель. А на все предложения настоящего мира отвечает ракетными ударами. Это все только доказывает, что освобождение всей нашей земли – единственный фундамент мира и безопасности для всех украинцев", - написал Зеленский.





















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