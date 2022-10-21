Вечером 20 октября ВСУ обстреляли Антоновский мост в оккупированном Херсоне. ВИДЕО
Вечером 20 октября телеграм-каналы опубликовали кадры взрывов на Антоновском мосту в оккупированном Херсоне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
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а наведену ворогом переправу, по якій вони тікають з Херсона, є відомості про вдалі влучання
Вони бачать його навіть самі, і крім того розвідувальний літак друзів мабуть час від часу пролітає за кордоном та підказує, можливо і так як ви кажете, але думаю, що це не основний спосіб.
А міст ремонтують постійно, тому потрібно його приводити в "добрий" стан. На жаль великих ракет немає.
протер ракету, майже як дівчину погладив - і пазла складуєтья!
Втім, як завжди.
12 пострілів по Антонівському мосту, 11 ракет збито, і в підсумку 6 прильотів.
Прилетіло по цивільним на переправі о 23:00, в той час, коли в Херсоні комендантська година починається з 22:00. А переправа працює з 07:00 до 20:00.
Пропагандистів математиці не вчать.
та i хто вчить? - такі ж самі підари...
Украинские войска выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, информация по погибшим уточняется, заявили экстренные службы области
***
https://t.me/rian_ru/182685 РИА Новости
Рогов заявил, что в результате украинского удара по переправе в Херсоне погибли 3 человека, ранены еще 10
*****
https://t.me/BerezaJuice/22271 Борислав Береза
Тот случай, когда русня ****** и не краснеет. А кто же это ночью из гражданских пользуется переправой, если в Херсоне оккупанты ввели комендантский час и гражданским запрещено не только переправляться, но и на улице появляться? А? *******, давайте по новому, а то это вранье слишком очевидно. Нехер было пытаться технику с соддатней по переправе гнать. Теперь их больше нет. Как говорил Путин - они утонули.
Что с ******, русня?
*****
А.М.: свої втрати касапи зазвичай зменшують на порядок. Ну, і вночі вони не здатні порахувати, скільки їхніх орків втонуло, себто, "пропало без весті" зе їхньою термінологією.