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Вечером 20 октября ВСУ обстреляли Антоновский мост в оккупированном Херсоне. ВИДЕО

Вечером 20 октября телеграм-каналы опубликовали кадры взрывов на Антоновском мосту в оккупированном Херсоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

мост (1027) Херсон (2802)


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Топ комментарии
+51
Чим більше рашистів здохне, тим скоріше закінчиться війна.
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21.10.2022 00:04
+31
військові вицілюють не сам міст

а наведену ворогом переправу, по якій вони тікають з Херсона, є відомості про вдалі влучання
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21.10.2022 00:41
+29
Салют уходящім колаборам і смерть кацочмобікам.
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21.10.2022 00:06
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Чим більше рашистів здохне, тим скоріше закінчиться війна.
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21.10.2022 00:04 Ответить
Салют уходящім колаборам і смерть кацочмобікам.
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21.10.2022 00:06 Ответить
військові вицілюють не сам міст

а наведену ворогом переправу, по якій вони тікають з Херсона, є відомості про вдалі влучання
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21.10.2022 00:41 Ответить
Чудово
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21.10.2022 00:49 Ответить
Смотрю почему то целят все время возле опоры. Больше 100 ракет уже потратили а ему ничего. Может нужно целить посередине пролета чтобы он упал?
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21.10.2022 00:08 Ответить
Кацапи вже його сто раз латали листами сталі з суднобудівного заводу та зверху заливали дорожне покриття.
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21.10.2022 00:15 Ответить
Явно, що біля мосту працює московитська ППО (видно пуски зенітних ракет). Ворога не варто недооцінювати
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21.10.2022 00:13 Ответить
Можливо на цьому етапі головною ціллю виступає не сам міст, а вороже ППО, що типу його захищає
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21.10.2022 00:13 Ответить
Можливо, HIMARS'и слугують приманкою, щоб ворожа ППО себе демаскувпла. І вже завтра по цих точках відпрацюють протирадіолокаційні ракети
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21.10.2022 00:16 Ответить
Не треба відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні.
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21.10.2022 00:35 Ответить
100% не відкладай пянку на завтра, а **** на потім
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21.10.2022 07:25 Ответить
ППО гарно валять з літаків HAMS-ами.
Вони бачать його навіть самі, і крім того розвідувальний літак друзів мабуть час від часу пролітає за кордоном та підказує, можливо і так як ви кажете, але думаю, що це не основний спосіб.
А міст ремонтують постійно, тому потрібно його приводити в "добрий" стан. На жаль великих ракет немає.
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21.10.2022 01:35 Ответить
Швидкі на міст поїхали - влучання є.
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21.10.2022 00:26 Ответить
Tak pod mastom ruskie sdelali perepravu iz barzh , naverna po nim i bil udar . 🤔
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21.10.2022 00:27 Ответить
Удары наносятся по паромной переправе орков, которую они устроили вдоль моста, используя мостовые опоры. Бегут твари из Херсона.
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21.10.2022 11:41 Ответить
Наші стриляють по понтонній переправі,збудованной свинособаками з барж впритул до мосту,по цьому мосту щурі кацапськи втікають с Херсону,діждались наповнення на понтонному мосту і жахнули,завтра мають бути чудові новини...
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21.10.2022 00:32 Ответить
Кацапы выводят с правого берега свою группировку, но технику нужно оставить по программе ленд-лиз для ЗСУ, поэтому для переправки на левый берег вместо баржевого моста лучше использовать катера, водные скутера, надувные матрасы, надувные бананы, плюшки и другие плав средства, которые можно найти на курортах левого берега херсонщины. Чмобиков, для прикрытия отступления можно переправлять обратно на правый берег теми же средствами.
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21.10.2022 00:49 Ответить
у керченької срані з переляку там друга полоса не впала?
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21.10.2022 00:52 Ответить
головне все робити з "любов'ю" до кацапів...
протер ракету, майже як дівчину погладив - і пазла складуєтья!
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21.10.2022 00:57 Ответить
Російська пропаганда жжот.

Втім, як завжди.

12 пострілів по Антонівському мосту, 11 ракет збито, і в підсумку 6 прильотів.

Прилетіло по цивільним на переправі о 23:00, в той час, коли в Херсоні комендантська година починається з 22:00. А переправа працює з 07:00 до 20:00.

Пропагандистів математиці не вчать.
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21.10.2022 01:13 Ответить
тих підарів нічому не вчать, бо смислу нема - необучаємі вони.
та i хто вчить? - такі ж самі підари...
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21.10.2022 01:23 Ответить
Все нормально з математикою: 12-11=1 результативний постріл, тобто 1 ракета (що проскочила ППО) дає 6 прильотів. Просто ракета з гумовою основою. До речі, ще й досі стрибає, отже завтра прочитаємо про 10-15 прильотів.
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21.10.2022 01:42 Ответить
з півночі до утра хлопці діло роблять - дай їм Боже сили і натхнення!
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21.10.2022 01:39 Ответить
https://t.me/rian_ru/182683 РИА Новости
Украинские войска выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, информация по погибшим уточняется, заявили экстренные службы области
***

https://t.me/rian_ru/182685 РИА Новости
Рогов заявил, что в результате украинского удара по переправе в Херсоне погибли 3 человека, ранены еще 10
*****

https://t.me/BerezaJuice/22271 Борислав Береза
Тот случай, когда русня ****** и не краснеет. А кто же это ночью из гражданских пользуется переправой, если в Херсоне оккупанты ввели комендантский час и гражданским запрещено не только переправляться, но и на улице появляться? А? *******, давайте по новому, а то это вранье слишком очевидно. Нехер было пытаться технику с соддатней по переправе гнать. Теперь их больше нет. Как говорил Путин - они утонули.

Что с ******, русня?
*****

А.М.: свої втрати касапи зазвичай зменшують на порядок. Ну, і вночі вони не здатні порахувати, скільки їхніх орків втонуло, себто, "пропало без весті" зе їхньою термінологією.
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21.10.2022 01:52 Ответить
Писали ще в день, що кацапи виводять пішки ще боєздатних втомлених військових (залишки десанту, мотострілків, піхоту, росгвардію) та заводить туди якусь кількість чмобіків на м'ясо, щоб вони там ще пару днів потримались.... Ну а русня звичайно ж зараз напише, що укронацисти ******** цивільних, що евакуюються
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21.10.2022 02:20 Ответить
Хер Сон
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21.10.2022 05:50 Ответить
Если они не смогут оттуда выбраться, то возможно и дамбу не подорвут. Не топить же своих.
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21.10.2022 06:47 Ответить
Для правого берега підрив дамби нічого, практично, не дасть - він високий. Вода розтечеться по лівобережжю.
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21.10.2022 08:06 Ответить
Та вже ніколи каци не зможуть підняти воду в канал для кримнашу. Її качали в Таврійську з високого рівня.
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21.10.2022 11:56 Ответить
На ватных видео с "эвакуацией "рашисты еще используют катера для депортации херсонцев в рашку и на территории оккупированные рашкой.Может по ним тоже стоит вдарить ночью когда мирные на них не возят ?
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21.10.2022 07:02 Ответить
Дай, бог , сьогоднi звiльнити Херсон, а пыня , щоби не встиг отримати полiтичний прихисток в Китаi, бо його сама кремлядь придушить.
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21.10.2022 09:26 Ответить
 
 