Без электроэнергии остается четверть потребителей Хмельнитчины

Около четверти потребителей Хмельницкой области все еще остаются без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информирует Цензор.НЕТ.

"Энергетики в режиме нон-стоп работают над тем, чтобы как можно быстрее наладить надлежащее функционирование системы распределения электроэнергии, поэтому прошу всех отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и набраться терпения, ведь только так мы можем выстоять в этой войне с энергетическим террором рашистов" , – отметил Гамалий.

Гамалий добавил, что сейчас энергетики не могут предусмотреть, на каких именно линиях может быть применено стабилизационное отключение, поскольку "оно является мерой оперативного реагирования на критическую перегрузку, поэтому будет в нашем доме свет или нет - это действительно зависит от каждого из нас".

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