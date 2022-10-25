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Газ (9402) Харьковщина (5576) Купянск (542)

В деоккупированном Купянске начали подключать газ

газ,куп'янськ

В Купянске начали подключать газ, за день подключили 1,5 тыс. домов.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Только за один день специалисты "Харьковгаза" подключили к энергоресурсу 1,5 тыс. домов купянчан. Продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в частном и многоквартирном секторах города", - говорится в сообщении.

Всего за понедельник природный газ получили почти 2,3 тыс. домовладений в освобожденных громадах Изюмского, Купянского, Чугуевского, Харьковского районов области.

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Рашизм пішов - життя прийшло!
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25.10.2022 19:37 Ответить
орчатина и так не понимала что с этим делать.
не видели чтоли их уровень "цивилизации"?

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25.10.2022 20:23 Ответить
Уверен что такое в происходило в реале весной, когда бурятские мародеры в предместях Киева утащили много таких электрических чайников без подключающих поддонов.
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25.10.2022 22:09 Ответить
 
 