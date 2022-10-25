В деоккупированном Купянске начали подключать газ

В Купянске начали подключать газ, за день подключили 1,5 тыс. домов.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Только за один день специалисты "Харьковгаза" подключили к энергоресурсу 1,5 тыс. домов купянчан. Продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в частном и многоквартирном секторах города", - говорится в сообщении.

Всего за понедельник природный газ получили почти 2,3 тыс. домовладений в освобожденных громадах Изюмского, Купянского, Чугуевского, Харьковского районов области.

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