Германия отправила в Украину 18 разведывательных беспилотников

Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи, в который, в частности, вошли 18 разведывательных беспилотников. Кроме того, ФРГ предоставила другие необходимые защитникам Украины средства", - говорится в сообщении.

