Германия отправила в Украину 18 разведывательных беспилотников

Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи, в который, в частности, вошли 18 разведывательных беспилотников. Кроме того, ФРГ предоставила другие необходимые защитникам Украины средства", - говорится в сообщении.

Читайте: Германия передала Украине новый пакет помощи: бронеавтомобили, ракеты для ПВО и защиту от дронов

беспилотник (4105) Германия (7219) Украина (45071)
+10
10.11.2022 17:00 Ответить
+9
Це "очі",які допомагатимуть нашим бійцям вилучати скупчення техніки та орків.
Дякуємо нашим друзям.
10.11.2022 16:56 Ответить
+8
яа-яа-натюрліх герр Шольц данке шон
а чмеркельша на гівно сходить зараз
10.11.2022 16:46 Ответить
яа-яа-натюрліх герр Шольц данке шон
а чмеркельша на гівно сходить зараз
10.11.2022 16:46 Ответить
путлєр-капут...
10.11.2022 16:47 Ответить
Німці схоже зрозуміли хто переможе
10.11.2022 16:51 Ответить
За все дякуєм, але це дуже мало.
10.11.2022 16:52 Ответить
сподіваюся не maviсi з алі.
10.11.2022 16:53 Ответить
цікаво, яких
10.11.2022 16:53 Ответить
Німці ведуть боротьбу за лідерство у військових поставках?
10.11.2022 16:53 Ответить
10.11.2022 17:00 Ответить
Докуем дуже👍👏👏
10.11.2022 17:01 Ответить
у Перемоги буде багато "батьків.
10.11.2022 18:12 Ответить
До речі, а почому нині приймають на пу
нктах кольоровий метал?
10.11.2022 17:03 Ответить
Gib uns mehr
10.11.2022 17:31 Ответить
Усі відправляють, а до фронту це мабуть таки не доходить.
На Бахмутському та Херсонському напрямках йдуть важкі бої, повідомляє Цензор, вкрай потрібні дрони, тепловізори, приціли.
Невже на фронт все необхідне обладнання постачають лише волонтери?
10.11.2022 17:44 Ответить
Щиро дякуємо, Германіє.
10.11.2022 17:47 Ответить
 
 