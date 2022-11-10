Германия отправила в Украину 18 разведывательных беспилотников
Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи, в который, в частности, вошли 18 разведывательных беспилотников. Кроме того, ФРГ предоставила другие необходимые защитникам Украины средства", - говорится в сообщении.
а чмеркельша на гівно сходить зараз
Дякуємо нашим друзям.
нктах кольоровий метал?
На Бахмутському та Херсонському напрямках йдуть важкі бої, повідомляє Цензор, вкрай потрібні дрони, тепловізори, приціли.
Невже на фронт все необхідне обладнання постачають лише волонтери?