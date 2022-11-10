Уоллес об отступлении России из Херсона: Увидим – поверим

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что к заявлениям российских военных об отступлении с правого берега Днепра в Херсонской области нужно относиться осторожно.

Об этом Уоллес сказал во время встречи министров обороны стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Тот факт, что они (россияне) объявили о намерении покинуть единственный областной центр, который им удалось захватить, должен быть достаточно значительным психологическим ударом. Конечно, это же Россия, поэтому мы еще не видели, чтобы они массово выходили", – отметил британский министр.

Читайте: Министры обороны Британии, Нидерландов и Латвии выступили против любого давления на Украину относительно переговоров с РФ

"Мы поверим в это (отступление), когда увидим это, и я думаю, что мы все, как и президент (Украины Владимир) Зеленский, должны опасаться, что россияне могут пойти на уловки и что-то подобное", – добавил он.

По словам Уоллеса, если российские войска действительно выйдут из Херсона, то возникает вопрос "для чего это все было?" "Ради чего были десятки тысяч смертей, когда ни одной из своих главных целей они не смогли удержать или захватить с февраля?" – заметил глава британского Минобороны.