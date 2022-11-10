РУС
Уоллес об отступлении России из Херсона: Увидим – поверим

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что к заявлениям российских военных об отступлении с правого берега Днепра в Херсонской области нужно относиться осторожно.

Об этом Уоллес сказал во время встречи министров обороны стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Тот факт, что они (россияне) объявили о намерении покинуть единственный областной центр, который им удалось захватить, должен быть достаточно значительным психологическим ударом. Конечно, это же Россия, поэтому мы еще не видели, чтобы они массово выходили", – отметил британский министр.

Читайте: Министры обороны Британии, Нидерландов и Латвии выступили против любого давления на Украину относительно переговоров с РФ

"Мы поверим в это (отступление), когда увидим это, и я думаю, что мы все, как и президент (Украины Владимир) Зеленский, должны опасаться, что россияне могут пойти на уловки и что-то подобное", – добавил он.

По словам Уоллеса, если российские войска действительно выйдут из Херсона, то возникает вопрос "для чего это все было?" "Ради чего были десятки тысяч смертей, когда ни одной из своих главных целей они не смогли удержать или захватить с февраля?" – заметил глава британского Минобороны.

+9
арбуз рузге порвали
10.11.2022 20:36 Ответить
+9
Мисливець зі стажем пропонує:

Аби не потрапити в пастку, першими в Херсон треба запускати шатли iз зеленим мотлохом на чолі з Верещук і Єрмаком.
Якщо підірвуться - нічого не втратимо.
Якщо ні - значить, йдемо до Дніпра.

(с)
10.11.2022 20:50 Ответить
+9
Недолго мучился Херсон
В объятиях мачехи России
Шойгу сказал: пошли домой
Пока ***** не получили.
10.11.2022 20:54 Ответить
Твари, здохните.
10.11.2022 20:34 Ответить
Сьогодні США оголосять новий пакет військової допомоги для України.

Він включатиме, наприклад, ракети до систем HAWK i Avenger, - радник з нацбезпеки США Джейк Салліван.
10.11.2022 20:45 Ответить
арбуз рузге порвали
10.11.2022 20:36 Ответить
Є у россіян метод робити котли і потім виставляти вимоги ( іловайск)
Відімо вони приготували котел до омріяних перемовин. Кацапов треба перехитрити
10.11.2022 20:38 Ответить
Не думаю, что лини на карте отражают боевую обстановку на передке.
10.11.2022 20:45 Ответить
я не знаю як це коментувати...🙏думаю рано але цікаво
"российские телеграмм-каналы пишут что..Отдельные подразделения украинских войск уже вошли в Херсон"
10.11.2022 20:36 Ответить
Так...
10.11.2022 20:47 Ответить
Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·

https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1590603633250271232 11 ч

Впервые посмотрел дегенерала Суровикина. *****, а у них хоть кто-то, кроме олигофренов, в принципе есть? Ну это же клинический дебил. Человек, в стадии распада личности. Натуральный орк.
10.11.2022 20:38 Ответить
Він удає з себе дурнуватого. Насправді накрав стільки, що десять розумних не змогли б
показать весь комментарий
10.11.2022 20:41 Ответить
А тут трішечки фактів https://theins.ru/news/256880
10.11.2022 21:09 Ответить
Це Бабченко написав, до речі)))
показать весь комментарий
10.11.2022 21:00 Ответить
саме він
показать весь комментарий
10.11.2022 21:01 Ответить
Не вірять...
Хіба пітуну можна не вірити???
Ги...
10.11.2022 20:38 Ответить
Виявляється в цьому світі є наївні люди, які вірять, що РФ добровільно здасть Херсон
показать весь комментарий
10.11.2022 21:00 Ответить
Соединенные Штаты объявляют об еще одном пакете помощи в сфере безопасности для Украины, поскольку страна защищается от вторжения России, заявил в четверг журналистам советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Новый пакет будет включать дополнительные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для систем ПВО HAWK, а также для систем ПВО Avenger. «Сегодня Соединенные Штаты объявят об очередном пакете помощи в сфере безопасности для Украины, включая важные вклады в противовоздушную оборону», - сказал Салливан журналистам в Белом доме. «Это оборудование дополнит другие средства противовоздушной обороны, объявленные нашими союзниками и партнерами». «Эта усиленная противовоздушная оборона будет иметь решающее значение для Украины, поскольку Россия продолжает использовать крылатые ракеты и беспилотники иранского производства для нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру», - сказал он.
10.11.2022 20:40 Ответить
10.11.2022 20:45 Ответить
Вже в Херсоні... Цапи, покинуті ахфіцерами, просто разбігаються Ніч буде чудовою.
показать весь комментарий
10.11.2022 20:46 Ответить
Мисливець зі стажем пропонує:

Аби не потрапити в пастку, першими в Херсон треба запускати шатли iз зеленим мотлохом на чолі з Верещук і Єрмаком.
Якщо підірвуться - нічого не втратимо.
Якщо ні - значить, йдемо до Дніпра.

(с)
10.11.2022 20:50 Ответить
10.11.2022 20:51 Ответить
Операция идёт по плану, просто очень коварному.
показать весь комментарий
10.11.2022 20:52 Ответить
10.11.2022 20:52 Ответить
10.11.2022 20:54 Ответить
А как все начиналось)
10.11.2022 20:53 Ответить
А Киеву 3 дня давали)
показать весь комментарий
10.11.2022 22:43 Ответить
Ну, в нас точно, не рукожопі, і з прапорами в Херсон не побіжуть. Молотим русню, поки тікає, а тоді по маленьку заходим
показать весь комментарий
10.11.2022 20:54 Ответить
В Херсоне и Каховке, в районе переправ через Днепр есть прилёты HIMARS, возможно бьют по отходящим колоннам российских войск.
показать весь комментарий
10.11.2022 20:56 Ответить
на посошок )))https://twitter.com/LoliPop85551922/status/1590771317959454722
10.11.2022 20:58 Ответить
Недолго мучился Херсон
В объятиях мачехи России
Шойгу сказал: пошли домой
Пока ***** не получили.
10.11.2022 20:54 Ответить
10.11.2022 22:44 Ответить
Відступ - не відступ росії із Херсона, це гра продати відступ, щоб навязати перемовини на умовах путіна, щоб зафіксувати інші окуповані території під собою.
показать весь комментарий
10.11.2022 21:55 Ответить
 
 