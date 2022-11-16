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Warner Bros. запретили российским телеканалам транслировать свои фильмы

warner,bros.

Голливудская киностудия Warner Bros. запретила трансляцию своих фильмов российским телеканалам, входящим в "Национальную медиагруппу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

Речь идет о каналах СТС, РЕН-ТВ, "Пятый канал" и "Домашний", а также видеосервис more.tv. Warner Bros. ввела запрет несмотря на то, что её лицензионные соглашения с российским прокатчиком действуют ещё как минимум полтора года.

Warner Bros. - одна из крупнейших мировых кинокомпаний. В числе её наиболее популярных проектов - восемь фильмов из саги о Гарри Поттере, "Годзилла 2: король монстров", кинокомиксы "Аквамен", "Чудо-женщина", "Лига справедливости" и многие другие. Эти фильмы набирали высокие рейтинги, в частности, на канале СТС - особенно во время новогодних каникул.

В то же время, как отмечает российский портал "Бюллетень кинопрокатчика", по итогам третьего квартала 2022 года в топ-50 самых популярных среди россиян кинокартин продукция Warner Bros. не вошла, хотя в предыдущие годы стабильно занимала ведущие места. Возможно, это связано с тем, что после начала военного вторжения в Украину российские телеканалы резко уменьшили долю развлекательного контента, заменив его новостным и пропагандистским.

После начала войны России в Украине основные голливудские кинопроизводители - Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony - приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России, некоторые из них потом окончательно ушли с российского рынка.

Автор: 

запрет (1708) россия (96057) трансляция (86) фильмы (401)


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Топ комментарии
+11
Сильна відповідь на ракетний удар по Польщі!
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16.11.2022 22:28
+8
Знову повернуться до заїжджених піратських відеокасет )
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16.11.2022 22:28
+6
Намекаете, шо русне скоро придется через речку Урал тикать от ЗСУ?
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16.11.2022 22:34
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Знову повернуться до заїжджених піратських відеокасет )
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16.11.2022 22:28 Ответить
Сильна відповідь на ракетний удар по Польщі!
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16.11.2022 22:28 Ответить
тебе что-то не нравится? а какие санкции может ввести конкретный бизнес?

здесь конкретный бизнес ввел санкции, которык он, конкретный бизнес, может ввести.

и это хорошо.

а за другими санкциями обращайтесь к государству, требуйте от руководства государств.
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17.11.2022 05:12 Ответить
Правильно, навіщо їм зарубіжні фільми? Хай лебедине озеро крутять, скоро знадобиться
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16.11.2022 22:29 Ответить
Пусть круглосуточно смотрят "Чапаева"
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16.11.2022 22:29 Ответить
Намекаете, шо русне скоро придется через речку Урал тикать от ЗСУ?
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16.11.2022 22:34 Ответить
Урал то надто просто. Через річку Туманну і тільки туди.
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16.11.2022 22:46 Ответить
💯
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16.11.2022 22:58 Ответить
Говорят, что Буденный, когда посмотрел первый раз "Чапаева", смахнул слезу и сказал "Я говорил Ваське, нужно учится плавать"
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17.11.2022 00:04 Ответить
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16.11.2022 22:47 Ответить
Ахах) срашисты прям обосрались от таких санкций. Хотя если серьезно то это приведет к отсутствию нормального студийного перевода новых фильмов. Будут учить Украинский)
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16.11.2022 22:54 Ответить
тебе что-то не нравится? а какие санкции может ввести конкретный бизнес?

здесь конкретный бизнес ввел санкции, которык он, конкретный бизнес, может ввести.

и это хорошо.

а за другими санкциями обращайтесь к государству, требуйте от руководства государств.
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17.11.2022 05:11 Ответить
Проспитесь.. Вы слишком агрессивны.
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17.11.2022 10:32 Ответить


и тебя вылечат...
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17.11.2022 13:01 Ответить
русские своими действиями вызывают такие последствия. у русских плохая культура и им нравиться жить в дерьме и плохие последствия. животные пропитые - совсем неадекватно себя ведут. Нужно население России - перевоспитывать! Немцев же перевоспитывали до 1990 года после второй мировой войны. Чтобы выросли пару поколений не нацистских. Вот так и русских нужно перевоспитывать! После второй мировой были зоны оккупации, вот так сейчас должны разделить Россию на зоны оккупации. русские просто дикие. Смотрел фильм про первую мировую документальный и там все люди в России не умели писать и читать. русские все стирали в озерах. Это все было не так давно 100 лет назад. И никто не воспитывал этих людей. Они росли под властью тирании. вот во что все вылилось, что отражение картины России - это толпа зверья. Народы России нужно взять на воспитание. Россию нужно разделить и дать права государств народам. И должны вырасти несколько поколений под новое воспитание.
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16.11.2022 22:59 Ответить
Россию сложно оккупировать. Просто нет в Европе столько народу. Было бы замечательно, если б смогли оккупировать обе столицы. Учитывая их знаменитую "вертикаль", определенный эффект это бы возымело. Кроме того, боюсь, что русские невоспитууемые. Немцы были нормальным народом, на который нашло своего рода помрачение, а русские, похоже, всегда были такими
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17.11.2022 08:08 Ответить
А кацапи так і послухались і перестали транслювати
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16.11.2022 23:53 Ответить
Кіно для бабуїнів? Від Братів Уорнерів? Ніхт популярен. Там на старотатарському мало говорять, ескременти не використовують в сімейних розбірках то що. Їм милий світ саме садиста а не спостерігача за садистом.
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17.11.2022 06:03 Ответить
та їм по
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17.11.2022 08:22 Ответить
 
 