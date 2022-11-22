С начала ноября враг обстрелял Сумщину более 170 раз, - Госпогранслужба

Российские военные в ноябре нанесли более 170 ударов по приграничью Сумской области.

Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ

"За последнее время ситуация неизменилась. Больше всего обстрелам подвергается Сумская область. За день враг может наносить по области до 10-20 ударов. Это, собственно, десятки, а в некоторые дни и сотни снарядов, которые падают на украинскую землю. Сначала в этом месяце было зафиксировано около 170 обстрелов этих территорий. Это преимущественно из артиллерии и минометов. И также было три обстрела с применением авиации", – сказал он.

Враг ведет огонь с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия. Также используется для обстрелов и авиация. Россия также использует БПЛА, разрушая гражданскую инфраструктуру Украины в этих регионах.

Читайте также: Рашисты обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины, повреждены дома, - ГПСУ